Po požáru slíbili, že se nevzdají. Zlínská značka kol žije a hlásí limitku odkazující na zničenou budovu 34
Zlínský výrobce titanových kol Equator Cycling přišel v létě při požáru o vše. Vstal z popela a na počest zničené budovy spouští prodej Edice 34.
Baví vás články CzechCrunche?
Vídejte je na Googlu častěji.
Ještě v létě vyřizoval spoluzakladatel zlínské cyklistické značky Equator Cycling Milan Šimek telefonáty z obýváku a firemní mechanik Ivo Caudr montoval nová kola na kolenou na své domácí terase. Všechno ostatní – šestnáct let budovaný sklad, dílna, showroom i unikátní prototypy titanových rámů – tehdy lehlo popelem při rozsáhlém požáru baťovského areálu, kde firma sídlila. O pár měsíců později je situace o dost jiná: rodinná firma znovu přijímá objednávky, funguje v nových prostorách a v říjnu přišla s novinkou, která má zničené minulosti dát nový smysl.
Vznikla totiž limitovaná Edice 34. Speciální a časově omezená série je poctou budově číslo 34, ve které značka dlouhé roky tvořila a ze které po letním požáru nezbylo vůbec nic. Každé kolo ponese speciální logo odkazující na půdorys zničené budovy a jeho majitel k němu dostane certifikát se sériovým číslem.
„Během jediného dne jsme přišli o prakticky všechno hmotné, co firma za ta léta vybudovala. Ale v těch nejtěžších chvílích jsme si uvědomili, že požár nám vzal sice místo, ale nevzal nám to podstatné – značku, zkušenosti a komunitu lidí kolem nás,“ ohlíží se Milan Šimek.
Edici tvoří jak zapletená karbonová kola s doručením ještě v prosinci, tak ručně stavěné titanové speciály, u kterých od objednávky počítají s individuální výrobou na míru a zhruba šestiměsíční dodací lhůtou. Možnost objednávek výrobce plánuje ukončit 31. října 2026 a edici už nikdy v budoucnu nebude opakovat.
Postavit firmu znovu na nohy dalo zlínskému týmu zabrat. Šimkovi neměli žádné záložní zázemí, kam by se ze dne na den přesunuli. „Nejrychlejší paradoxně bylo rozhodnutí, že chceme pokračovat. Mnohem těžší byla praktická část – najít vhodné prostory, znovu vybavit kancelář i dílnu, obnovit zásoby a vyřešit výrobu tak, aby zákazníci čekali co nejkratší dobu,“ popisuje Milan Šimek.
Showroom v pátém patře a dílna v Otrokovicích
Nové zázemí stavěli s jinou strategií než v minulosti. Místo jednoho centrálního sídla se rozhodli provoz rozptýlit, aby lépe rozložili riziko. Kancelář a showroom otevírali postupně od září v pátém patře budovy ve Zlíně, zatímco servis, dílnu a sklad přesunuli do nedalekých Otrokovic.
Při výběru prostor navíc sehrála roli nová zkušenost. „Jedna z prvních věcí, které jsme si u nových kanceláří ve Zlíně zjišťovali, bylo to, kudy vedou únikové cesty a jak je v budově řešená požární bezpečnost. Po tom, co se stalo, se na tyto věci díváme úplně jinak,“ přiznává zakladatel značky.
Vedle zařizování nového zázemí zabrala velké množství času administrativa spojená s pojišťovnou. Škodu firma vyčíslila v řádu několika milionů korun a likvidace pojistné události stále pokračuje. „Nečekali jsme, jak administrativně a časově náročné to bude. Když během několika hodin přijdete o firemní zázemí, potřebujete veškerou energii věnovat obnově. Současně ale musíte zpětně dokládat velké množství dokumentů,“ vysvětluje Šimek.
Dnes už ale e-shop funguje v běžném režimu a do Zlína se vracejí zákazníci na osobní konzultace. U titanových kol totiž Equator dál staví na individuálním přístupu – s klienty osobně ladí velikost rámu, geometrii, osazení i nejmenší detaily přesně podle jeho potřeb. Uplynulé měsíce tak pro manžele Šimkovy znamenaly velkou lekci. Prověřily nejen vnitřní sílu firmy, ale především vztahy, které kolem značky za šestnáct let vznikly.
„Zjistili jsme, jak křehké může být zázemí firmy, které budujete řadu let. Ale ta zkušenost je nakonec z velké části i pozitivní. Viděli jsme v praxi, jak silnou komunitu kolem sebe máme. Podpora od zákazníků i lidí z oboru pro nás byla možná ještě důležitější než samotná materiální pomoc. A Edice 34 je pro nás způsob, jak tomu všemu dát trvalý smysl a vytvořit vzpomínku na místo, které pro nás bylo tak důležité,“ uzavírá Milan Šimek.