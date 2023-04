Petra Kvitová to dokázala. Po výhře v Miami se dostala do desítky nejvýdělečnějších hráčů

Teploty v Miami dosahují v těchto dnech i třiceti stupňů Celsia. A když se do toho přidá typické floridské dusné podnebí, pro sportovce nejde o zrovna příjemný zážitek. O to více pro astmatiky, mezi něž se řadí Petra Kvitová. Ani to ovšem slavné české tenistce nebránilo v tom, aby si americké město snů podmanila a díky své dravosti urvala tamní zastávku turnaje WTA 1000. Díky vítězství nejen získala svůj jubilejní třicátý titul, ale také si přišla na tolik peněz, že se dostala do výběrové tenisové společnosti.

Mnozí ji už začali odepisovat a neviděli v ní to odhodlání, jaké měla ve svém vrcholném období. Petra Kvitová se ale ani v třiatřiceti letech nechce s profesionálním tenisem loučit – a potvrdila to během nedávného turnaje z okruhu WTA 1000 v americkém Miami, kde ve finále zdolala ve dvou setech kazachstánskou protivnici Jelenu Rybakinovou a slavnostně nad svou hlavu pozvedla trofej pro vítězku.

Pohár, který vyrobila česká sklářská společnost Lasvit, ovšem není tím jediným, co dvojnásobná výherkyně prestižního Wimbledonu z let 2011 a 2014 získala. Vítězství na velkých turnajích slibuje hráčům mnohdy i sedmiciferné finanční odměny – a konkrétně Kvitová si za zlatý skalp odnáší přes 1,2 milionu dolarů, v přepočtu více než 27 milionů korun (před zdaněním). To je dost k tomu, aby se změnilo i pořadí v žebříčku nejlépe vydělávajících sportovců na kurtech.

Rodačka z Bílovce se posunula na desátou pozici, co se výdělků z hraní týče. A to jak v dámské, tak pánské kategorii. Dohromady si za svou kariéru měla podle informací serveru Eurosport přijít na 36 milionů dolarů, respektive zhruba 780 milionů korun. Dva miliony dolarů ztrácí na devátou Marii Šarapovovou, čtyři miliony na Simonu Halepovou a šest milionů na Venus Williamsovou.

Pak už se nůžky rozevírají o něco více. Vzhledem k tomu, že Kvitová ještě nehodlá raketu pověsit na hřebík, teoreticky může atakovat i skóre legendárního amerického tenisty Peta Samprase, který si za své hraní vydělal 43 milionů dolarů, nicméně pátého Brita Andyho Murraye už s největší pravděpodobností nedožene. Ten si na dvorcích vydělal 63 milionů dolarů. A poslední čtyřka je už ryze elitní.

Serena Williamsová je čtvrtá s výdělky okolo 94 milionů dolarů, přičemž první trojici okupují pouze muži – Roger Federer, Rafael Nadal a Novak Djoković, který se díky letošnímu vítězství na Australian Open, jednom ze čtyř nejlepších tenisových turnajů sezóny, dostal nad hranici 160 milionů dolarů.

Kvitová ovšem není jen v TOP 10 po stránce výdělků – výhra v Miami ji posunula i do nejlepší desítky v žebříčku WTA, poprvé od září předloňského roku.