Plavba na Orient Expressu. Francouzi představili přepychovou jachtu inspirovanou historií

Neexistuje proslulejší vlakové spojení než to, které nese název Orient Express. Pod stejnou značkou, jejíž historie sahá až do roku 1883, má do světa vyjet další dopravní prostředek – a tentokrát to bude loď. A ne jen tak ledajaká. Nový francouzský majitel Orient Expressu představuje ultraluxusní koráb, jenž se jménem železniční legendy, která inspirovala i Agathu Christie k napsání slavné detektivky, nabídne přepychové vybavení a nevšední zážitek.

Jsou tomu sotva tři měsíce, co věhlasný vlakový Orient Express oznámil návrat. Postarala se o to hotelová síť Accor, která převzala podíl na značce od francouzských drah a nechala navrhnout několik luxusních vagónů v dobovém designu, jež už příští rok pošle na trasu z Paříže do Istanbulu. Na železnici se vydá po patnácti letech a naváže na tradici posledních dvaceti let minulého století, kdy byl o Orient Express zájem největší.

Accor se nicméně nechce spoléhat pouze na vlak, naopak má v plánu dostat Orient Express i na vodu. Proto oznámil, že v roce 2026 vyšle na moře novou, supermoderní výletní jachtu s několika patry, o jejíž design se postaral francouzský architekt Maxime d’Angeac – ten, který navrhl i zmíněné vlakové vozy. A také třeba vnitřek prodejny luxusní značky parfémů Guerlain na pařížském bulváru Champs-Élysées.

Plavba inspirovaná luxusem a historií

Exteriér lodi je podle slov šéfa Accoru Sébastiena Bazina inspirován zlatým věkem bájných plaveb, čemuž má odpovídat na první pohled historičtější zabarvení do hnědo-oranžova. Majestátnost plavidla pak doplňují tři velké plachty, které sahají až do stometrové výšky. „Loď je navržená tak, aby sny přetvořila ve skutečnost. Jde o výkladní skříň toho nejlepšího z francouzského savoir-faire,“ říká Bazin.

Silenseas, jak se připravovaná loď nazývá, má na délku měřit 220 metrů a na palubě bude nabízet široký komfort i pro ty nejnáročnější. Všechny ze čtyřiapadesáti dostupných pokojů pro cestující mají mít výměr alespoň 70 metrů čtverečních, výjimkou bude přepychové prezidentské apartmá, které na 1 415 metrech čtverečních nabídne i velkou terasu. Vybavení kajut není uvedeno, lze ale čekat špičkové zázemí.

Cestujícím bude během plavby nabídnuto i několik zážitků. Součástí mají být dvě luxusní restaurace, dva bazény, bar, divadelní kabaret s vlastním nahrávacím studiem a wellness. Loď se má navíc plavit mezi přístavy, kde se bude zastavovat a nabírat nové pasažéry, tudíž na ní bude po celý čas rušno.

Na korábu, na kterém vedle Accoru pracuje i známá francouzská loděnice Chantiers de l’Atlantique, bude zajímavý i přístup k životnímu prostředí. V pohonu Silenseas má hrát prim zmíněná trojice plachet. V případě, že povětrnostní podmínky nebudou vhodné, zapojí se motor na zkapalněný zemní plyn.

Na první plavbu má Silenseas vyrazit v roce 2026, je však nutné podotknout, že projekt ještě není kompletně zafinancovaný. Accor uvádí, že sedmdesát až osmdesát procent potřebné částky, jejíž výše je neznámá, dají dohromady komerční banky. Zbytek má poskytnout konsorcium kapitálových partnerů, v němž bude mít společnost Accor menšinový podíl. První rezervace budou přijímány příští rok, kapacita bude 120 cestujících.