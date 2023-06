Plzeňská Škoda má rekordní zakázku. Za desítky miliard bude modernizovat lokomotivy v Egyptě

Egyptskou železnici v příštích letech významně ovlivní česká stopa. Plzeňská Škoda Group oznámila, že podepsala s Egyptskými státními drahami smlouvu na modernizaci a údržbu alespoň 280 diesel-elektrických lokomotiv. Celková hodnota projektu přesahuje částku jedné miliardy eur, to je v aktuálním přepočtu přes 24 miliard korun, a pro český podnik ze stáje investiční skupiny PPF jde o jeho dosud největší zakázku. Zároveň to znamená jeho vstup na africké trhy, přičemž právě v Egyptě bude probíhat i většina prací na modernizaci vlaků.

„Tyto zakázky představují pro Škoda Group historický milník. Díky našemu know-how a dobrým výsledkům v oblasti servisu a modernizace máme skvělou pozici pro poskytování špičkových služeb pro uvedený projekt. Naším cílem je využít naše schopnosti a zkušenosti pro budování trvalých vztahů a dlouhodobě se tak podílet na zvyšování kvality železničního sektoru na Blízkém východě a v Africe. Úspěch v daném projektu je dalším potvrzením naší strategie expandovat na zahraniční trhy,“ uvedl Didier Pfleger, CEO Škoda Group.

Projekt Škodovky a Egyptských státních drah (ENR) tvoří dvě smlouvy. První se týká modernizace lokomotiv realizované v průběhu následujících devíti let, druhá smlouva poskytování full-servisu až na 15 let. Dva prototypy lokomotiv nejprve skupina zrealizuje ve svém výrobním a servisním závodě v Šumperku. Zbývající lokomotivy se pak už budou modernizovat a udržovat přímo v Egyptě. Škoda tím chce podpořit lokalizaci a zaměstnanost místních pracovních sil na všech výrobních pozicích.

Součástí modernizace egyptských lokomotiv je generální oprava jejich pohonů a pneumatických částí. Komplexní obměna čeká brzdové soustavy a elektrické rozvody a promění se také kabina strojvedoucího, do níž bude instalován nový řídicí pult. Lokomotivy projdou také významnou designovou přestavbou.

„V průběhu následujících devíti let dodáme do Egypta minimálně 280 zmodernizovaných a opravených lokomotiv s prodlouženou životností o dalších 15 až 20 let. Pro uvedené lokomotivy budeme zajišťovat až patnáctiletý full-servis. Jsme přesvědčeni, že právě full-servis je pro naše zákazníky nejefektivnější způsob kvalitní péče a údržby celé flotily vozidel,“ říká Marek Herbst, Senior Vice President Service ve Škoda Group.

Zpráva o historické zakázce pro Škoda Group přichází jen necelé dva týdny poté, co strojírenská skupina oznámila, že v loňském roce její tržby přesáhly 763 milionů eur, což je v přepočtu zhruba 18,2 miliardy korun. To značí meziroční růst o 26 procent. Podobným tempem, o 22 procent, rostl také upravený ukazatel EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů), který se zastavil na 50,2 milionu eur, v přepočtu 1,2 miliardy korun. Od roku 2017 patří Škoda Group pod investiční skupinu PPF.

Servis poskytuje jak pro vlastní produkty, tak pro vozy ostatních výrobců. O servisní služby se ve Škoda Group stará přes 1 500 zaměstnanců a vedle patnáctiletého servisu pro egyptské lokomotivy nově zajistí například třicetiletý full-servis pro jednopodlažní jednotky Moravia. V zahraničí si full-servis objednali mimo jiné město Tampere, ARST Sardegna či Estram Eskisehir. V Česku například Dopravní podnik hlavního města Prahy, pro který Škoda Group zajišťuje full-servis pro dvě linky metra, a v Plzni má skupina na starost opravu a údržbu celého vozového parku.