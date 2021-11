Po Mandalorianovi i Boba Fett. Disney láká prvním trailerem na nový seriál ze světa Star Wars

Kdo je to Mandalorian, dnes většina fanoušků Star Wars díky Disney+ ví. Snad jedna z nejpopulárnějších postav obří vesmírné franšízy by ale nejspíš nikdy nevznikla nebýt Boba Fetta, lovce odměn, který se na plátnech poprvé objevil už koncem 70. let. Po mnoha menších rolích, mezi jinými i ve druhé řadě seriálu The Mandalorian, teď dostává vlastní seriál, v němž se pokusí převzít nadvládu nad impériem svého bývalého šéfa.

Jednou z prvních promluv, kterou v traileru na The Book of Boba Fett z úst oblíbeného antihrdiny uslyšíme, je: „Nejsem lovec odměn.“ Několik let po událostech Star Wars: Epizody VI – Návrat Jediů se vrací na planetu Tatooine, někdejšího sídla vesmírného gangstera Jabby Hutta a jeho zločinecké říše. Dříve pro něj Fett pracoval, teď je ale tlustý plž mrtvý a v místě jeho působnosti zavládl ještě větší nepořádek.

Údajně bývalý lovec odměn chce vládu pro sebe, ale s několika zásadními rozdíly. Hlavně prý místo strachu bude jeho hlavním nástrojem respekt a podpora spolupráce. „Proč spolu být v konfliktu, když díky spolupráci můžeme všichni zbohatnout,“ říká. Není přitom jednoznačnou otázkou, na čem přesně chce spolu s lovci odměn a kriminálníky bohatnout. Ještě předtím každopádně bude muset zajistit svou nadvládu. A to nebude jednoduché. Ostatně jako nic v jeho životě.

Poprvé se diváci s Boba Fettem setkali v roce 1978 v nechvalně známém televizním filmu Star Wars: Sváteční speciál. Ačkoliv jde o dílo tak špatné, že by fanoušci Star Wars jeho existenci nejspíš nejraději zapřeli, představilo velice populární postavu. Syn zabitého Jango Fetta, podle jehož DNA vznikla klonová armáda Impéria, se objevil ve většině filmů ságy a hrál významnou roli v hrách nebo komiksech.

Samostatný film o něm chtělo Disney natočit už dávno, finanční neúspěch Solo: Star Wars Story ale plány v zásadě zatrhnul. Místo toho se Boba Fett loni stal jednou z hlavních postav druhé řady seriálu The Mandalorian, na jejímž konci se vydal na planetu Tatooine s cílem převzít moc. Hned nato byl v titulcích oznámen seriál The Book of Boba Fett.

Kromě základní premisy a toho, co ukazuje první trailer, o něm zatím mnoho nevíme. Prozatím to vypadá, že by se novinka mohla vzdálit vysoce epizodnímu vyprávění z prvního hraného seriálu Star Wars a místo toho zaměřit na Fettův postupný vzestup v „gangsterském“ příběhu. Upoutávka nicméně ukazuje i scénu, kde je hlavnímu hrdinovi nabízena jednorázová práce za odměnu, stejně jako v The Mandalorian.

Ačkoliv si Disney nechává detaily o jednotlivých titulech dlouho pro sebe, jeho obecnější plány jsou dobře známé. Zábavní obr chce ze svých ikonických značek jako Marvel, Pixar nebo právě Star Wars vytěžit co nejvíce, takže postupně zabředává hlouběji do jejich fikčních univerz. Už na konci minulého roku firma oznámila desítky plánovaných seriálů a filmů. Ze světa hvězdných válek je mezi nimi třeba Star Wars: Rangers of the New Republic, Lando nebo Obi-Wan Kenobi.

The Book of Boba Fett tak bude časem jen jedním seriálem z mnoha. Premiéra je naplánovaná na 29. prosince s tím, že jednotlivé epizody budou vycházet po týdnech. Tuzemští diváci si novinku oficiálními cestami prozatím nepustí a budou si muset počkat, dokud sem Disney+ nedorazí. To se původně mělo stát ještě letos, zábavní obr ale rozhodl příchod streamovací služby na východoevropský trh, kam řadí i Česko, odložit až na léto příštího roku.

Možná tak Češi dostanou možnost se zbytkem světa konečně zhlédnout alespoň premiéru třetí řadu The Mandalorian, široce očekávané zvlášť po velkém překvapení dosud posledního dílu (mnohem větším, než je návrat Boby Fetta na Tatooine). Natáčení začalo před dvěma týdny, nedlouho po dokončení produkce seriálu Obi-Wan Kenobi, také naplánovaného na příští rok.