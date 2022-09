Pilulka posílá peníze do aplikace, která pomáhá léčit cukrovku. V Německu ji plně hradí pojišťovny

Říkají jí digitální terapie a je určená pro diabetiky 2. typu. Umí analyzovat stravovací návyky lidí, jejich fyzickou aktivitu i zdravotní údaje. A když má údaje, dokáže i lidem pomoct, aby dosáhli svých zdravotních cílů. Třeba tím, že její umělá inteligence připraví na míru program, který pomůže se změnou životosprávy. Česká aplikace Vitadio už získala pacienty, zdravotní pojišťovny v Německu a teď i novou investici – peníze jí posílá Pilulka Lab s tím, že se tak může mimo jiné připravit na expanzi.

„Vitadio pomáhá lidem s diabetem 2. typu pochopit, jak různé změny v životosprávě ovlivňují kontrolu diabetu a jejich tělesnou hmotnost. Uživatelé mohou například vyfotit své jídlo a náš algoritmus jim poskytne okamžitou zpětnou vazbu s vhodnější alternativou,“ přibližuje Lenka Röhryová, ředitelka výzkumu a vývoje ve Vitadiu.

„V současné době je na světě více než 530 milionů lidí s cukrovkou,“ říká šéf společnosti Jan Šomvársky. Zmiňuje, že je to za posledních deset let nárůst o 46 procent. „Většinu případů tvoří cukrovka 2. typu, která souvisí s obezitou a nezdravým životním stylem,“ vysvětluje. To je zajímavý potenciál – a s tím, jak se otevírá přístup zdravotních pojišťoven a států digitálním aplikacím, možnosti takových produktů ještě rostou.

Německo se předloni stalo první zemí, která zavedla zrychlený proces pro úhradu digitálních zdravotních aplikací, které mohou být předepisovány lékaři. Další evropské země přicházejí s podobnými koncepty.

Vitadio je první digitální terapií pro léčbu diabetu, která byla zařazena na seznam aplikací plně hrazených všemi zákonnými zdravotními pojišťovnami v Německu. Přes tento princip na ni může dosáhnout osm milionů lidí. „Partnerství pomůže společnosti Vitadio škálovat na německém trhu a připravit se na evropskou expanzi,“ říká k investici Martin Kasa, partner Pilulka Lab. Její výši nezveřejňuje.

Vitadio vyvíjí mobilní aplikace certifikované jako zdravotnický prostředek. Za projektem stojí čtyři Češi – kromě Lenky Röhryové a Jana Šomvárskeho jsou to Ondřej Kulatka a Boleslav Kristián. Projekt se dostal do tří zemí, kromě Česka a Německa je i na Slovensku, a zaměstnává přes třicet lidí.

Vedle zmíněného uživatelé získávají kvalifikovanou podporu osobního nutričního terapeuta a mohou komunikovat s ostatními uživateli v online diskuzní skupině. Aplikace lidem každý den nabízí úkoly, které se vyvíjí podle jejich pokroku v programu. A umožňuje například zvolit si vlastní „minicíle“.

Mezi její partnery patří farmaceutické firmy typu AstraZeneca i univerzity, které ověřují její účinnost v klinických studiích. Röhryová vysvětluje, že přístup se ukázal jako účinný hned ve dvou. „Po třech měsících ve Vitadiu dosáhlo 2,6krát více účastníků doporučené kontroly diabetu ve srovnání s kontrolní skupinou,“ říká.

Projekt už dříve získal 16 milionů od fondu Nation 1 a andělského investora Petra Skry. To bylo v roce 2020, pak ale jeho rozvoj zbrzdila pandemie. Ta odsunula jak „nábor“ pacientů u doktorů, tak i náběh testování v klinických studiích.