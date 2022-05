Od digitálních charitativních kiosků, které v kostelech nahrazují kasičky, přes výdejní boxy, smart city řešení i NFT tržiště pro sportovce a umělce až po prodej erotického zboží od pornohvězd, jehož autenticitu zaručuje blockchain. Na první pohled se může výčet různých projektů, za kterými stojí Zdeněk Vacek, zdát jako generátor náhodných slov a buzzwordů, všechny ale pojí jeden společný prvek. Do větší či menší míry totiž vychází z jeho hlavního byznysu, společnosti Payment4U, a ze zkušeností s vývojem softwaru i hardwaru v oblasti platebních řešení.

„Škála všech projektů je někdy problém. Hlavně pro lidi, kteří se mnou pracují,“ směje se Vacek, když o svém byznysu pro CzechCrunch vypráví z kanceláře na 22. patře pražské City Tower s výhledem na Kavčí hory. „Několikrát se mi osvědčilo zariskovat a jít do něčeho nového, protože se z toho nakonec stala perspektivní oblast,“ vysvětluje.

Vždy přitom šlo o projekty, které Vacka jako vystudovaného matematika a programátora baví a vidí v nich potenciál. „Rozhodování, jestli do něčeho půjdu, je ale hodně subjektivní a intuitivní,“ odpovídá na otázku, jestli dává přednost svým pocitům, nebo se strategicky opírá o analýzy a reálná data. K těm má ostatně blízko celou svou kariéru.

Již během stáže na univerzitě v Londýně začal Vacek externě pracovat pro tamní pobočku Citibank jako finanční analytik. Datové analýzy propojoval se svými programátorskými zkušenostmi. V práci pro banku pokračoval i po svém návratu do Česka, korporátní prostředí a opravdu vysoké nasazení se na něm ale podepsalo negativně.

Foto: Payment4U Zdeněk Vacek, spoluzakladatel společnosti Payment4U a projektu NGCO

„Po pár letech jsem byl vyždímaný. Nikdy jsem ani neměl dovolenou. I když jsem někam odjel, další den jsem se musel vrátit, protože jsem potřeboval na něčem pracovat. Nevydržel mi žádný vztah a pak se přidaly zdravotní problémy. Rozhodl jsem se svůj přístup změnit,“ vzpomíná Vacek na nelehkou dobu.

To vše jej přivedlo na volnou nohu, kdy pro banky začal programovat různé finanční produkty. Postupem let se nabalovali klienti a k zakázkám se přidávali i další kamarádi, až vývoj Vacka a jeho tým spolupracovníků dovedl k vývoji platebních metod či zpracovávání transakcí. Další velký zlom pak nastal, když ve vývoji souvisejících řešení dokázali propojit software s hardwarem, což souviselo s množícími se poptávkami například na bankomaty. Tak vznikla společnost Financial Systems Development.

„Kombinace vývoje softwaru a hardwaru je poměrně unikátní, většina firem dělá jen jedno z toho. Rozhodli jsme se do tohoto světa více proniknout,“ přibližuje Vacek dobu, kdy vytvářel například platební automaty, jež dokázaly pracovat s hotovostí i kartami. Mezi první zákazníky patřili velcí e-commerce hráči jako Mall, Notino nebo CZC.

Před sedmi lety pak došlo na rozhodnutí podnikání opět rozšířit. Ve spolupráci se skupinou JET Investment průmyslníka Igora Faita založili společnost Payment4U a ta se začala rozrůstat jak produktově, tak do zahraničí. Díky investorům v zádech měla firma dostatek prostředků na to, aby hledala a zkoušela vyvíjet řešení v nových trendech.

Ostatně takovým způsobem před čtyřmi lety vznikl i „bohumilý“ projekt charitativních kiosků ve tvaru malého designového válce, pomocí nějž mohou lidé bezkontaktní platbou přispět na dobročinné účely v kostelech či jiným neziskovým organizacím.

