The Last of Us bylo po dlouhých deset let jednou z vlajkových lodí PlayStationu, konzolová exkluzivita úspěšné videoherní značky ale nyní končí. První díl survivalové hry studia Naughty Dog právě vychází na PC a nabídne těm, kteří nevlastní konzoli od Sony, jeden z nejoceňovanějších videoherních zážitků vůbec.

První představení The Last of Us na počítačích nebude konverzí původního titulu z roku 2013. Na PC se ukáže remake z loňského roku s názvem The Last of Us Part I, jenž první hru přenesl na PlayStation 5. Předělávka kromě audiovizuálního zdokonalení upravila i obsah a hratelnost populárního počinu a její součástí je i rozšíření Left Behind.

The Last of Us Part I je od úterka pro majitele PC k dispozici na Steamu za 60 eur (1 450 korun) nebo na Epic Store za 1 599 korun. Nejvýraznějším rozdílem oproti titulu dostupnému na PS5 je širší možnost grafického nastavení hry. Jinak ale nabídne stejně hutnou atmosféru a zábavu při soubojích s houbovými zombiemi, skrývání před nepřáteli a při průchodu napínavým příběhem jako konzolová verze.

Právě díky atmosféře a dospělému ději patří dílo vývojářského studia Naughty Dog spolu se svým pokračováním k nejoceňovanějším videohrám vůbec bez ohledu na platformu. Lidstvo v The Last of Us zasáhla zhoubná infekce parazitickými sporami cordyceps, houbové zombie, v něž nákaza infikované lidi proměňuje, však v tomto neutěšeném světě často nepředstavují největší nebezpečí.

V The Last of Us Part I se hráči vžijí do role životem unaveného přeživšího Joela, kterému cestu zkříží mladá dívka Ellie. Především prolamování ledů mezi oběma hlavními postavami, zrod křehkého otcovského vztahu i pestré příběhy vedlejších figurek v postapokalyptických kulisách byly hlavními důvody nesmírně pozitivního přijetí The Last of Us mezi recenzenty i hráči.

Na agregátoru hodnocení Metacritic je první hra z před deseti let sedmým nejlépe hodnoceným titulem pro PlayStation 3, její pozdější remaster pro další generaci konzolí od Sony je dokonce na třetím místě. Předloňský remake Part I, který se nyní dostává na PC, je mezi hrami pro PlayStation 5 sedmnáctý. Šestou příčku v žebříčku pro PS4 obsadil i druhý díl z roku 2020. Celkově značka The Last of Us prodala na konzole od Sony přes 37 milionů kopií her.

Popularita značky The Last of Us vedla k vydání komiksu, ve vývoji je i desková hra. Jen před pár týdny pak svou úvodní řadu dokončil seriál na HBO. Ten z velké části věrně následuje a do jisté míry i rozšiřuje příběh první hry, ve flashbackové epizodě se podívá také do rozšíření Left Behind. Stejně jako videohra si vysloužil velmi pochvalné recenze, které kvitují hlavně herecký výkon Pedra Pascala a Belly Ramseyové coby Joela a Ellie.

Seriálové The Last of Us pobavilo i nás v CzechCrunchi. Potěšila nás především skutečnost, že se jedná o věrnou a povedenou adaptaci videoherního materiálu, ačkoliv seriál jako takový zdaleka není dokonalý. Byl nicméně natolik úspěšný, že už dostala zelenou jeho druhá řada. Ta logicky naváže dějem herního pokračování The Last of Us Part II – ale kvůli rozsahu na to podle filmařů bude potřeba minimálně ještě jedna série.