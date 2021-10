Pepř, kterému není na světě rovno. Český Pepper Field si vysušil gastronomického Oscara

Zatímco filmy mají své Oscary, hudba své Grammy, design svůj Red Dot a móda své CFDA, svět gastronomie má ocenění Golden Fork, které je udělováno pouze čtrnácti nejlepším z nejlepších. Letos byla tato prestižní cena vůbec poprvé v historii udělena delikatese české společnosti, když odborná porota ocenila mrazem sušený pepř česko-kambodžského projektu Pepper Field.

Příběh firmy, za kterou stojí Klára Dohnalová, David Pavel a Lukáš Hejtmánek, se začal psát před čtyřmi roky, kdy zakladatelé během svých toulek po Kambodži byli svědky vykořisťování tamních farmářů pěstujících v oblasti Kampot jeden z nejkvalitnějších pepřů světa.

Ve snaze pomoci od nich začali za férových podmínek pepř vykupovat a dovážet do Česka. Portfolio nabízených produktů se postupem času rozrůstalo a k pepři jako takovému začaly přibývat i další pochoutky, které jej obsahují. Přesto na seznamu nabízených pepřových produktů jedna položka chyběla – čerstvý zelený pepř.

Do té doby znal evropský zákazník zelený pepř jen díky konzervačním technikám, které však jeho chuť měnily. Ve snaze přijít na způsob, jak nabídnout čerstvý pepř zákazníkům vzdáleným tisíce kilometrů, nakonec přišla ke slovu lyofilizace (sušení mrazem), což se ukázalo jako trefa do černého.

Lyofilizovaný pepř ověnčený cenou Golden Fork Foto: Pepper Field

„Náš lyofilizovaný pepř je čerstvý zelený kampotský pepř v solném nálevu, který u nás v Česku sušíme mrazem. Je to jediná technika, díky které zůstane v pepři všechna původní chuť, aniž by ztratil na kvalitě. Výhodou je, že se dá skladovat jako sušený pepř, a přitom chutná jako čerstvý, ne-li lépe. Když jej pak spojíte s tekutinou, opět nasaje vláhu a chutná jako čerstvé zrnko,“ vysvětluje David Pavel.

„Byl to nápad, který se zrodil v hlavě našeho zakladatele Lukáše po diskuzi s Lukášem Zachem, jenž provozuje Zach’s pesto & chilli. Lukáš měl s lyofilizací bohaté zkušenosti, slovo dalo slovo a nebyl důvod to nevyzkoušet. Samozřejmě bylo velmi náročné vyladit správnou recepturu nálevu na čerstvý pepř přímo v Kambodži. Na ten máme unikátní recept, díky kterému je výsledná lyofilizace tak fantastická,“ dodává Klára Dohnalová.

Lyofilizace otevřela čerstvému zelenému pepři cestu na západ a Pepper Fieldu dveře do společnosti malých producentů těch nejvybranějších lahůdek ze všech koutů světa. Ty více než dvacet let pravidelně oceňuje soutěž Great Taste Award. Britská organizace Guild of Fine Food v ní jednotlivým produktům uděluje jednu až tři hvězdy vypovídající o kvalitě daného výrobku.

V letošním ročníku o přízeň poroty bojovalo 14 113 produktů ze 108 zemí světa. Na tříhvězdičkové ocenění dosáhlo pouze 218 produktů, přičemž lyofilizovaný pepř Pepper Fieldu se stal jedním z nich. Na tento úspěch navázala nominace do soutěže Golden Fork, ve které jsou vybírány ty nejlepší tříhvězdičkové produkty z Great Taste od Londýna po Irsko a také několik vybraných produktů ze zahraničí.

Pepper Field se stal vůbec první českou firmou, která byla nominována do trojlístku nejlepších v kategorii mezinárodního produktu. V ní se její lyofilizovaný pepř postavil proti karibskému rumu společnosti Bush Rum a sýru z produkce norské farmy Valdresmeieriet. A byl to právě pepř, který během včerejšího večera v anglickém Harrogate porota prohlásila za absolutního vítěze.

Lukáš Hejtmánek a zbytek týmu Pepper Field s cenou Golden Fork Foto: Pepper Field

Podle Dohnalové je to historicky poprvé, co nejvyšší ocenění získal nováček, který se soutěže nikdy předtím neúčastnil. „Věříme, že nám vítězství v nejprestižnější gastro soutěži na planetě pomůže při současné expanzi, kterou letos cílíme na Itálii, Francii a Velkou Británii,“ uvádí.

„Ve většině zemí světa je Great Taste a Golden Fork synonymum výjimečné kvality. Zajímavé je, že v Česku doposud Golden Fork nikdo neznal, protože v celé sedmadvacetileté historii soutěže nikdo za Česko nebyl ani nominován. Jsme opravdu pyšní, že jsme na tuzemský trh tuto vzácnou cenu přivezli zrovna my,“ usmívá se Dohnalová.

Porota složená z 355 porotců během výběru přihlížela výhradně k chuti a kvalitě produktů. „O to víc nás to těší, jelikož všechno to dobro, co se za značkou skrývá, je vlastně ještě benefitem navíc,“ říká Dohnalová. Tím naráží na filozofii značky, za kterou byl Pepper Field oceněn druhým místem v kategorii Byznys letošního ročníku cen Asociace společenské odpovědnosti SDGs, jež oceňují ty podniky, které naplňují udržitelné cíle stanovené OSN.