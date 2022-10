Podváděl jsem dvakrát jako dítě, tvrdil šachový šampion. Uznávaný portál ho obvinil ze stovky švindlů

Když světem šachu otřásl počátkem září skandál, v němž velmistr Magnus Carlsen obvinil svého mladšího protivníka z nečestné hry, Hans Niemann se začal zuřivě bránit. Prý to je výmysl a jeho starší soupeř jen neunesl, že je někdo lepší než on. Server Chess.com, na němž se většina elitních hráčů pravidelně utkává, ale nyní zveřejnil pro Niemanna zdrcující analýzu.

Aféra dalece přesáhla černobílé herní plochy. Vyjádřil se k ní Elon Musk, psala o ní přední světová média, zapojili se takoví velikáni jako Garry Kasparov. To proto, že šachy výrazně nabraly na popularitě díky seriálu Dámský gambit z dílny Netflixu. Navíc jde o sport, který má renomé sofistikovaného a korektního soupeření, v němž se ovšem točí desítky milionů dolarů.

Niemann poté, co jej Carlsen zkraje září nepřímo obvinil, že podvádí, přešel do útoku. A také uvedl, že sice v minulosti podváděl, ale jen dvakrát, když byl ještě dítě a výhradně při online utkáních, nikdy při fyzické hře. Uznávanému portálu Chess.com, který se s pochybnostmi o Niemannovi vypořádával už dřív, to nedalo a podrobil všechna jeho soutěžní utkání detailní analýze.

„Máme důkazy, že Hans Niemann podváděl mnohem častěji, než jak veřejně tvrdí,“ stojí ve vyšetřovací zprávě, kterou server zveřejnil. Report má 72 stran a uvádí, že Niemann měl podle všeho neoprávněnou asistenci ve více než stovce případů včetně zápasů, kde šlo o peníze. Jsou tam i případy z roku 2020.

Dokument zároveň uvádí, že v Niemannově strmém vzestupu z posledních let, kdy se z mladého, nadějného, ale velmi juniorního hráče postupně stal obávaný soupeř, byla řada momentů podivných a že jeho herní výkony vykazují při zpětném pohledu známky nestandardních prvků. „Jeho zlepšení je statisticky mimořádné,“ stojí v materiálu.

Chess.com ho na základě vlastního vyšetřování vykázal ze své databáze, odhlásil jej ze sponzorovaných turnajů a zveřejněním zprávy mu samozřejmě pořádně zatopil. Společnost zároveň uvedla, že na prověřování Niemanna nijak nespolupracovala s Carlsenem, který vše odstartoval. A také že nemá žádné důkazy, že Neimann podváděl při utkání s ním nebo při dalších hrách v reálném světě.

Další bod, který zůstává záhadou, je ten, který ke kauze přitáhl tolik pozornosti. Elon Musk a další šachoví nadšenci totiž dost bizarně spekulovali, zda pro podvádění nepoužíval Niemann vibrující anální korálky. Sexuální hračka by údajně byla napojená na umělou inteligenci, která by mu přes ně posílala signály, jak má táhnout. K tomu se ale analytici Chess.com nijak nevyjádřili.