Pěstují maso v laboratoři a roste jim tam na řasách. Český startup na vývoj získává desítky milionů

Doteď to byl jen koncept, ale nyní už brněnský projekt Mewery hrdě hlásí, že se mu jeho plán skutečně vydařil. V laboratoři si ověřil, že přišel na způsob, jak vypěstovat maso bez použití média, tedy jakéhosi podkladu pro růst samotných buněk, které by pocházelo ze zvířat. Místo nich použil mikrořasy, což vnímá nejen jako úspěch ve splnění svého etického plánu, ale i jako velmi výhodný projekt. Zásadně tím totiž snižuje náklady. A to se zase líbí investorům.

Blíže neupřesněné desítky milionů do projektu nyní posílají Credo Ventures a Purple Ventures. Je to už druhá investice v krátké době, před necelým půlrokem do firmy poslal jednotky milionů korun globální akcelerátor a fond Big Idea Ventures.

„Peníze nám pomohou dovybavit naše nové laboratoře, rozšířit tým o další vědce a urychlit představení našeho prototypu. Samozřejmě zainvestujeme i do ochrany duševního vlastnictví,“ plánuje zakladatel Mewery Roman Lauš.

Mewery se na kultivaci masa v laboratoři zaměřuje, jeho cílem je vyvinout plnohodnotné vepřové. Plán zahrnuje kultivaci, tedy růst buněk v laboratorním prostředí, ze savčích buněk prostřednictvím vlastního růstového média na bázi zmíněných mikrořas.

Foto: Mewery Mewery kultivuje maso v laboratořích speciální metodou

Konkurenční projekty jako toto médium používají FBS, tedy Fetal Bovine Serum, k jehož získání se zjednodušeně řečeno využívají látky ze zvířat. Právě zbavení se v rámci receptury na vlastní maso kultivačního média s živočišnými produkty bylo pro Mewery milník aktuálního vývoje.

„Podařilo se nám ověřit naši metodu v různých prostředích a získat takzvaný proof of concept. Do konce roku bychom měli mít první vzorky a následně i prototypy,“ těší se Lauš. Firma s mikrořasami nahradila potřebné nutrienty či růstové faktory, které jinak obsahuje FBS. „Navíc jsme díky tomu ušetřili 70 procent nákladů proti běžným kultivačním metodám,“ pochvaluje si zakladatel projektu. Přesná čísla, na kolik by takové maso mělo vyjít, však zatím k dispozici nemá.

Potravina je obohacena

Mewery chce na trh přinést mleté maso, masové kuličky, párky a do budoucna i steak. Všechno to v nemasové variantě. Firma věří, že může díky svému postupu nabídnout stejnou chuť i strukturu, na jakou jsou lidé zvyklí u masa. Ale bez porážky či patogenů.

Konečný produkt tak má být podobný například mletému masu strukturou, ale s jiným složením. Kromě svalu a tuku přibude právě mikrořasa. „Masu propůjčuje označení takzvané fortifikace – potravina obohacena o další prospěšné složky, jako jsou třeba vitaminy, antioxidanty, minerální látky, vláknina a esenciální mastné kyseliny,“ vyjmenovává Lauš.

Postup označuje za ojedinělý a zdůvodňuje, že i díky tomu si Mewery všimli v Big Idea Ventures, kde projekt vybrali v konkurenci tří stovek společností. Z nich podporu získalo patnáct firem a z Evropy jen pět. Podle Laušova dřívějšího vyjádření hodnocení jeho startupu hovořilo o tom, že pokud metoda uspěje, může zcela zásadně změnit celé odvětví.

Pro Credo je Mewery první investicí do startupu v oblasti takzvaného food techu. Ondřej Bartoš z fondu zmiňuje, že zakladatele zná už řadu let a věří, že jeho tým představuje špičku v oboru. Vyzdvihuje přitom specifický přístup k produkování takového masa. „Mohl by přispět k významnému posunu v cestě kultivovaného masa na trh,“ představuje si.

„Byť je to běh na delší trať, tak jsme přesvědčeni, že alternativní bílkoviny, produkované na základě živočišných buněk, budou představovat zásadní posun směrem k udržitelnější, humánnější i zdravější budoucnosti jídla. A v Mewery vidíme velký potenciál být významným přispěvatelem k této evoluci,“ dodává Jan Staněk, zakládající partner Purple Ventures. I Lauš očekává, že než se jeho produkty dostanou do domácností, bude to trvat roky.

K myšlence začít kultivovat maso se Lauš dostal díky technologickému festivalu Future Port Prague, v němž je jedním z hlavních organizátorů. Již dříve založil fungující společnost Global DTP a byl také společníkem ve firmě Home Institute, kterou v roce 2016 odkoupil Finep. To mu pomohlo nemasový projekt rozjet. Vývoj už stál miliony a kromě Laušových peněz a zmíněných fondů jej dříve podpořili andělští investoři, kteří však nestojí o publicitu.