Pittsburgh vyjel na led v mulletech a uctil Jágra dojemnou slávou. Číslo 68 už visí mezi legendami

„Neměli jsme tušení, že draftujeme jednoho z nejlepších hráčů v historii,“ řekl Craig Patrick, někdejší manažer Pittsburghu Penguins. Byl to právě on, který si vybral Jaromíra Jágra coby prvního Evropana do svého týmu. Posila z Kladna tehdy ani neuměla pořádně vyslovit název klubu, zato v obutých bruslích s hokejkou v ruce čarovala tak, že se z ní stal fenomén celé NHL. Pittsburgh Jágra dodnes miluje, proto mu před půlnocí vystrojil slavnostní rozlučkovou ceremonii, v níž navždy vyřadil jeho ikonické číslo dresu 68.

Neděli 18. února ze své paměti už Jaromír Jágr nikdy nedostane, stejně tak jako sobotu 16. června roku 1990. Oba tyto dny totiž mají v životě české hokejové ikony významnou roli. Právě před čtyřiatřiceti lety dostal Jágr nabídku hrát hokej v Americe, a rovnou za slavné Pittsburgh Penguins, kde kladenský srdcař nakonec působil jedenáct let – a rychle po svém nástupu dopomohl týmu k zisku dvou Stanleyových pohárů pro vítěze NHL.

Mazaná šedesát osmička na ledu kouzlila tak, že si ji diváci zamilovali. Jen na hokejovém umění ale jeho obliba nestála – když Jágr do Pittsburghu přišel, neuměl ani pořádně anglicky, do toho se promenádoval se svým kultovním účesem, takzvaným mulletem. Ano, i na divoké pittburghské večírky se spoluhráči si Jágr vzpomněl, když se před několika hodinami účastnil velké, dojemné ceremonie.

Díky tomu, co Jágr v dresu Penguins – a ostatně v celé NHL – dokázal, se dočkal té nejvyšší pocty. Číslo 68, se kterým hrával, bylo slavnostně vyvěšeno u stropu domácí arény PPG Paints mezi vyřazené dresy Maria Lemieuxe (66) a Michela Briereho (21). Žádný jiný hráč Pittsburghu už tak nikdy číslo 68 neobleče. Už bude navždy spjato pouze s Jágrem.

„Tleskáte mi, aniž bych musel dát gól,“ pronesl k divákům do obleku oděný Jágr před zaplněnou arénou v Pittsburghu. „Ohromně jste mi pomohli. Od prvního dne až do toho posledního, kdy jste mě vyměnili,“ řekl s úsměvem a reagoval tak na poslední sezónu u Penguins, kdy se ze sportovního důchodu vrátil Mario Lemieux, a fanoušci si tak museli vybrat, kdo bude jejich hlavním talismanem. V roce 2001 byl Jágr vyměněn do Washingtonu Capitals.

Raised to the rafters forever more 6⃣8⃣ pic.twitter.com/akWxnl1P08 — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 18, 2024

Slavnostní ceremonie se účastnila i jeho maminka, stejně tak jako jeho přítelkyně, která ovšem kvůli svému věku zná všechny jeho úspěchy u tučňáků pouze z historek. Zavzpomínal i na svého otce, který před dvěma lety zemřel. „Měl pravdu ve všem, co mi říkal,“ pronesl Jágr už ve vážnějším tónu. Byl to právě on, kdo malého Jardu k hokeji dovedl. Rodák z Kladna vyjmenoval i několik spoluhráčů, kteří ho jednak učili dřít, jednak učili pařit.

„Ten hráč dominoval nad všemi. A já si jen přál, abych si s ním mohl někdy zahrát. Pak se to podařilo,“ řekl na konto Lemieuxe, který na ceremonii také dorazil. „V sobotu po mně chtěl, abych o něm něco hezkého řekl. Celou noc jsem přemýšlel, na nic jsem ale nepřišel,“ vystřelil si naopak z parťáka Ulfa Samuelssona. Jágr si udělal čas snad na všechny, kteří ho napříč jeho cestou doprovázeli. Ostatně to byl jeho den, tak si to protáhl, jak sám řekl.

Takový den si zasloužil. V Pittsburghu totiž nastartoval kariéru, jejíž úspěšnost se nejlépe vyjadřuje v číslech. Napříč celkovými 1 733 zápasy základní části zaznamenal 766 gólů, 1 155 asistencí a 1 921 bodů. V počtu odehraných zápasů a gólů je čtvrtý v historii, v počtu asistencí pátý. Více bodů než on zaznamenal pouze nepřekonatelný Wayne Gretzky s počtem 2 857. Prvenství v NHL drží Jágr v počtu vítězných gólů, kterých dal 135.

Nutno však podotknout, že nejde jen o statistiky z hraní v dresu Penguins, za které v základní části odehrál 806 utkání a nasbíral 1 079 bodů, přičemž ve vyřazovacích bojích přidal za 140 utkání dalších 147 bodů. Čísla se počítají i za jeho angažmá v týmech Washington Capitals, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Dallas Stars, Boston Bruins, New Jersey Devils, Florida Panthers a Calgary Flames.

You know what they say, imitation is the sincerest form of flattery. Proud to honor you today, @68Jagr. pic.twitter.com/vtbtFbmmBj — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 18, 2024

Byl zároveň i influencerem. Nejenže uměl prodat žvýkačky ve formě puku nebo vlastní burákové máslo, ale také dokázal ovlivnit davy svým už zmiňovaným účesem. Proto šlo od Pittsburghu o geniální krok, když po ceremonii, po které následovalo domácí utkání s Los Angeles Kings, vyjeli hráči na rozbruslení v parukách právě v podobě mulleťáckého sestřihu. Ostatně níže přiložená fotka onu krásu dokonale ilustruje.

Rozbruslení se účastnil i samotný Jágr – a naposledy se rozloučil s diváky na ledové ploše, kde jeho zářná kariéra odstartovala. Úplně poslední kolečko pak muselo udělat dojem na všechny sportovní fanoušky… A abych oněch pěkných gest od Pittsburghu nebylo málo, všichni hráči oblékli dres s číslem 68. „Velký den pro hokej, velký den pro Pittsburgh, velký den pro Jaromíra Jágra,“ napsal klub.

Včerejšek byl dokonce ve městě Pittsburgh a celém okrese Allegheny vyhlášen za Den Jaromíra Jágra, přičemž ceremonii vysílal klub i živě na svém youtubovém kanálu, kde je k dispozici záznam v celém rozsahu. A konkrétně moment, kdy obří replika Jágrova dresu se žlutým číslem 68 na černé ploše pomalu stoupá ke stropu PPG Paints Areny, startuje ve 43. minutě.

Spolu s tím se dvaapadesátiletý, stále aktivní hokejista stává teprve čtvrtým českým hokejovým hráčem v NHL, který se pocty v podobě vyřazení svého dresu dočkal. V roce 2015 takto ocenilo Buffalo Sabres Dominika Haška, od roku 2018 visí v halách čísla Milana Hejduka za Colorado Avalanche a Patrika Eliáše za New Jersey Devils. Pro samotný Pittsburgh jde o teprve třetího hráče, jehož číslo bylo slavnostně vyřazeno.

All of us when @68Jagr was thanking his mom 🥹 pic.twitter.com/fsDfbLwL3S — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 18, 2024