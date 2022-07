Podívejte se, co se bude stavět okolo nových stanic metra D. V Praze vzniknou nové čtvrti

Metro nejsou jen vlaky jedoucí v podzemí. Byť mnozí fanoušci dopravy nad novými automatickými soupravami, které jezdí bez strojvedoucího, zaplesají, metro s sebou přináší také důležitý rozvoj nad zemí. Stavba „déčka“ tak přetvoří již existující pražské lokality a dá jim punc zdravých veřejných prostranství.

Praha na nadzemní část kolem jednotlivých nových stanic nezapomněla. A tak zatímco se řešilo, kudy povedou tunely, pracovalo se i na tom, jaká se rozeběhne výstavba. U stanic by v budoucnu mělo vyrůst víc než šest tisíc bytů, stejně tak veřejných budov nebo kanceláří.

Metro se začne stavět v úseku mezi Pankrácí a Písnicí, dokončeno by mělo být v roce 2029. Pankrác se stane přestupní stanicí. Po roce 2029 začne výstavba další části, a to mezi Pankrácí a Náměstím Míru. Projížďka po budoucích nových čtvrtí začíná.

Nádraží Krč

Na Nádraží Krč vznikne nový kus města o rozloze šest hektarů. Stanice bude v parku s rybníkem, v okolí budou tři administrativní budovy a také hotel. Doplní je obchody, restaurace i kavárna. Nová podlahová plocha bude dohromady čítat 62 500 metrů čtverečních.

Foto: Reflecta Development U stanice Nádraží Krč vzniknou tři nové administrativní budovy

Nádraží, které je ve jméně zastávky, už na místě je, ale nevyhovující. Stará budova bude zbourána a na jejím místě postavená nová. Kromě vlaků tu budou zastavovat rovněž autobusy linky 125, které přepravují cestující přes Jižní spojku. Na místě vznikne rovněž záchytné parkoviště P+R pro 450 aut.

Investorem je Reflecta Development, která v místě plánuje stavět v roce 2025, hotovo by mělo být o pět let později.

Foto: Reflecta Development Stanice je umístěna v parku s rybníkem

Foto: Reflecta Development V okolí bude také hotel

Nemocnice Krč

Příští stanice Nemocnice Krč. Kromě zmíněné nemocnice by tu nově měla nalézt místo také poliklinika. Vedle zdravotnických zařízení tu vznikne také nová městská čtvrť čítající čtrnáct set bytů. Nastěhovat by se sem mohlo dva a půl tisíce nových obyvatel. Počítá se rovněž s výstavbou víceúčelové budovy, ve které bude vestibul metra.

Foto: Reflecta Development Nová lokalita vznikne rovněž u stanice Nemocnice Krč

Přízemí budovy poslouží jako náměstí s živým parterem, budou tu tedy obchody, zatímco v horních patrech budou kanceláře. Dohromady se zastaví šestnáct hektarů a vznikne podlahová plocha o více než 160 tisících metrů čtverečních.

Stejně jako na Nádraží Krč, i tady je investorem Reflecta Development. Společnost doplní také Central Group, která bude stavět dál za metrem. Budovat se má začít v roce 2025, hotovo bude v roce 2032.

Nové Dvory

Nová čtvrť vznikne rovněž na Nových Dvorech, což je další stanice „déčka“. Tentokrát jde o rozlohu 49 hektarů a novou podlahovou plochu 400 tisíc metrů čtverečních. Na Nové Dvory se nastěhuje až pět tisíc lidí do 2 400 bytů. Půjde přitom o městské bydlení. Také zde se bude nacházet vestibul metra v budově, konkrétně v osmdesátimetrovém domě, který by měl vytvořit dominantu místa.

Kromě bytů se počítá s veřejnou vybaveností, v místě tedy vznikne jedna základní škola, dvě mateřské školy, kulturní centrum, poliklinika, domov pro seniory, pošta, obchody a služby a sportovní zázemí. Samozřejmostí jsou nová náměstí i parky. Kromě metra sem povede rovněž tramvaj, a to z Modřan do Libuše.

Investorem je Pražská developerská společnost, to znamená město jako takové. To si přizvalo ateliér Unit architekti, který vypracoval územní studii. Výstavby by měla začít v roce 2027, stavět se bude až do roku 2034.

Libuš

Ze stanice Libuš by měl člověk v budoucnu vyjít k třinácti stům nových bytů s bezmála třemi tisíci obyvateli uvnitř. K bytům město slibuje také novou poštu, školku, lékařské ordinace, drobnější obchody a kulturní centrum. Zůstat by měl supermarket, který se ale stane součástí nové budovy.

V Libuši se bude stavět na 47 hektarech, na 210 tisících metrů čtverečních bude dosud neexistující podlahová plocha. I tady se přitom lidé mohou těšit na nové tramvajové koleje. A proměnit by se měla rovněž Novodvorská ulice, ze které se má stát městský bulvár se zeleným pásem ve středu a stromořadím po stranách.

Kdy? V roce 2034, po sedmileté výstavbě. Investorem je Centrum Nová Libuš, o územní studii se postarali rovněž Unit architekti.

Písnice

Konečná stanice Písnice a město na 72 hektarech. Výstavba na Písnici je rozdělená do tří částí. Nejdřív se bude stavět v okolí stanice metra. Na to naváže projekt na sídlišti Písnice, jako poslední se bude upravovat část mezi sídlištěm a starou Písnicí, kde by měl být nový park a cyklostezky.

Rovněž v Písnici se počítá s výstavbou bytů, vznikne jich jedenáct set, prostor bude pro 1 800 obyvatel. Vznikne tu rovněž nová radnice, obchody, náměstí nebo pošta. Kdo bude investorem, zatím není jasné, odhad začátku výstavby se počítá na rok 2030, kompletně by mělo být hotovo o osm let později.