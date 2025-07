Dcera člena Beatles se stala módní ikonou. Teď vyrábí boty vonící po skořici a hlásí milionové ztráty

Uložit 0

Její otec býval členem Beatles, její matka zase aktivistkou a fotografkou. Místo prominentních večírků ale Stella McCartney vyrůstala na skotském venkově, kde se místo na status kladl důraz na respekt k přírodě. Když se proto později rozhodla vstoupit do módního průmyslu, právě na udržitelnost se zaměřila, ačkoliv to tehdy vůbec nebyl trend. To se jí dlouhé roky vyplácelo, teď ale prodělává miliony dolarů.

Sama říká, že když začínala, byla ekologickou podivínkou. Není se čemu divit – její rodiče byli slavní aktivisté, kteří protestovali proti násilí na zvířatech, vyrostla na venkově, kde jezdila na koních a chodila do místních škol – namísto těch soukromých pro prominentní rodiny. Už tehdy tak bylo pravděpodobné, že dcera Paula McCartneyho bude v lecčem jiná.

Přestože jí totiž slavné příjmení otevřelo v mnohém dveře, od začátku věděla, že jí také může uškodit. „Říkal jsem, že pokud se jí nebude dařit, to jméno jí nebude pomáhat, ale bude ji srážet,“ vzpomínal její otec v rozhovoru pro Time. Už během prvního roku v módě ale Stella McCartney dokázala, že je víc než jen další nepo baby – dítě slavných rodičů, které těží ze svého privilegovaného původu.

Když totiž ve svých pětadvaceti letech nastoupila v roce 1997 po slavném Karlu Lagerfeldovi na pozici kreativní ředitelky u módního domu Chloé, způsobila rozruch nejen svým jménem nebo věkem, ale i progresivním přístupem. „Myslím, že měli vzít nějaké velké jméno,“ komentoval tehdy hořce změnu Lagerfeld. Ve světě rostoucího konzumerismu na přelomu století totiž přišla McCartney s něčím novým – odmítala používat jakékoliv živočišné materiály a stavěla naopak na udržitelnosti a etice výroby.

Dnes třiapadesátiletá návrhářka tak namísto kůže a kožešin pracovala s alternativními zdroji. Poté, co v roce 2001 založila stejnojmennou módní značku, uvedla jako jedna z prvních plně veganské boty a kabelky do běžné nabídky luxusního segmentu – segmentu, který byl v minulosti vždy spojený s kůží a exkluzivitou zvířecích produktů.

Její přístup se ale zdaleka netýká jen materiálů. Značka Stella McCartney byla jednou z prvních, která začala zveřejňovat environmentální dopady své produkce a analyzovat celý dodavatelský řetězec. Její tým pak sám vyvíjí inovativní tkaniny, které jsou biologicky odbouratelné, recyklovatelné nebo vyrobené pomocí zelené chemie.

Jedním z nedávných příkladů jejího přístupu jsou kompostovatelné tenisky S-Wave. Jejich svrchní část vznikla z kombinace konopí a zbytkového materiálu z ananasových listů, které zůstávají po sklizni. Podrážky pak tvoří bioplast vyrobený z biologických obnovitelných zdrojů. Ten je nejen plně kompostovatelný, ale dá se i znovu zpracovat do nových produktů. Aby bylo jasné, kdy je bota připravená k rozkladu, obsahuje navíc zbytkovou skořici – podrážky díky tomu jemně voní, a právě vůně signalizuje začátek rozkladu.

👩‍💼 Stella McCartney Rok narození : 1971

: 1971 Původ : Dcera Paula McCartneyho a fotografky Lindy McCartney

: Dcera Paula McCartneyho a fotografky Lindy McCartney Vzdělání : Central Saint Martins, Londýn

: Central Saint Martins, Londýn Založení značky: 2001

Že se návrhářce sázka na udržitelný a mnohdy inovativní přístup v kombinaci s luxusem vyplatila, dokazovala především čísla. Značka Stella McCartney je nejen celosvětově proslulá, ale podle odhadů navíc generovala v posledních letech tržby až 320 milionů dolarů ročně. Aktuální výsledky však ukazují zcela jiný obrázek – podle deníku The Times značka v roce 2023 vykázala ztrátu 32 milionů dolarů, což byl více než dvojnásobek oproti předchozímu roku.

I to může být jedním z důvodů, proč se Stella McCartney rozhodla opět přejít k plně nezávislému modelu. Její značka byla totiž dlouhodobě atraktivní i pro další subjekty a návrhářka tak už v roce 2001 uzavřela partnerství s Keringem, jedním z největších módních konglomerátů. Po sedmnácti letech ale odkoupila jeho podíl zpět a značku si nechala výhradně pod svým vedením.

Později se zase spojila s konkurenčním LVMH, s nímž spolupracovala na rozvoji značky i udržitelnostních cílech celé skupiny. Letos v lednu ale odkoupila i jejich podíl a opět se vrátila k vlastnímu směřování, přestože v rámci skupiny LVMH nadále působí jako globální ambasadorka pro udržitelnost.

Během let už spolupracovala Stella McCartney s řadou etablovaných značek a institucí. Navrhla například kolekce pro Adidas, vytvořila kolekci pro britský olympijský tým, připravila kapslové kolekce pro H&M i Disney a spolupracovala se značkou Apple nebo módní galerií Tate Modern.

Její návrhy se pravidelně objevují na přehlídkových molech, ale i na červených kobercích, svatbách nebo pódiích – oblékla na její velký den například Meghan Markle, na koncert zase Beyoncé nebo Taylor Swift. Značka dnes nabízí dámské i pánské kolekce, sportovní oblečení, spodní prádlo, parfémy i doplňky.

Navzdory komerčnímu úspěchu si ale značka dlouhodobě udržuje silné hodnotové ukotvení. McCartney například opakovaně odmítá greenwashing, tedy falešnou prezentaci firem za ekologicky odpovědné. V roce 2022 pak otevřela pop-up zaměřený čistě na cirkulární produkty, kde návštěvníci mohli přinést své staré věci k recyklaci nebo si koupit kousky z inovativních materiálů.

McCartney se navíc snaží neustále testovat a využívat i nejnovější technologie – od 3D tisku přes laboratoře zaměřené na mycelium až po biodegradabilní obaly. I proto patří mezi průkopnice takzvaných Next-Gen Materials – nové generace textilií, které mají výrazně nižší environmentální stopu.