Slavná česká hra Kingdom Come: Deliverance stále baví. Prodalo se už přes pět milionů kopií

Česká hra Kingdom Come: Deliverance je oceňována i díky své realističnosti

Realistické herní dobrodružství zasazené do středověkých Čech zvané Kingdom Come: Deliverance neztrácí na popularitě ani po více než čtyřech letech po svém vydání. Původem česká společnost Warhorse Studios, která za hrou stojí, oznámila, že se svým největším (a zatím stále jediným) hitem překonala milník v podobě pěti milionu prodaných kopií.

Není pochyb o tom, že herní vývojáři z Warhorse Studios, kteří už třetím rokem patří pod křídla vydavatele Koch Media ze silné stáje severské skupiny Embracer, zažívají se svou prvotinou velký úspěch. Mnohými je Kingdom Come: Deliverance s hrdinou Jindřichem v hlavní roli považováno minimálně v Česku za nejlepší hru uplynulé dekády.

Velký zájem se o středověké RPG strhl hned po vydání v únoru roku 2018. Jen za pouhé dva dny se Kingdom Come: Deliverance mělo prodat na 500 tisíc kusů, přičemž po dvou týdnech byla překonána i milionová meta. K dosažení dvou milionů kopií to tvůrcům trvalo zhruba rok, čtyři miliony byly dosaženy loni v listopadu.

Setrvalý úspěch hry na tuzemském i zahraničním trhu potvrdila i výroční zpráva Warhorse Studios z října loňského roku, ve které společnost uvedla, že za rok 2020 utržila téměř 250 milionů korun se ziskem po zdanění přes 145 milionů korun. A to i přes to, že bylo Kingdom Come: Deliverance venku už třetím rokem.

A byť původem česká herní společnost, kterou rozjel Daniel Vávra, předloni nedosáhla tak vysokých tržeb jako roky předtím (v roce 2019 šlo o 463 milionů korun, v roce 2018 o 1,1 miliardy korun), obecně jde o úspěch, jelikož je zřejmé, že ji objevují stále noví hráči. U herních studií jsou ostatně podobné výkyvy ve výsledcích s ohledem na životní cyklus jednotlivých her běžné. A evidentně je hra pořád relevantní i teď.

Pro vývojáře z Warhorse Studios ale nejspíš není aktuální hit tím jediným, nad čím tráví čas. Proslýchá se totiž, že pracují na dalším velkém titulu, pravděpodobně nástupci Kingdom Come: Deliverance. Svědčí o tom i fakt, že firma stále nabírá nové lidi a posiluje tak svůj vývojářský tým. Zatím ovšem není nic potvrzeno.