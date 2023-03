The Last of Us v Evropě vyvolalo rekordní zájem. Tvůrci mluví o natáčení s žirafou i dalších řadách

Ellie a Joel v seriálu The Last of Us na motivy slavné videohry

Seriál The Last of Us, jehož první řada v noci z neděle na pondělí dostala svůj závěr, je hned v několika ohledech anomálií. Zaprvé je to adaptace videohry, která potěšila hráče i dosud neznalé diváky, zároveň patří mezi kriticky nejlépe hodnocené televizní tituly roku. Zadruhé jeho sledovanost s téměř každou epizodou výrazně rostla, i když už premiéra měla historická čísla. A zatřetí se první řada v Evropě stala nejsledovanější v historii HBO.

Není těžké pochopit proč. Žánr postapokalyptického zombie hororu je, přes jeho zdánlivou vyčerpanost, stále velice poutavý – zvlášť ve vysokorozpočtovém zpracování. The Last of Us přitom patří mezi jeho nejoceňovanější příklady. Očekávání milionů hráčů spolu se silnou marketingovou kampaní a zájmem médií se tak promítlo do čísel. Seriál dosáhl s prvním dílem na druhou nejlepší premiéru na HBO za více než dvanáct let.

Sledovanost se ale v průběhu týdnů, díl po dílu, zvyšovala. Ačkoliv jsme v naší recenzi přílišnou epizodičnost seriálu vytýkali, z hlediska diváckého zapojení a způsobu vydávání šlo o velice efektivní prvek. Prakticky každá epizoda přišla s novým prostředím nebo podzápletkou a vždy vyvolala diskuzi, ať už šlo o nečekaně dojemnou gay romanci nebo zdrcující příběh dvou bratrů.

Hrdinové Joel a Ellie nás na cestě houbovou pandemií zdecimovanými Spojenými státy vystavili velkému napětí i emoční horské dráze, které nás znovu a znovu přitahovaly zpět k obrazovce. A diváci, kteří se pod vlivem všeobecného nadšení připojovali později, z většiny zůstali. Publikum sledující nové epizody v den uvedení se tak v průběhu vysílání první řady ve Spojených státech zvýšilo o tři čtvrtiny.

Reprofoto: HBO Max/YouTube Zombie v The Last of Us jsou infikovaní parazitickou houbou cordyceps

Závěrečný díl si v den premiéry na domácím trhu pustilo 8,2 milionu lidí, což bylo nejvíce za celou sezónu. Seriál zde přitom přímo soupeřil s ceremoniálem předávání Oscarů.

V Evropě se The Last of Us dařilo ještě lépe. Strastiplná cesta za příslibem záchrany lidstva zde diváky zaujala více než cokoliv jiného z produkce HBO. Zombie horor, či snad spíše drama, podle oficiálních informací překonalo dosavadní rekordy, a stalo se nejsledovanějším titulem v historii streamovacích platforem prémiové televize.

(Následují mírné spoilery poslední epizody) Vyvrcholení první řady seriálu publikum čítající desítky milionů lidí po celém světě vzalo na ještě jednu emocionálně vysilující výpravu. Do ostrého kontrastu přitom vedle sebe postavilo moment, v němž Ellie dostane alespoň střípek krásy světa před apokalypsou, a pozdější vypjatou sekvenci v nemocnici.

Obě části jsou zvlášť zajímavé také zpoza kamery, tvůrci se totiž rozhodli ve velké míře pracovat se skutečnými kulisami a dokonce zvířaty. Když Joel a Ellie procházejí městem, narazí na živou žirafu. Jak popisuje Variety, tato scéna vznikla v zoo v kanadském městě Calgary, kde filmaři do výběhu žiraf v průběhu několika týdnů postupně umisťovali panely se zelenými plátny tak, aby pokud možno nenarušili klid zvířat.

Když se ta časem naučila vzít jídlo z ruky cizích lidí, na plac nastoupili herci Pedro Pascal a Bella Ramsey. Technicky náročnou scénu pak animátoři přenesli do digitálních kulis zarostlého města.

Scény s nemocnicí naproti tomu tvůrce speciálních efektů zaměstnaly o poznání méně, natáčely se totiž ve skutečném opuštěném zdravotnickém zařízení. Televizní štáb zde vymaloval potřebné pokoje a chodby, upravil je do podoby co nejbližší herní předloze a kamery se mohly rozjet. (Konec spoilerů)

Reprofoto: HBO Max/YouTube Seriál HBO The Last of Us je adaptací stejnojmenné videohry

Kdy se rozjedou příště, zatím není přesně známo, HBO nicméně pokračování The Last of Us schválilo už koncem ledna. Vycházet bude z druhého dílu videohry z roku 2020. Jelikož ten představuje mnohem rozsáhlejší, komplikovanější příběh, tvůrci seriálu Craig Mazin a Neil Druckmann ho chtějí rozdělit minimálně do dvou řad.

Na nedávné virtuální tiskové konferenci také prozradili, jak o své nadcházející práci přemýšlejí. Zatímco první řada seriálu minimalizovala počet akčních scén jen na ty, které byly zcela zásadní pro vývoj ústředních postav či příběhu, pokračování by mohlo ukázat více střetů s infikovanými. „Je dost dobře možné, že později se objeví mnohem víc infikovaných. A možná další druhy,“ cituje server Variety Mazina.

Primárním hybatelem jeho kreativních rozhodnutí ale má zůstat snaha vytvořit co nejlepší příběh, ne být co nejvěrnější předloze. „Budeme ukazovat známé věci, ale bude to jiné, stejně jako byla jiná první řada. Někdy to bude jiné výrazně, jindy jen minimálně, ale nějak jiné to bude vždy,“ popisuje Mazin. „Nebude to přesně jako hra. Bude to seriál, jaký spolu s Neilem chceme vytvořit,“ dodává.