PlayStation Portal dorazil do Česka a hned se vyprodal. Další kusy budou v únoru, zájem zůstává velký

Konzole PlayStation 5 byla jednu dobu nedostatkovým zbožím – a teď se podobně zaprášilo po dalším produktu od japonského Sony. Dálkový ovladač PlayStation Portal navzdory prvotním pochybnostem učaroval českým zákazníkům. Ti první várku Portalů v mnoha případech vykoupili ještě dřív, než je obchody stačily nabídnout v běžném prodeji.

Není to ruční konzole po vzoru Nintenda Switch nebo Steam Decku. Je to vlastně přehrávač a ovladač. PlayStation Portal se dálkově propojí s vaším PS5 a umožní vám z něj streamovat hry na svůj displej, aniž byste museli sedět před televizí s připojenou konzolí. Může vám to na první pohled přijít trochu jako zbytečnost – do doby, než si uvědomíte, že se tím vyhnete soubojům o obrazovku anebo že nemusíte rušit okolí puštěnou televizí.

Tyto výhody si podle domácích obchodů uvědomil nebývale vysoký počet hráčů. Novinka od Sony na český trh oficiálně dorazila minulý pátek, ale sehnat ji bylo přinejmenším extrémně náročné. Bez dřívějšího předobjednání skoro nemožné. A byť Alza, CZC, Smarty i Xzone shodně hlásí, že v následujících týdnech naskladní další kusy, poptávka stále zůstává velmi vysoká.

„Všechny kusy byly vyprodány v rámci předobjednávek. Zájem zákazníků výrazně přesáhl množství dostupných kusů, proto nebylo možné je nabídnout do volného prodeje,“ říká například zástupkyně Alzy Eliška Čeřovská na dotaz CzechCrunche. „Uvedení Playstation Portalu se setkalo mezi našimi zákazníky s mimořádným ohlasem. Poptávka byla vyšší než množství dostupných kusů,“ uvádí za CZC marketingová specialistka Anna Procházková.

Foto: Sony PlayStation Portal, dálkový ovladač s nádechem handheldu pro použití s PlayStation 5

Také od herních specialistů zní stejná písnička. V případě obchodu Xzone dokonce ještě silnější. „Celá alokace byla vyprodaná již před Vánoci. O toto zboží byl velký zájem ihned po spuštění předobjednávek, kdy se za první den prodaly vyšší desítky kusů,“ přibližuje Jiří Pospíšil. „Ve Smarty a JRC jsme byli schopni pokrýt zhruba třetinu předobjednávek. Zbylé dvě třetiny zákazníků na své kusy čekají,“ doplňuje i za tyto společnosti Petr Kratochvíl.

Všichni oslovení prodejci nicméně svorně přidávají alespoň pro někoho nadějnou zprávu – ačkoliv úvodní vlna předobjednávek smetla první dodané kusy, další Portaly se blíží. A to už v následujících týdnech. Stále ale platí varování, že na zájemce, kteří se o nákupu rozhodli třeba až v posledních dnech, nemusí zbýt kdovíjak velké počty dálkových ovladačů.

„PlayStation Portal bude skladem opět v průběhu února a měli bychom být schopni pokrýt zbylé předobjednávky,“ uvádí zástupce JRC. Stejný termín naskladnění říká i Xzone: „Na únorový závoz sbíráme předobjednávky. Očekávám, že zvládneme pokrýt ty, které do té doby získáme.“ Na stále trvající zájem upozorňují i Alza a CZC.

Portal se přes wi-fi nebo internet připojí na zapnutý či uspaný PlayStation 5 a umožní vám hrát hry na osmipalcovém displeji s full HD rozlišením. Tituly se na zařízení streamují prostřednictvím existující funkce Remote Play, která umožňuje také propojení konzole s telefonem. Zahrajete si tedy hry jak pro pátou generaci populární konzole, tak ty určené pro PS4. Během hraní sice nelze se samotným PlayStationem nic moc dalšího dělat, ale zbytek rodiny například může sledovat televizi. V českých obchodech je PlayStation Portal k dostání za cenu 5 390 korun.