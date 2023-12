Peníze nejsou zadarmo a je to normální. Startupy i investoři vyčkávají, hodnotí rok odborníci

Uložit 0

Trh je pomalejší. Lidé vyčkávají. A místo procitnutí jsou stále především opatrnější. Tak investoři hodnotí aktuální nastavení startupového ekosystému, ve kterém letos koluje daleko méně peněz, než na jaké byly mladé firmy zvyklé dříve. Anebo slovy Davida Marka ze Springtide Ventures: „Rok 2023 byl z hlediska investic do startupů divný.“

Z investorské strany to však neznamená zásadní problém. „‚Divný byl i ten rok předtím. Myslet si, že peněz je spousta a jsou zadarmo, není normální. Trh se normalizoval. V našem přístupu ale nevidím zas tak velký rozdíl, nebyl to takový šok,“ doplňuje Petr Šíma z Depo Ventures.

Oba – spolu s dalšími odborníky – vystoupili na Investiční konferenci agentury CzechInvest. Na akci, která se odehrála v Lobkowiczkém paláci v Praze, se sešlo více než dvě stě hlavních aktérů startupového ekosystému v Česku a během panelových diskusí řešili aktuální témata z oblasti investic a rozvoje inovací v Česku. I za podpory CzechCrunche jako mediálního partnera.

Investice, které se nenosí

České startupy jsou aktuálně ve specifickém postavení. V zemi probíhají spíše menší investiční kola a pro startupy to je paradoxně výhoda – právě kola označovaná jako pre-seed a seed podle odborníků nepostihl takový problém jako ta pozdější. „Dotkl se spíš těch větších, které tady v České republice prakticky nevidíme,“ popisuje David Marek. „Prostředí vysokých úrokových sazeb nebude trvat věčně, korekci očekáváme v řádu měsíců,“ dodává.

„Ve světě se paradoxně zvyšují valuace v seedu a pre-seedu. Protože investoři mají peníze, ale vzhledem k valuacím v pokročilejších startupech vědí, že se do nich musejí dostat brzy. A tak se peníze přesouvají do dřívějších kol. To se k nám naštěstí snad nikdy nedostane,“ doufá Šíma.

Přesto však zdejší startupy své problémy mají. Samy se umějí proti zahraniční konkurenci hůře prodat. A vedle toho podle řečníků narážejí na konzervatismus a zkostnatělost českého kapitálu i korporátů. Investovat do startupů se stále příliš nenosí. „Když porovnám absolutní počet investic, je za námi snad už jen Bulharsko. Třeba Švédsko má asi 90krát víc investic. A Nizozemsko zhruba 60krát víc,“ zmínil Šíma.

To například společnost Goldilock, technologický startup, který zajišťuje ochranu v kyberprostoru, už v začátcích dohnalo k opuštění Česka. „Nemohl jsem tu najít peníze. Nemohl jsem najít podporu vlády ani investorů. Tak jsem firmu přemístil do Londýna. A vystřelili jsme,“ popsal Čechokanaďan Tony Hasek, zakladatel společnosti. „Fundraising je v dnešní době velmi důležitý. Možná budete nuceni přemýšlet o globálních ambicích od počátku,“ říká.

Na většinu těchto témat se zaměřila podzimní Investiční akademie agentury CzechInvest, která byla zaměřená nově i na investory s cílem popularizovat investování do inovací a startupů. Investiční konference pak byla jejím vyvrcholením.

Na konferenci došlo i další aktuální témata včetně ESOPu, programu pro zaměstnanecké akcie. Podle vystupujících je v aktuální podobě pro startupy nedostatečný. „Já jsem ho nakonec podpořila, ale není to ideální cesta. Budeme hledat alternativu, která bude startupům více vyhovovat,“ slíbila Helena Langšádlová, ministryně pro vědu, výzkum a inovace.

„Vzniklo něco mimo výhled, který jsme očekávali. Je to pro nás překvapení,“ doplnil negativní pohled Jaroslav Baier z kanceláře Havel & Partners. „Stávající podoba je cílená primárně na existující, zavedené velké firmy. Ale to není realita, kterou žijí startupy. To, o co bojujeme, je, aby startupy byly v Česku a aby mohly v Česku danit,“ vysvětlil Jakub Nešetřil, mimo jiné zakladatel platformy Česko.digital.

„Investiční konference představuje úspěšnou platformu pro setkání hlavních představitelů startupového prostředí. Díky ní se startupy mohou seznámit s potenciálními investory a získat cenné informace o tom, jak se na trhu prosadit. Na začátku příštího roku proběhne zároveň akademie pro startupy, která na konferenci volně naváže a kam je možné se stále přihlásit,“ uvedl Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací ministerstva průmyslu a obchodu, který je zároveň pověřen řízením agentury CzechInvest.

Generálním partnerem Investiční konference byla FTMO, která je podle žebříčku Technology Fast 50 od společnosti Deloitte potřetí za sebou nejrychleji rostoucí technologickou firmou střední a východní Evropy. Hlavním mediálním partnerem akce se stal CzechCrunch.