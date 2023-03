Petra Plemlová začala šít z nouze a vybudovala textilku se stovkou lidí. Teď ji koupil Babišův fond

Její byznysová kariéra trochu připomíná autorku Harryho Pottera J. K. Rowlingovou – podobně jako ona i Petra Plemlová před lety řešila těžkou životní situaci, byla na děti sama, navíc na mateřské a bez pořádného příjmu. A tak z dlouhé chvíle začala šít na stroji. Z nouze se stal dobrý byznys, vznikla úspěšná textilní značka Unuodesign, kterou nyní prodala investičnímu fondu Hartenberg Capital.

Fond získal majetkový podíl 70 procent. Firmu koupil přes společnost Enterstore. Vyplývá to z informací v obchodním rejstříku a z informací ČTK. Investiční skupina Hartenberg Holding patří do svěřenských fondů bývalého premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše. Výši akvizice firmy neuvedly.

Zakladatelka firmy Petra Plemlová zůstane ve firmě další tři roky, pak prodá i svůj zbývající třicetiprocentní podíl a odejde. „Důvodem prodeje není, že by nám chybělo cash flow. Unuo má šanci stát se pěknou evropskou firmou, ale na to už potřebuje jinou maminku. Někdy je potřeba to dítě poslat na vysokou. Já jako (původně) učitelka z mateřské školy jsem ho dovedla na střední, ale že bych vyučovala vysokoškoláka, na to se necítím. Už je to jiný byznys,“ řekla ČTK už v lednu Plemlová.

Do tří let chce firma podle ní ztrojnásobit obrat, zároveň utlumí prodej látek. Nabídku rozšíří o dámské oblečení, víc se zaměří na prodej v zahraničí. Tržby loni stouply asi o deset procent, předloni byly 106 milionů korun. Zisk před zdaněním byl předloni i loni nad úrovní 25 milionů, uvedla Plemlová. V Unuodesign pracuje asi 40 švadlen, jejichž průměrný hrubý plat je s odměnami 23 tisíc až 26 tisíc korun. Firma zaměstnává 100 lidí.

Investiční skupina Hartenberg Holding vykázala v roce 2021 konsolidovaný čistý zisk 130 milionů korun, konsolidované tržby z prodeje zboží, výrobků a služeb se meziročně zvýšily o víc než 21 procent na 8,28 miliardy korun. Pro loňský rok očekávali jednatelé firmy další nárůst tržeb, čistého i provozního zisku. Hartenberg Holding spadá pod firmu SynBiol, jejíž akcie vložil Babiš v roce 2017 do svěřenského fondu.

Do portfolia investiční skupiny patří spolu s nemovitostmi a sítí reprodukčních klinik FutureLife také polský výrobce rýžových a kukuřičných chlebíčků Good Food Products, slovenský výrobce potravinových doplňků Pleuran a letecké opravny v Polsku, Slovinsku a Srbsku. Holding ovládá také internetového prodejce spodního prádla Astratex, síť květinářství Flamengo či e-shopy Ovečkárna.cz a Sportega.cz.

Petra Plemlová byla předloni členkou projektu Innovators 20, který organizoval CzechCrunch a jenž hledal inspirativní a úspěšné lidi, kteří mimořádně obstáli v covidové pandemii.

S využitím ČTK