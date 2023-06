Plzeňské Škodě se pod dohledem PPF daří. Na vlacích, tramvajích či trolejbusech vydělala 1,2 miliardy

Když ji v roce 2017 v obřím osmimiliardovém dealu investiční skupina PPF kupovala, měla plzeňská skupina Škoda tržby kolem 400 milionů eur. V loňském roce už se tento ukazatel přehoupl přes 763 milionů eur, což je v přepočtu zhruba 18,2 miliardy korun. To značí meziroční růst o 26 procent. Podobným tempem, o 22 procent, rostl také upravený ukazatel EBITDA (zisk před započtením úroků, daní a odpisů), který se zastavil na 50,2 milionu eur, v přepočtu 1,2 miliardy korun. Šéf Škoda Group, která vyrábí městské dopravní prostředky všeho druhu, si růst s ohledem na ekonomické dění pochvaluje.

„Naše skupina rok od roku roste a v průběhu roku 2022 jsme dosáhli mnoha nových milníků. Růst upravené EBITDA o 22 procent je velmi pozitivní navzdory výzvám, kterým jsme čelili, a ukazuje, že transformační program, zahájený v loňském roce, přinesl první výsledky. V rámci skupiny se zvýšily nejen finanční ukazatele, ale také výrobní kapacita a výkonnost. V roce 2022 jsme dodali 213 vozů a počet výrobních hodin meziročně stoupl o 29 procent na 4,4 milionu,“ říká Didier Pfleger, CEO Škoda Group.

Francouzský manažer do čela evropského výrobce vozidel pro veřejnou dopravu nastoupil loni v únoru a ve spolupráci s vlastníkem v podobě investiční skupiny PPF zahájil transformační program, jehož cílem je vytvořit z plzeňské Škodovky mezinárodního a konkurenceschopnějšího hráče. Za PPF na rozvoj Škody Group a dalších průmyslových aktiv dohlíží šestatřicetiletý Stanislav Kuba. Ten začátkem letošního roku v rozhovoru pro CzechCrunch popisoval, jak skupina vyrábí vlaky, tramvaje i trolejbusy pro celou Evropu a jak vidí svou budoucnost.

Foto: PPF Didier Pfleger, CEO Škoda Group

Škoda dokázala růst navzdory tomu, že svět v posledních letech ochromila pandemie, válka i následující otřesy v ekonomice a energetice. „I nás to zasáhlo významně, snižují se marže, ale v absolutních číslech nám Škodovka dělá radost. Rok 2022 byl opět rekordní,“ říkal už v únoru Stanislav Kuba. Oficiální výsledky nyní jeho slova potvrdily. Tramvaje české výroby dnes jezdí v Plzni, Brně, Ostravě nebo ve finských Helsinkách a Tampere, vlaky RegioPanter brázdí Česko i Slovensko, metro je v Polsku a trolejbusy z Plzně jsou v Bratislavě, Budapešti nebo italské Boloni.

Byznys Škoda Group je produktově i mezinárodně rozmanitý a platit by to mělo i do budoucna. „Jsme teď středně velký dodavatel a mezi desítkou největších hráčů chceme zůstat. Oproti těm největším nemáme celosvětový zásah a nenabízíme úplně všechny produkty. To je věc, která se měnit nebude – pro nás je Evropa a její širší okolí dostatečný trh. Pro příští tři až čtyři roky je pro Škoda Group zásadní zajistit stabilitu zakázek. Musíme zvýšit příjmy ze servisu na našich hlavních trzích, které jsou zatím malé,“ popsal pro Hospodářské noviny Pfleger.

Šéf plzeňského podniku, který má několik výrobních závodů v Česku a Finsku, zároveň prozradil, že soustředit se už bude jen na dopravní prostředky pro města a meziměstské vlaky, výroba lokomotiv prý pro podnik velikosti Škody nedává smysl. I proto, že tento trh již de facto ztratila ve prospěch největších hráčů jako Alstom či Siemens. Ve Škodovce se místo toho zaměří na městskou mobilitu včetně všech technologií. Proto nedávno akvírovali rakouský podnik Molinari Rail a belgickou The Signalling Company, která vyvíjí software pro dopravní prostředky.

Tématem do dalších let bude pro Škoda Group také hledání nového názvu. Loni totiž prodala práva na značku Škoda mladoboleslavské Škodě Auto. Sama ji tak už bude moci využívat maximálně do roku 2029. „Určitě se budeme na historii Škody vždycky odvolávat. Vybudovat novou silnou značku ale bude lepší. My jsme to rozhodnutí udělali i proto, že si lidé pod značkou Škoda představí většinou auta, a ne nás,“ uvedl Pfleger pro Hospodářské noviny.