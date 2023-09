Plechová beruška i traktor mají přes šedesát let a jedou. Na vlně retra míří za hranice a na poličky

V roce 1946 se narodili Sylvester Stallone, Steven Spielberg nebo Cher, v rámci norimberského tribunálu skončili na popravišti největší nacističtí zločinci a českoslovenští basketbalisté získali poprvé a naposledy zlato na velkém mezinárodním turnaji. Je to už hodně dávno, že? Vznikl tehdy ale i jeden unikátní silniční válec – natahovací plechová hračka ze semilské manufaktury, která se prodává dodnes. Stejně jako traktor nebo beruška, které přišly na trh o pár let později. A firma Kovap, jež je vyrábí, s nimi má i po 77 letech velké plány.

S hračkami v Semilech začali těsně po druhé světové válce bratři Sedlákovi, jejich malá fabrika jim ale dlouho nezůstala: po komunistickém puči z února 1948 o ni přišli a později se stala součástí větších výrobních družstev. S výrobou hraček se v podhůří Krkonoš ale nikdy nepřestalo, ani po listopadové revoluci, kdy firmu, spolu se sesterským provozem ve východočeském Novém Hrádku, získali členové družstva.

Postupem času bylo ale třeba provést modernizaci výroby i obchodu a do firmy přinést další peníze. To se podařilo až díky investorům, české společnosti Sages Consulting, která Kovap vlastní už čtvrtým rokem. „Cílem je firmu nyní více rozkročit. Hračky vyrábět umíme, ale musíme je dostat k novým zákazníkům. A také musíme více využít náš potenciál v zakázkové strojírenské výrobě,“ ukazuje modernizovaný výrobní sál v Novém Hrádku, kde je druhý provoz kromě Semil, pětatřicetiletý šéf firmy Filip Klepek.

Klepek v podniku úřaduje už třetím rokem a svým přístupem prokazuje, že to s misí „povznést Kovap o ligu výš“ myslí vážně – i s rodinou se přestěhoval do služebního bytu v areálu v Novém Hrádku, tedy do místa, kde je sice krásně, ale… však se podívejte na mapu.

Klepek, ostravský rodák, dřív pracoval pro nošovický Hyundai nebo pro německou Fröhlich Plastic Group, která dodává plastové komponenty mimo jiné pro Audi nebo Continental. „S automobilovým průmyslem mám zkušenosti, strávil jsem v něm celý dosavadní profesní život. A to, co děláme tady, je vlastně také automotive, jen ne v měřítku 1:1,“ směje se.

I produktová paleta odpovídá koncernům: traktory, kabriolety, autobusy, lokomotivy… Navíc mnoha různých značek a typů, Volkswagenem brouk či Transporterem T2 počínaje, přes hasičskou tatrovku a kupé od Mercedesu konče.

Co se týče šíře sortimentu, na který Klepek dohlíží, nejde přitom jen o Kovap, jenž se specializuje na plechové hračky, ale také o sesterský podnik Kaden. Ten sídlí také v Novém Hrádku a zaměřuje se na sběratelské modely. Vyrábí tu například unikátní verzi vlaku Slovenská strela, závodní Škody Fabia WRC nebo vojenské či policejní Tatry. Některé části vznikají 3D tiskem, jiné vakuovým litím, velká část práce je na nich ale podobně jako u plecháčků z Kovapu dělaná ručně. Obě firmy mají v součtu roční obrat přes 60 milionů korun a zhruba osm desítek zaměstnanců.

Foto: Kovap Hračka traktoru i s valníkem se vyrábí od 50. let

„Máme vlastní konstrukční tým, třeba Slovenskou strelu jsme si museli do značné míry sami znovu navrhnout, původní výkresy se moc nedochovaly,“ ukazuje Klepek ve výrobně Kadenu. Právě technická zručnost je to, co dává v obou podnicích, jež od sebe dělí zhruba deset kilometrů, na odiv – a k čemu chce přitáhnout víc pozornosti okolních firem.

„Máme skvělou nástrojárnu, obrábíme, disponujeme 3D tiskárnami, lakovnou, technologiemi lisování plastů a tlakového lití slitin zinku, tváříme plechy,“ říká. Produkce pro třetí strany tak nabírá na síle, Klepek se na ni zaměřil v rámci větší diverzifikace a vytěžování zázemí firem, dnes tato byznysová noha představuje zhruba třetinu z celkového obratu Kovapu a Kadenu.

To, čím ale obě firmy zůstávají známé především, jsou hračky, které navazují na tradici značky Kovodružstva Náchod z dob socialismu. A to platí speciálně pro Kovap, kde hračkářská tradice sahá až do 40. let (v Kadenu se s modely začalo až po revoluci). A tam mají Klepek a spol. smělé plány, dokonce mezinárodní. Plechové hračky totiž odpovídají duchu doby – v časech, kdy je in retro, jsou in i retro hračky.

„Všimli jsme si toho a soustředíme se, abychom byli k vidění například v designových obchodech,“ připouští absolvent ostravské VŠB Klepek. A připomíná, že výrazným zmoderněním prošly například i krabičky, do nichž společnosti své výrobky balí. „Nové balení pro nás vytvořila společnost HRG z Litomyšle a opravdu se povedly. I samotné krabičky mají být estetickým prvkem,“ říká.

Že by v Kovapu začali vyrábět hračky i jinak než z plechu, je prý vyloučené. Právě kovový materiál je tím, co je odlišuje od záplavy levnější a převážně asijské konkurence. To, že natahovací berušky nebo VW brouci v různých podobách vznikají v české manufaktuře se sympatickým retro nádechem, je totiž posazuje i cenově mnohem výš. Například modrý Mercedes Benz 350 SL, modelový ročník 1971, v měřítku 1:32 vyjde ve firemním e-shopu na 420 korun. A to není málo, když v supermarketech jsou k mání třeba sady čtyř autíček Hot Wheels do dvou set korun.

„Jenže my tomuhle nechceme ani konkurovat. Naše hračky mají vyšší kvalitu zpracování a mají být tím, co rodiče dětem klidně vystaví na poličku. Nestydíme se za to, nemáme ambici být hračkou, která nemá cenu a skončí obratem někde pod gaučem, aniž by si na ni kdokoli vzpomněl,“ krčí rameny Filip Klepek s tím, že důležitým prvkem jejich strategie je, aby se hračky líbily nejen dětem, ale i jejich rodičům.

A právě proto chce s kolegy víc uspět na Západě. Už dnes tam Kovap, ale i Kaden se svými sběratelskými kousky, vyvážejí kolem poloviny produkce. „Bude to čím dál víc. Tam je pro nás nový trh, tam je pro nás spousta příležitostí. Na hračkářském veletrhu v Norimberku jsme byli jeden ze dvou výrobců plechových hraček. To je přece velká příležitost. Zbytek byl plast, elektronika, textil, případně dřevo.“