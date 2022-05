Plány nejvyšší budovy Česka se mění. Místo jednoho mrakodrapu by měla Ostrava dostat dva

V roce 2026 měla v Ostravě vyrůst vůbec nejvyšší budova, jaká kdy byla v Česku postavena. Nejnovější geologické průzkumy ovšem zjistily, že místo, které bylo pro výstavbu rekordmana určené, by nemuselo unést tíhu jeho velikosti. Proto se plány mění a namísto jednoho mrakodrapu by měly na stejném místě vyrůst budovy dvě, které mezi sebe lépe rozloží váhu. Vyšší z nich by však stále měla dosahovat rekordních parametrů, ačkoliv zatím není jasné, kolik metrů přesně to bude.

Původní mrakodrap měl dosahovat výšky 235 metrů, jak ovšem zjistily analýzy mezinárodního týmu společnosti Bollineger und Grohmann a Baugrund Dresden ve spolupráci s Technickou univerzitou v Drážďanech, z oněch 235 metrů by se časem mohlo stát jen 219 metrů.

Také s touto výškou by sice mrakodrap hravě předčil 111 metrů vysokou brněnskou N Tower, aktuálně nejvyšší budovu v zemi, nicméně toleranční rámec sesedání budovy dovoluje pokles o sedm až devět centimetrů, takže výsledky jsou značně nad limitem.

Nová dominanta Ostravy má vyrůst v oblasti, ve které od 18. století probíhala intenzivní těžba uhlí. Přímo na místě, kde měl být mrakodrap postavený, fungovala do roku 1982 koksovna, která byla následně zbourána a oblast sanována a dekontaminována. Jak ovšem vyplývá z odborné zprávy, bývalá důlní činnost není původcem současného problému, což potvrdily i předchozí geologické průzkumy.

Foto: Chybík+Krištof Podoba původního návrhu Ostravského mrakodrapu s jednou věží

„Závěrem odborníků je konstatování, že kvalita místních neogenních jílů představuje pro úzkou základnu jedné věže přílišné riziko. Důlní stařiny ve větších hloubkách problém nepředstavují, avšak založení jedné věže v tomto prostoru není možné kvůli kvalitě a nosnosti geologických vrstev nad bývalými důlními díly,“ uvedla společnost RT Torax, která měla v úmyslu na místě vybudovat mrakodrap dle návrhu architektů studia Chybík+Krištof.

Právě Michal Krištof z jmenovaného architektonického studia uvedl, že svůj návrh na základě nových poznatků přepracují tak, aby Ostrava svou nejvyšší budovu dostala a byly přitom zachovány i rady bezpečnostní expertů. Dle posudku je doporučeno realizovat stavbu do maximální výšky 175 metrů s větší půdorysnou plochou.

„Odborníci konstatovali doporučení vrátit se k původnímu řešení komplexu tvořeného dvěma věžemi a rozložit zatížení celé hmoty do větší plochy. Dvě věže budou nicméně oproti původnímu návrhu výrazněji vzdálené. Vyšší z nich bude i nadále s jistotou nejvyšší budovou v Česku. Všechny původně navržené urbanistické a městotvorné prvky zůstanou zachovány,“ uvedl Krištof.

Nový návrh by tedy měl obsahovat vše, co Ostravě nabízel i předešlý projekt počítající s jednou budovou. Jde především o rezidenční byty, vyhlídku pro veřejnost, hotel, kancelářské prostory, spa, restaurace, zábavu a další. Dle rozhodnutí zastupitelstva dostal projekt osm měsíců navíc, aby byly vyjasněny nedořešené otázky. O jeho realizaci a podobě by tedy mělo být finálně rozhodnuto do konce letošního roku.