Platební brána GoPay roste i po prodeji Francouzům, v tržbách překonala půl miliardy

Co do počtu obsluhovaných obchodníků, kterých je více než osmnáct tisíc, je platební systém GoPay na českém trhu jedničkou. V poslední době přitom ve finančně technologické společnosti se sídlem v Českých Budějovicích došlo k několika velkým změnám – poté, co její zakladatel Pavel Schwarz prodal zbývající podíl francouzskému obru Worldline, došlo letos v létě také k obměně nejvyššího ředitele.

Původně stoprocentní majitel GoPay Schwarz nejprve prodal podíl ve výši 53 procent do rukou Worldline v roce 2020 v transakci, jejíž výše se měla pohybovat minimálně ve vyšších stovkách milionů korun. Nový většinový vlastník měl přitom do roku 2022 právo odkoupit i zbytek podílu, k čemuž došlo během loňského podzimu. Cenovka nebyla ani v případě této transakce oficiálně zveřejněna.

Vzhledem k výkonnosti byznysu se ale podle odhadů CzechCrunche mohla opět pohybovat ve vyšších stovkách milionů korun. Podle oficiální závěrky GoPay za loňský rok dál rostlo, jeho celkové výnosy dosáhly přibližně 538 milionů korun s meziročním růstem o osm procent. Čistý zisk sice meziročně klesl o přibližně pětinu, pořád ale dosáhl výše 106 milionů korun.

„O výši exitu nemáme žádné informace,“ komentuje pro CzechCrunch marketingový ředitel GoPay Jan Vodička. „Na každodenním provozu firmy se změna majitele příliš nepodepsala. Drtivá většina původních zaměstnanců, včetně managementu, stále sídlí v Českých Budějovicích,“ doplňuje. K personálním změnám ale došlo na nejvyšších patrech firmy.

V létě Petr Vaněk vystřídal dlouholetého ředitele Michala Baboučka, jenž GoPay vedl posledních deset let. „Babouček odešel z čela na vlastní žádost a chce se věnovat svým projektům,“ přibližuje Vodička. Pod Vaňkovým vedením se chce GoPay nadále věnovat samotnému procesu platby – jeho zjednodušení, zrychlení a přehlednosti.

„Naše strategie spočívá v důkladném zkoumání zákaznického chování, neustálém zdokonalování různých aspektů platebních metod, A/B testování a hledání nových technologií a přístupů. Musíme si stanovit jasnou strategii a věřit v úspěch, abychom zajistili, že GoPay zůstane v čele inovací v oblasti online plateb,“ říká Vaněk, který do GoPay nastupoval v roce 2019 jako byznys analytik. Zkušenosti předtím sbíral například ve společnostech E.ON, GE Money Bank nebo ČSOB.

Během loňského roku GoPay zpracovalo rekordních čtyřicet milionů plateb s meziročním růstem o téměř šestnáct procent, zatímco objem plateb rostl o dvanáct procent. Kromě Česka působí firma také na Slovensku, kde její řešení využívá na čtyři tisíce obchodníků.