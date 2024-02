Pět milionů obratu za 90 dní. Češi vykoupili technologii, která radí, jak zacházet s vlastním tělem

Uložit 0

Společnost mySASY si vystavěla byznys na velmi specifickém ukazateli. To, co ji zajímá, jsou malé okamžiky mezi jednotlivými srdečními tepy. Může jít jen o zlomky vteřiny, v nichž se ale skrývají signály o tom, jak se tělo cítí. V brněnské firmě s takovými informacemi už roky radí sportovcům, nedávno se ale rozhodli zaměřit se ještě jiným směrem. Své zkušenosti teď přeměňují v rady na to, jak lépe a déle žít – a Čechy podle všeho nadchli.

Velká část lidí ještě před tím než ráno vstane z postele, sahá po telefonu, zákazníci firmy mySASY si k němu berou ještě jeden přístroj. Drobné zařízení, které se s přehledem vejde do dlaně, si páskem umísťují na předloktí. A pak hledí do mobilu, který jim dá jen tři jednoduché instrukce: Ležte. Chvilku stůjte. A zase si lehněte.

Zhruba dvouminutový proces má za cíl zjistit, jak se tělo má. Ono malé zařízení se jmenuje Elonga a jde o optický snímač, který počítá chvíle mezi srdečními tepy s přesností na zlomky vteřiny. Když pak informace z měření doplníte pár základními charakteristikami toho, jak moc jste tělu dali zabrat včera nebo jak dobře jste se vyspali, stroj poradí, jak s ním nakládat dál – jestli ho dnes vystavit zátěži, jak vylepšit výkon nebo jak zapracovat na svém funkčním věku. mySASY totiž zjednodušeně řečeno dokáže monitorovat stres organismu a určit patřičnou fyzickou zátěž a nastavit dlouhodobý, maximálně efektivní pohybový program na míru, který uživatele posouvá kupředu bez rizika zranění nebo vyčerpání.

Firma takto dlouho s lehce jiným zařízením radila sportovcům. Návod na trénink dodávala třeba atletkám Zuzaně Hejnové či Kristiině Mäki, slovenskému běžci a mistru Evropy Jánu Volkovi, chodci a olympijskému vítězi Matěji Tóthovi nebo fotbalistům z Premier League. Celkem jde zhruba 40 tisíc sportovců z Česka a Slovenska, kteří provedli přes milion ranních měření. Většinu z nich ale prý šéf mySASY Vojtěch Hlavenka jmenovat nemůže, vnímají prý jeho produkt a měření jako konkurenční výhodu a nechtějí se o ni dělit.

Foto: MySasy Vojtěch Hlavenka a Radim Šlachta z MySasy

Před 90 dny ale uvedlo mySASY variantu svého přístroje pro „obyčejné“ lidi a během měsíce hlásilo milionový obrat. Za 45 dní dva miliony a k tomu vyprodaný sklad. Teď je to pět milionů na obratu, přes 2,5 tisíce prodaných kusů přístrojů a místo klasického prodejního modelu firma přešla k předprodeji. „V předprodeji se nám obrat ještě zvýšil, a to na 100 000 korun denně,“ popisuje Hlavenka.

„Věřím, že nástroje, které stav organismu z pohodlí domova změří a následně vám dají doporučení na míru, budou do pár let naprostým standardem v každé domácnosti. Také to ukazuje, že longevity začíná být téma. Lidé věří tomu, že mohou správným pohybem ovlivnit, kolik let budou žít aktivně, bez chronických onemocnění,“ dodává.

Podle firmy má téměř 70 procent lidí zkreslený názor o stavu svého organismu. Ti, kteří řeší tréninky, to tak dělají s výrazně horším efektem na kondici, než očekávají. Elonga a mySASY mají ale pomoct i obecněji s péčí o zdraví. A tedy i prodloužit život, což je něco, na co prý Češi slyší. „Spektrální analýza variability srdeční frekvence byla dříve dostupná především kvůli své finanční, časové, technické a prostorové náročnosti pouze na specializovaných pracovištích,“ vysvětluje vědec a fyziolog Radim Šlachta, který mySASY založil v roce 2016.

Foto: mySASY Radim Šlachta, zakladatel a ředitel startupu mySASY

S metodou měření času mezi jednotlivými srdečními tepy, na které firmu postavil, se setkal poprvé už při svém doktorandském studiu v oblasti fyziologie zátěže. Za její dnešní podobou stojí podle něj 20 let výzkumu a šest let práce s profesionálními sportovci. Vojtěch Hlavenka do firmy naskočil v roce 2022, a to rovnou do pozice CEO – jako mladý element, který měl za úkol dostat chytrou analýzu mezi nesportovce. I Hlavenka se chlubí dvaceti lety – ne ovšem v podobě doby výzkumu, tolik je mu totiž let.

Vedle vedení mySASY působí také jako zakladatel Elongy, tedy firmy, která přišla se snímačem a aplikací, jež naměřená data lidem předkládá a vyhodnocuje. Samotné mySASY v předchozích letech tlačilo obrat na zhruba 4,5 milionu korun a meziročně průběžně rostlo podle obchodního rejstříku o jednotky procent. Pak Šlachta s Hlavenkou na konci loňska uvedli do prodeje snímač předloktí s aplikací, což všechno změnilo, a firma dosáhla na výše uvedená čísla.

Jméno Hlavenka se ve firmě mySASY objevuje ovšem hned dvakrát. Minoritní podíl v ní totiž drží známý investor Jiří Hlavenka, otec Vojtěcha Hlavenky. Právě on ho do firmy doporučil – ale s tím, že se musí osvědčit. Specifický vztah startupového investora, spoluzakladatele Kiwi.com a krajského zastupitele na straně jedné a na té druhé donedávna studenta, který má za sebou několik úspěšných podniků a právě kormidluje svůj zatím největší, už oba popsali v dvojrozhovoru pro CzechCrunch. Nálepku „povolání syn“ prý Vojtěch občas získává, svoji byznysovou cestu si ale prošlapává po svém, z pozice „mladé krve“.

Hlavenka mladší podniká od svých patnácti. Stojí mimo jiné za neziskovou organizací Názory Politiků, jež se stala laureátem Ceny Gratias Tibi od Člověka v tísni. Působil v brněnském startupu věnujícím se vertikálnímu zemědělství, ale jeho vůbec prvním projektem bylo ve zmíněných 15 letech založení obchodu s oblečením, který se o pár let později dostal na tržby 500 tisíc korun měsíčně.

S mySASY prý dokazuje, že longevity už není pro Čechy tabu. Zatím vývoj aplikace vyšel na pět milionů korun, část pocházela z předchozího zisku, část od Jiřího Hlavenky. V týmu je aktuálně 16 lidí, většina přitom funguje na částečný úvazek.