„Kiosky jsme vyvinuli pro církevní i UNESCO památky a další organizace, kterým slouží jako náhrada kasičky. Stavíme přitom na našich přednostech, na propojování hardwaru a softwaru, v podstatě jde o fyzický platební terminál napojený na cloud. Hodně na projekt slyší i další instituce, podpořily jej i banky a zavedly minimální poplatky,“ říká Vacek.

Koupil jsem si peněženku, nahrál na ni bitcoin, a když začal padat, všechno jsem se ztrátou prodal.

Kromě toho pod křídly Payment4U vznikl například i projekt Key2Box, což jsou v podstatě výdejní boxy pro klíčky od auta s jednoduchým uživatelským ovládáním, které cílí na firmy s velkými flotilami, půjčovny a servisy. Zkušenosti s vývojem hardwarových řešení pak firma ve spolupráci se společností Conteg využila také v projektu výdejních boxů. Před rokem tak firmy představily OX Point, nyní už tyto boxy mají osazeno 150 lokalit s výhledem na tisíc boxů po republice v průběhu následujících let.

Trh chtějí dobýt díky otevřenosti všem logistickým hráčům a e-shopům, ale i možnosti posílání balíčků mezi běžnými lidmi. Časem je chystaná také integrace smart city řešení, kdy ve výdejních boxech budou moct uživatelé zaplatit například pokuty, parkování nebo poplatek za psa. „Pro nás nejde jen o další buzzword, na smart city řešeních už teď spolupracujeme s asi třiceti městy v Česku, takže jejich integrace do OX Pointů bude snadná a rychlá,“ přibližuje Vacek.

Chuť zkoušet nové technologie Vacka před dvěma lety přivedla také ke kryptoměnám. „Taková klasika, koupil jsem si peněženku, nahrál na ni bitcoin, a když začal padat, všechno jsem se ztrátou prodal,“ směje se. První neúspěšné kroky jej ale dovedly k tomu, že se o téma začal zajímat mnohem víc. A uvědomil si, že právě tato oblast může skýtat další velký potenciál. Do velké míry přitom souvisí se segmentem platebních řešení, se kterými už má dlouholeté zkušenosti.

V Payment4U tak padlo rozhodnutí, že právě krypto bude dalším směrem vývoje společnosti. Ve spolupráci s kreativní agenturou NMDS (ze slova nomads, nomádi) vznikla značka Next Generation Company (NGCO), kde tyto firmy kombinují své zkušenosti s vývojem hardwaru a softwaru a kreativní či marketingovou stránkou projektů.

Pod hlavičkou Payment4U a ve spolupráci s NGCO pak vznikl projekt, který má podle Vacka možná největší potenciál ze všech ostatních, do nichž se zatím pustil. Platforma Rull v sobě kombinuje dva hlavní produkty – kryptopeněženku a tržiště NFT. Cílem peněženky má být umožnit uživatelům platit za zboží v kryptoměnách, zatímco obchodníci na druhé straně na účet – pokud chtějí – mohou dostat tradiční koruny či v zahraničí jiné měny.

Obchodníkovi stačí vytvořit QR kód, uživatel s jeho pomocí pak zaplatí v aplikaci a ta už se na pozadí postará o převod jakékoliv kryptoměny do korun, které se následně připíšou na účet prodejce. Už nyní Rull vyjednává s desítkami obchodníků o možné implementaci tohoto řešení do reálného provozu.

Doplněním ke kryptopeněžence je pak zmiňované NFT tržiště. Jde o takzvané non-fungible tokens, tedy česky nezaměnitelné tokeny, a jak vysvětlujeme v našem Průvodci světem krypta, jde o digitální aktivum, například obrázek, zvukový záznam nebo jakýkoliv jiný soubor, který díky způsobu zápisu svému majiteli zaručuje originalitu a jeho pravost.

„Někdo NFT vnímá jako drahý obrázek, který nemá žádný fundament. Možností NFT jsou však mraky. Ale obecně se vysvětlování dobře začíná obrázkem, protože ty jsou pro lidi pochopitelné,“ říká Vacek.

