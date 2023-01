Nezastavitelný Djoković. Výhrou na Australian Open srovnal Nadalův rekord a vydělal 45 milionů

Do zápasu šel jako velký favorit – a svou roli s grácií potvrdil. Novak Djoković si ve finále prvního tenisového grandslamu letošního roku došel pro vítězství a porazil svého řeckého soka Stefanose Tsitsipase. Díky cennému skalpu na Australian Open si nejen vysloužil dosud největší finanční odměnu, kterou kdy organizátoři tohoto turnaje stanovili, ale také se stal světovou jedničkou žebříčku ATP. A aby toho nebylo málo, vyrovnal i rekord v počtu grandslamových titulů.

Zatímco loni se tam nedostal kvůli očkování proti covidu, které odmítal, letos prestižním tenisovým turnajem v Austrálii proplouval bez větších problémů. Svou dominanci potvrdil i před malou chvílí, kdy na hlavním dvorci areálu Melbourne Park vyhrál mužské finále. Se Stefanosem Tsitsipasem, který ve čtvrtfinále vyřadil vycházející hvězdu českého tenisu Jiřího Lehečku, si poradil ve třech setech 6:3, 7:6 a 7:6.

Neskrýval dojetí, ostatně vyhrál svůj nejoblíbenější grandslam, jeden ze čtyř hlavních tenisových turnajů sezóny. Zároveň ale věděl, že opět dokončil zásadní kapitolu v jeho famózní tenisové historii. S vítězstvím totiž dorovnal rekord v počtu grandslamových titulů – už jich má rovných dvaadvacet. Dosud rekord držel pouze španělský tenista Rafael Nadal. Teď už jsou na něj dva.

Oba špičkové tenisté tak budou hlavně mezi sebou svádět přímé i nepřímé boje na dalších grandslamech, respektive na francouzském French Open, anglickém Wimbledonu a americkém US Open. Ještě před rokem s nimi mohl o tyto historické zářezy soupeřit i legendární švýcarský hráč Roger Federer, ten ovšem loni v září svou pohádkovou kariéru ukončil s počtem dvacet grandslamových titulů.

V jednom hledisku ovšem Novak Djoković svého tenisového rivala ze Španělska díky výhře na Australian Open přece jen překonal – celkové počty singlových titulů v rámci žebříčku ATP. Dosud jich oba tenisté měli dvaadevadesát, pětatřicetiletý rodák z Bělehradu teď jednu pomyslnou zlatou přidal. Pak mu stačí ještě jedno vítězství, aby srovnal legendárního česko-amerického tenistu Ivana Lendla na třetím místě.

Pro Djoković navíc vítězství na prvním letošním grandslamu znamenalo i zisk slušného balíku peněz, dosud největšího, jaký Australian Open kdy vyplatilo. Z turnaje si odnese něco málo přes dva miliony dolarů, v přepočtu asi 45 milionů korun. Druhému Tsitsipasovi připadlo o zhruba půl milionu dolarů méně, tedy necelých 36 milionů korun. Ve srovnání s loňským rokem je ale Australian Open tím nejméně výdělečným z prestižní čtveřice.

Například Wimbledon, který Djoković vyhrál minulý rok, mu tehdy vyplatil přibližně 2,5 milionu dolarů, v dnešním kurzu asi 55 milionů korun. Organizátoři Roland Garros, jak se přezdívá pařížskému French Open, pak loni svému vítězi, respektive Nadalovi, vyplatili asi 2,4 milionu dolarů, tedy 52,5 milionu korun. A americký US Open ve stejném roce vyplatil španělskému tenistovi Carlosi Alcarazovi zhruba 2,6 milionu dolarů, v přepočtu 57 milionů korun. Nejvíce ze všech zmíněných.

Jak už to ale u špičkových sportovců bývá, výdělky za jejich výkony na hřišti nejsou zdaleka jediným zdrojem příjmů. Mnohdy ani tím hlavním. Silnou roli v jejich kariérách mají sponzorské smlouvy s firmami, které jim vyplácí peníze za to, že během hraní (i mimo něj) zviditelňují jejich produkty. A má to tak i Djoković, který je v tomto ohledu známý hlavně jako propagátor francouzské módní značky Lacoste.

Malý zelený krokodýl se vyjímal i na oděvu během dnešního finále a srbský tenista má za tuto spolupráci inkasovat zhruba devět milionů dolarů ročně. S Lacoste podepsal smlouvu už v roce 2017 – poté, co rozvázal spolupráci s japonskou značkou Uniqlo. Dlouhé roky byl i ambasadorem automobilky Peugeot, ta však po jeho výrocích ohledně odmítání vakcinace proti covidu od něj dává ruce pryč.

Čistě z hraní na okruhu ATP si pak měl Djoković za celou svou dosavadní kariéru vydělat přibližně 161 milionů dolarů, respektive 3,5 miliardy korun, což je nejvíce ze všech – druhý Nadal, který mimo jiné své peníze investoval i do nového, nepříliš probádaného sportu, na něj ztrácí přes 30 milionů dolarů. Samotné jmění elitního srbského tenisty, aktuální jedničky podle ATP, činí asi 220 milionů dolarů (4,8 miliardy korun).