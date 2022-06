Podcast Kecy & politika se definitivně rozešel s Křetínského firmou. Skončili i na předplatitelském webu

Konflikt mezi vydavatelským domem Czech News Center a tvůrci populárního podcastu Kecy & politika přerostl do další fáze – pořad skončil na předplatitelské platformě Gazetisto, která také spadá do mediálního impéria čtvrtého nejbohatšího Čecha Daniela Křetínského. Na té přitom podnikatel Petros Michopulos a komentátor Bohumil Pečinka chtěli původně zůstat, mají tam totiž několik tisíc předplatitelů, od kterých jim plynou významné příjmy.

Gazetisto je webový projekt, který měl premiéru loni na jaře a u jehož vzniku stál tým sdružený kolem šéfredaktora a zakladatele serveru Info.cz Michala Půra. Investorem startupu, který umožňuje autorům podcastů, newsletterů nebo blogů přijímat peníze od svých podporovatelů, je Křetínského společnost Czech Media Invest. Té patří i vydavatelství Czech News Center (CNC), pod nějž spadá časopis Reflex, s nímž byly Kecy & politika od svého vzniku před více než rokem úzce propojené – Pečinka je jeho dlouholetou tváří.

Michopulos a Pečinka se s CNC rozešli před pár týdny kvůli neshodám o to, komu patří autorská práva a jak si rozdělit příjmy od předplatitelů. Petros Michopulos, který s ideou politického audio formátu přišel, o konci spolupráce detailně hovořil v posledním dílu podcastu CzechCrunche. Na platformě Gazetisto ale chtěli on i Pečinka zůstat. „Teď se ale stalo, že bez vysvětlení a upozornění nepřišly peníze, které měly přijít. Tak jsme se rozhodli to ukončit,“ řekl Michopulos, který o tom informoval i na svém twitterovém účtu, jenž sleduje přes dvacet tisíc lidí.

„Nebylo to jednoduché rozhodnutí. Víme, že přijdeme o část předplatitelů, ale to se nedá nic dělat,“ dodal jednapadesátiletý byznysmen, který v minulosti pomáhal s politickými kampaněmi ČSSD a byl jedním z lidí, kteří pomohli Miloši Zemanovi v roce 1998 ke křeslu premiéra, dnes ale patří k nejhlasitějším kritikům prezidenta. Michopulos ani Gazetisto oficiální čísla, kolik lidí si podcast na platformě předplácí, nezveřejňují.

Podle informací CzechCrunche ale jde (či spíše šlo) o více než čtyři tisíce fanoušků, kteří měsíčně posílají až 149 korun. To by bez slev znamenalo měsíční příjem ve výši zhruba 600 tisíc korun a více než sedm milionů korun ročně, z nichž si malou část uloupne předplatitelská platforma a většina peněz míří k tvůrcům. „Jde o hodně peněz,“ nechtěl blíže čísla komentovat Michopulos.

Kecy & politika jsou nyní k dispozici výhradně na předplatitelském portálu Pickey, všem podporovatelům z Gazetista tento týden přišel jednak e-mail, že dostanou své peníze zpět, pokud si jej objednali na delší časový úsek, jednak že se mají nově registrovat u konkurenčního Pickey. Je ale pravděpodobné, že významná část sympatizantů z Gazetista se na jinou platformu nepřeklopí.

„Toho si jsme vědomi,“ připustil Michopulos, který se po odchodu ze světa politického marketingu a reklamy živí především jako spolumajitel dřevařské pily Javořice s několikamiliardovým ročním obratem. „S Kecy a politika jsme řešili nejen přechod na naši platformu, ale i vývoj určitých funkcí přímo na míru. Na číslech už vidíme, že k nám uživatelé z Gazetista přecházejí,“ řekla spoluzakladatelka Pickey Denisa Hrubešová.

Spor o populární podcast, který celkem poslouchá přes 100 tisíc lidí (každá epizoda je zčásti odemčená pro kohokoliv, předplatitelé na Pickey a dříve i na Gazetistu mají přístup k celým dílům a bonusovým materiálům), je na české mediální scéně unikátní. Jde o jeden z prvních případů, kdy velký mediální dům ztratil svou výraznou novinářskou tvář – v tomto případě Pečinku –, která se rozhodla postavit na vlastní byznysové nohy. Ostatně jedním z Křetínského cílů bylo udělat z CNC místo, kam se výrazné osobnosti mediální scény stahují, ne ji opouštějí.

Několikamilionové příjmy Keců & politiky a jejich potenciál na další inkaso z eventů a prodeje merchandisingu pak ukazují, že na podcastech se dá i v Česku stavět podnikatelský záměr. Ve světě to pak jasně předvedl Joe Rogan, kterému Spotify zaplatilo podle listu The New York Times 200 milionů dolarů za exkluzivní kontrakt.

Czech News Center namítá, že Kecy & politika jsou pořad, na který má práva mediální dům, protože se na jeho výrobě podíleli lidé, kteří pro firmu pracují a navíc to dělali v pracovní době. A že společnost podcastu pomohla k popularitě prostřednictvím marketingu a svých sociálních sítí.

„Podcast od začátku vznikal a byl fyzicky produkován v redakci časopisu Reflexu, tedy v prostorách Czech News Center (CNC), s výjimkou pana Michopulose se na něm podíleli pouze zaměstnanci CNC, a to ve své pracovní době, v souladu s jejich pracovní náplní. Ještě donedávna každý díl začínal slovy: Časopis Reflex uvádí podcast Kecy a politika,“ uvedl pro server Lupa.cz člen představenstva CNC Daniel Častvaj. Michopulos s Pečinkou jeho argumenty odmítají, tvrdí například, že do nahrávací techniky museli investovat vlastní peníze a že díly natáčeli v době polední obědové pauzy.

Spor zároveň vnesl velkou nervozitu mezi další tvůrce, kteří Gazetisto využívají pro komunikaci a monetizaci svých děl. Podle Častvaje ale k neklidu není důvod. „Spor s firmou Tripundra (Michopulosova společnost – pozn. red.) je myslím ojedinělý a Gazetista se dotýká jen nepřímo. Jde o to, že není zřejmé, kdo vykonává autorská práva k podcastu. U ostatních autorů publikujících na Gazetistu problém není,“ řekl blízký spolupracovník Daniela Křetínského na dotaz CzechCrunche. Czech News Center nyní zvažuje, jaké budou její další kroky a zda dojde i na právní bitvu s autory podcastu.