Platforma Rull má právě díky technickým možnostem NFT fungovat jako kryptocrowdfunding, v němž budou mít různí uživatelé možnost nákupem digitálních tokenů možnost jednak podpořit například sportovce nebo umělce, ale také s tokeny obchodovat. A díky propojení se zmiňovanou kryptopeněženkou výrazně jednoduchým způsobem.

„Tržiště pro NFT jako například OpenSea jsou pro laiky hrozně nepřehledná a proces nákupu je extrémně zdlouhavý. My jej chceme přiblížit běžným uživatelům,“ popisuje Vacek s tím, že na rozdíl od běžných crowdfundingů Rull funguje na takzvaných smart kontraktech a blockchainu, což zjednodušuje byrokracii (nejsou potřebné fyzické smlouvy) a zúčastněné strany zavazuje k dodržování pravidel.

První partnerství Rull nedávno oznámil se společností Oktagon MMA, která provozuje bojové sporty. Vackův tým spolupracuje mimo jiné i se zápasníky MMA Karlosem Vémolou, Michalem Martínkem či Davidem Kozmou. Ty mohou fanoušci podpořit přímo, přičemž za odměnu získají originální NFT.

Oktagon plánuje expanzi také do Německa. Při prodeji dalších NFT – která pro uživatele mohou sloužit i například jako vstupenky na zápasy, možnost podívat se na tréninky nebo certifikace k zaslaným podepsaným rukavicím daného zápasníka – chce Rull otevřít i podporu přes crowdfunding, kdy uživatel nákupem tokenů přímo expanzní plány podpoří a na základě NFT mu bude náležet určitý podíl na zisku, jehož Oktagon na novém trhu dosáhne.

Po ověření zájmu o Rull na trhu ze stran partnerů i uživatelů pak chce Vacek nalézt strategického partnera, jenž dalšímu rozšíření platformy pomůže prostředky i svým know-how. Aktuálně je Oktagon první vlaštovkou, Rull už teď jedná s dalšími společnostmi a obecně se chce soustředit na obory se silnými komunitami fanoušků, kteří budou ochotní své idoly podporovat. Kromě sportu jde o hudbu a umění, ale také o erotiku.

S poslední jmenovanou oblastí má přitom Vacek zkušenosti z dalšího nápadu. Projekt Touch the Stars vznikl ve spolupráci s Lenkou Chadrabovou, bývalou profesionální pornoherečkou vystupující pod jménem Angel Piaff. Ona je nositelkou původní myšlenky, Vacek se svým týmem dodává potřebné technické know-how na provoz platformy.

Cílem Touch the Stars je umožnit fanouškům pornohvězd koupit si různé předměty nejenom erotického charakteru a možnost přímo finančně podpořit jejich oblíbenkyně či oblíbence, přičemž díky zápisu na blockchainu má být zaručená autenticita a pravost pořízených produktů. „Tento projekt je zajímavý v tom, že taková platforma se dá použít v podstatě na všechno, nejen na porno. Například pro malovaný obraz,“ říká Vacek.

„Propojení porna a krypta v reálném světě mě fascinuje, protože na oboje z těchto oblastí se veřejnost pořád dívá skrz prsty – i když už o kryptu všichni vědí a všichni taky na erotiku koukají. Ale třeba banky dávají od obou ruce pryč,“ doplňuje.

Kam až Vacka všechny jeho projekty dovedou, si ani sám netroufá odhadnout. „Nemám úplně cíl, kam směřuji. Něco ale určitě ještě přijde. Teď v Payment4U žijeme Rullem, má velký potenciál a budeme se jím zabývat několik let. Za všemi těmi buzzwordy se totiž schovávají ohromné technologie, které změní svět, podobně jako kdysi sociální sítě. A je skvělý pocit být u toho už na začátku,“ dodává Vacek.