Za poslední měsíc sice bitcoin na své hodnotě ztratil asi pětinu, celoročně ale nejznámější kryptoměna vykazuje stoprocentní nárůst. A jelikož tu máme Vánoce, stojí za zvážení, jestli kousek bitcoinu (nebo klidně celý, pokud na to máte) nekoupit někomu pod stromeček. Třeba dětem – můžete to pak vzít nejen jako investici, ale i praktickou školu finanční gramotnosti 2.0. Jak ale na to?

Že se kryptoměny mají stát pevnou, byť minoritní součástí správně strukturovaného investičního portfolia, v rozhovoru pro CzechCrunch nedávno vysvětloval známý finančník Radovan Vávra. „Všem včetně mladých říkám, že je škoda nemít jedno procento investic v kryptu, ale je riziko tam mít víc než právě to jedno procento,“ prohlásil. A také vybídl, ať lidé svým dětem pořídí bitcoin k Vánocům.

Způsobů, jak to udělat, se nabízí hned několik. Na pomoc jsme si vzali Davida Stancela, technického ředitele startupu Fumbi, který se zaměřuje právě na investice do kryptoměn (i na něm můžete zprostředkovaně koupit krypto) a zároveň se snaží o edukaci trhu. Základní rozdělení, co se darování krypta týče, je, že ho lze věnovat buď ve fyzické podobě, či virtuálně. Ale popořadě.

Hardwarová peněženka

„Hardwarové peněženky jsou častou volbou pro lidi, kteří u sebe chtějí držet kryptoměny dlouhodobě. Je to dobrá volba i pro zvědavé lidi či děti, které chtějí jít do hloubky technologických detailů kryptoměn,“ říká Stancel. Hlavní výhoda je zmenšení rizika krádeže kryptoměn na burze, potenciálním problémem ale je, že dítě může peněženku či přístupové klíče k ní ztratit a s tím i přístup ke kryptoměnám.

Jsou dvě možnosti, jak takovou peněženku dětem dát – první varianta je, že peněženku předem nastavíte a nahrajete tam i kryptoměnu, kterou předtím koupíte na burze jako Coinbase či Binance, ve směnárně nebo v bitcoinovém bankomatu, jichž je v Česku několik desítek.

Balení peněženky Trezor model T Foto: Trezor

„Anebo dětem dáte prázdnou peněženku a nastavení necháte na nich. Seznámí se tak s celým procesem, naučí se ji používat. Samozřejmě to je vhodné pro starší potomky,“ dodává Stancel a rovnou upozorňuje: „Hardwarová peněženka je nejpraktičtější způsob, jak darovat třeba bitcoin. Je ale nutné poznamenat, že tu je velké riziko – ztráta peněženky nebo přístupového kódu k ní znamená nenávratnou ztrátu i na ní uložených kryptoměn.“

Při výběru peněženky určitě zvažte českou značku Trezor, která je celosvětově dvojkou. Nejpoužívanější krypto peněženky jsou pak ty od francouzské firmy Ledger. Jde o jednoduchá zařízení velikosti USB disku s cenou začínající pod dvěma tisíci korun.

Papírová peněženka

Fyzickou peněženkou v podstatě bez jakékoli vstupní investice jsou papírové peněženky. Ty si můžete vygenerovat na různých webech jako Bitaddress.org, Paperwalletbitcoin.com nebo Walletgenerator.net. „Peněženka obsahuje všechny důležité informace potřebné na operace s darovanými kryptoměnami,“ říká Stancel.

Jak to probíhá? Třeba na Bitaddress.org chvíli náhodně mihotáte myší po obrazovce, web pohyb zaznamenává a algoritmus chaotickou soustavu dat zpracuje a vygeneruje z ní unikátní bitcoinovou adresu včetně QR kódu.

Generátor papírových peněženek Bitaddress.org Foto: CzechCrunch

Na tu se pak bitcoin pošle, když jej koupíte ve směnárně typu Simplecoin nebo na některé burze. Součástí štítku, který si vytisknete, je také soukromý klíč, který samozřejmě nesmíte ztratit a ideálně ani nikomu kromě dítěte, pro něž je určen, ukazovat.

Papírová peněženka je velmi rychlé a jednoduché řešení, nicméně na většině diskuzních fór věnovaných kryptoměnám se dočtete o případech, jak někdo touto cestou přišel o své mince. Takže to lze doporučit spíš jako přechodnou variantu, určitě ne trvalou. A vytištěnou peněženku si určitě dobře schovejte a třeba i zalaminujte.

Mobilní peněženka

Trojici peněženek uzavírá mobilní, tedy aplikace v telefonu. Ta samozřejmě postrádá moment překvapení, těžko ji zabalíte pod stromeček. Nicméně třeba Coinbase Wallet snadno nainstalujete na telefon dítěte a můžete na ni po vytvoření uživatelského jména a hesla posílat krypto. Má to však jedno omezení – uživateli by mělo být 17 let, na což appka upozorní, věk nicméně nikdo nekontroluje.

Dárková karta

„Tyto karty dnes nabízí většina burz. Je to populární a jednoduchá cesta,“ vysvětluje David Stancel z Fumbi. „Jde buď o karty ve fyzické podobě, nebo o digitální, které jsou mnohem častější. Obdarovanému přijde e-mailem nebo esemeskou spolu s vánočním přáním, digitálním designem a kryptoměnou podle vašeho výběru,“ dodává.



Předpokladem samozřejmě je, že obdarovaný má na dané burze účet. Pokud ne, součástí jsou vždy velmi intuitivní instrukce, jak si ho založit. To je ovšem vhodné jen pro lidi starší 18 let, mladší pod svým jménem konto mít nemohou.

Proces vygenerování darovací karty je například na Coinbase velmi prostý: vyberete si v menu, že chcete poslat dárek, zadáte kryptoměnu a množství, pak zvolíte, komu je dar určený (stačí e-mailová adresa, můžete ale projít i své kontakty), následně zvolíte z mnoha designových kartiček, potvrdíte a je hotovo.

Fyzický bitcoin

To je taková libůstka na závěr, byť by tento projekt mohl patřit i mezi hardwarové peněženky. „Produkt s názvem Opendime ve formě speciálního USB klíče zatím asi nejlépe odpovídá představě fyzického Bitcoinu. Jde o jednorázovou bitcoinovou peněženku,“ zdůrazňuje technický ředitel Fumbi.

Jak to funguje? „Opendime USB má svůj veřejný klíč, tedy platební adresu, kterou můžete ukázat komukoli. Také má i soukromý klíč, k němuž se nedostanete, dokud neodstraníte vnější vrstvu USB klíče. To vám následně umožní měnit zůstatek. Pro kontrolu zůstatku a vykonání plateb stačí připojit USB k počítači. Jestliže není odstraněna vnější vrstva USB klíče, můžete si být jistí, že Bitcoin je stále na zařízení,“ dodává Stancel.

Opendime je určený výhradně pro bitcoiny a balení po třech těchto USB zařízeních se na internetu dá objednat za 50 dolarů, je ale třeba si připočíst ještě náklady na dopravu.

***

Chcete se svými dětmi nebo i sami začít s investováním, ale do bitcoinu se vám nechce? Podívejte se na náš Průvodce začínajícího investora, který přináší rady pro všechny, kteří si chtějí a mohou dávat peníze stranou, chtějí to dělat s pomocí moderních technologií a věří, že porazí inflaci. Investovat totiž nikdy nebylo snazší. Stačí jen mobil, připojení k internetu a kreditka.