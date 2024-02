Uložit 0

Příběh to byl skoro jako z filmu. Během toulek Indií narazil na zapadnutý obchůdek s koženým zbožím, kde se mu líbil batoh. Nebyl sice na prodej, ale majitel butiku mu nabídl, že pro něj ten stejný ušije. Jeho práce mu tak učarovala, že se s ním domluvil na výrobě doplňků, které by prodával v Česku. A tak vznikla značka Bagind. Poměrně slušně se rozjela, ale v poslední době dostala několik tvrdých ran, které ji obrátily vzhůru nohama. Aby ji zakladatel Lukáš Matějček se společníkem Václavem Staňkem do budoucna udrželi v dobré hospodářské kondici, rozhodli se zavřít všechny její kamenné prodejny.

„V podstatě celý minulý rok byly prodejny pod finančním drobnohledem, ale stále jsme čekali, co udělá vánoční sezóna,“ říká pro CzechCrunch Lukáš Matějček, který Bagind založil před sedmi lety. Za tu dobu nejen rozšířil ruční výrobu kožených produktů do Kolumbie, ale také se nastěhoval do pěti kamenných prodejen ve Zlíně, Brně, Praze, Olomouci a Ostravě. A byť prý e-shop vždy pro Bagind fungoval lépe, zároveň cítil, že chce osobní kontakt se zákazníky. Jakmile ale dojde na peníze, věci se mění.

„Když si vezmete, že provoz našich pěti kamenných poboček nás ročně vycházel asi na 4,5 milionu korun, a vedle toho dáte e-shop, který navíc udělá téměř desetkrát vyšší tržby, ale nákladově je dražší provozovat prodejny, je to pak poměrně jasné. U nás se stala situace, že náklady na provoz prodejen dlouhodobě přerůstaly výnosy, takže jsme museli učinit zodpovědné, ekonomické rozhodnutí,“ popisuje Matějček.

Během loňského roku se Bagind podle jeho zakladatele dostal na tržby okolo 58 milionů korun, přičemž jen necelých deset procent z nich pocházelo z kamenných poboček. Podobný scénář se stal v roce 2022, kdy byly tržby na úrovni 57 milionů korun s tím, že opět asi jen deset procent generovaly fyzické prodejny. Zbytek táhnul hlavně e-shop. Proto firma pobočky ve Zlíně, Brně a Praze před měsícem zavřela, ty v Olomouci a Ostravě už koncem minulého roku, jak tento týden upozornily Hospodářské noviny.

Loni v červnu obdržel Bagind další investici skrze platformu Fingood, a proto se nabízelo, jestli by získané miliony korun nepomohly odvrátit toto rozhodnutí. „Byla to injekce na naskladnění zboží na vánoční sezónu, šlo o tři miliony. Z podstaty věci jsme ty finance nemohli směřovat jinam. Náklady na provoz prodejen byly kryty z klasických příjmů, nicméně ztrátovost byla tím hlavním důvodem, proč jsme je uzavřeli,“ dodává Matějček.

Na rozhodnutí, které Bagind zároveň veřejně oznámil na svém webu, ale Matějček nebyl sám. Nedílnou součástí firmy je i Václav Staněk, zakladatel zlínského výrobce obuvi Vasky, který mimo jiné loni zkompletoval nákup legendární, ale potápějící se české společnosti Botas. Ten do Bagindu investičně vstoupil souběžně s jeho vznikem, tedy okolo roku 2017, a ve firmě drží většinový podíl ve výši 72,5 procenta. Zbylých 27,5 procenta patří Matějčkovi.

V pobočkách Bagindu Staněk před lety prodával i své tenisky. Zatímco pro boty všeho druhu se kamenná pobočka může zákazníkům hodit kvůli vyzkoušení, u batohů, brašen a dalších doplňků, na kterých stojí Bagind, to zase tak potřeba není – v tomto případě dobře poslouží pohodlnější online nakupování. I proto oba postupně pozorovali, že čísla z prodejen jako takových nejsou bůhvíjaká. Do bodu, kdy se s vlastními kamennými pobočkami rozloučí, to tudíž spělo už nějaký čas.

„Ekonomika je krásná v tom, že vám ukáže vše tak, jak je – a my ji jednoduše nemohli ignorovat. Proto se teď budeme snažit maximalizovat zážitky hlavně v onlinu,“ popisuje osmadvacetiletý Matějček a uvádí, že do budoucna má Bagind v plánu zlepšit komunikaci směrem k zákazníkům, kterým chce mimo jiné představovat příběhy, ze které rodinné výroby daný kousek pochází, kdo ho šil nebo jaká kultura se s ním pojí.

Bagind ale nemá ambici se z offline světa zcela stáhnout. Jednou z cest je rozšíření zboží do partnerských prodejen, kterých mají aktuálně šest napříč Českem. Nutno však dodat, že se touto formou spolupráce na bázi poskytování zboží menším prodejcům zabývají teprve dva týdny. „Plánujeme síť rozšiřovat i na Slovensko, kde již skoro čtyři roky fungujeme zatím výhradně online, a také do Polska, kam s lokalizovaným e-shopem vstupujeme v těchto dnech,“ dodává Matějček.

Další z potenciálně vhodných distribučních sítích se pro Matějčkovu firmu nabízí online tržiště, typicky Amazon, Kaufland nebo Allegro, na kterých již od minulého léta funguje. „Ještě zmíním Etsy, které nám momentálně funguje úplně nejlépe. Rosteme tam každý měsíc o zhruba čtyři procenta z tržeb. Když vše dobře půjde, že všech tržišť, kde budeme, chceme letos ukrojit devět procent z celkových ročních tržeb,“ objasňuje zakladatel Bagindu nadcházející plány.