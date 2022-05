Podobu hlavního nádraží v Praze určí soutěž. Reprezentativní místo s tramvají tu má být v roce 2027

Do proměny pražského hlavního nádraží se pustí architekti. Město vyhlásí už příští týden spolu se Správou železnic architektonickou soutěž, jejíž výsledek by měl předurčit nejen rekonstrukci nové odbavovací haly, ale i podobu přilehlého parku nechvalně proslulého jako Sherwood.

Soutěž má být vyhlášena 2. června a metropole spolu se Správou železnic vybrala takzvaný soutěžní dialog. To znamená, že se vybere pět týmů, se kterými pak zadavatel diskutuje o tom, co by vlastně měl chtít a jaké jsou možnosti.

Součástí návrhu by měla být i nová tramvajová trať se zastávkou přímo před novou odbavovací halou. „Hlavnímu nádraží větší propojení na MHD chybí. Dnes je přímo v odbavovací hale pouze vstup do metra C, nejbližší stávající tramvajové zastávky v Bolzanově ulici jsou vzdálené asi půl kilometru,“ uvedl generální ředitel pražského dopravního podniku Petr Witowski.

Tramvaj by měla odbočit z Bolzanovy, kde je dnešní zastávka Hlavní nádraží, do Vrchlického sadů, tedy parku přezdívaného Sherwood. Zastavila by pak přímo před nádražím podobně, jako je to u nedalekého Masarykova nádraží.

Elektrika by ostatně měla obě nádraží propojit. Pokračovala by pak k Národnímu muzeu a dál na Vinohrady. Podle Witowského se tak zvýší nejen atraktivita MHD, ale i samotného nádraží.

Vítězný návrh soutěže by měl být známý za rok v červnu. S úpravami se začne v roce 2025 a o dva roky později by se už cestující měli podívat na hotový nový Hlavák. Ostatně tak se také nazývá plánovaná soutěž.

„Za poslední desítky let se bohužel nepodařilo zbavit nejvýznamnější nádraží v zemi pověsti problematického a nepříliš oblíbeného místa. To chceme změnit. Rekonstrukcí Vrchlického sadů a budov nádraží vznikne v příštích letech důstojný, funkční a reprezentativní vstup do hlavního města,“ říká náměstek pro dopravu Adam Scheinherr.

Foto: IPR Praha Nádraží a sady změnilo metro, parkoviště i magistrála

Zúčastnění vyzdvihují především spolupráci mezi městem a státem. Na ní se podílí i pražský dopravní podnik a Institut plánování a rozvoje. „Je to krásná ukázka toho, jak moc se v posledních letech zlepšuje fungování veřejných institucí a jejich schopnost spolupracovat. Zatímco před pár lety jsme řešili modrá zábradlí, dnes jsme schopni se Správou železnic kooperovat na velkých městotvorných projektech,“ míní náměstek pro územní rozvoj Petr Hlaváček.

Podle něj nemohou být Vrchlického sady řešeny bez odbavovací haly a naopak. K rekonstrukci se podle něj musí přistoupit s citem. „I proto chceme dát příležitost kreativním mozkům přijít s myšlenkami, promyšleným urbanismem a návrhy, které by nás v tuto chvíli třeba ani nenapadly,“ dodává. Možná se tak dočkáme i obnoveného jezírka s labutěmi, u kterého se Pražané ve Vrchlického sadech procházeli za první republiky.

Na konci by každopádně měl být takový návrh, který by do parku přilákal lidi, kteří se mu dnes kvůli vysoké koncentraci narkomanů i bezdomovců spíš vyhýbají. To je dílem toho, jak se na sadech podepsala doba.

Foto: IPR Praha Hlavní nádraží i Vrchlického sady projdou proměnou

Původně totiž byly Vrchlického sady velkým parkem. Postupně se však zmenšoval, v sedmdesátých letech především právě kvůli výstavbě nové odbavovací haly, další kus vzala magistrála, pak metro, přibylo parkoviště.

Třeba parkoviště na odbavovací hale podle plánu v budoucnu zmizí Přemění se totiž na park. „Naším cílem je tvořit příjemné město pro všechny. Po úpravách okolí Národního muzea a Václavského náměstí jde o další místo v centru Prahy, které se snažíme zlepšit,“ uvádí ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

Na hlavním nádraží se toho každopádně kromě těchto plánů děje mnohem víc. Správa železnic dokončila rekonstrukci historické Fantovy budovy. Už nyní se také rekonstruují vnitřní prostory. O tom, co všechno by se historickou budovou mělo stát, jsme psali zde.