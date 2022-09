Světem šachu hýbe skandál, kde je všechno: podvod, sexuální hračka i Elon Musk

Dostat José Mourinha, Garry Kasparova a Elona Muska do jednoho příběhu by byla výzva hodná hollywoodského scénáristy. Jenže ve světě sociálních médií a – ano, je to překvapivé – sportovního šachu se to povedlo. V nejnovější kauze jsou velké peníze i takové bizarnosti jako anální korálky.

Šachový turnaj Sinquefield Cup obvykle probíhá zkraje září v St. Louis a je to velmi prestižní akce, kde se hraje o stovky tisíc dolarů. Nicméně i přes zvýšenou pozornost, které se šachu dostalo během covidové pandemie s přispěním seriálu Dámský gambit na Netflixu, to není událost, která by zvedala ze židle širší veřejnost. Ne tak letos…

Světový šampion Magnus Carlsen tam totiž nejdřív senzačně prohrál s teprve devatenáctiletým outsiderem ze Spojených států Hansem Niemannem, aby následně ještě senzačněji oznámil, že na turnaji okamžitě končí. Ihned se začaly množit spekulace, že to je nepřímé obvinění mladíka z podvádění.

Tyto dohady ještě přiživil Carlsenův mystický tweet se starším videem známého fotbalového kouče José Mourinha, který na něm říká: „Když mluvím, dostávám se do velkých problémů…“ Niemann sebevědomě prohlašoval, že Carlsen asi neunesl tíži porážky – ostatně ti dva se spolu utkali už v srpnu na turnaji, který sponzorovala kryptoburza FTX, a norský mistr Američana, jenž se proslavil jako streamer na Twitchi, celkem snadno udolal.

Postupně se kolem jejich sporu roztočila aféra, jakou svět profesionálního šachu nepamatuje mnoho let. Niemann sice popřel, že by podváděl, jenže připustil, že v minulosti při online partiích párkrát k neférovým praktikám sáhnul, načež mu například portál Chess.com zapověděl přístup ke svým utkáním. Zároveň pořadatelé turnaje v St. Louis ihned po Carlsenově odstoupení zpřísnili kontroly a opatření proti podvádění.

Norský šampion zůstal v tichosti, jiní ale odezírali ze rtů (hlavně těch Mourinhových). Například japonský hráč Hikaru Nakamura celkem jasně prohlásil, že Carlsen se domnívá, že Niemann nehrál čistě. „Nejsou k tomu ale důkazy,“ dodal světový hráč číslo šest.

Ty mnozí ani nepotřebovali. A hlavně na Twitteru nebo Twitchi se začaly šířit více či méně fantaskní teorie o tom, jak to Niemann mohl dokázat. Hodně pozornosti si získala hypotéza, že použil erotickou pomůcku zvanou anální korálky, který byla na dálku propojená s počítačovým programem s umělou inteligencí, která mu vibrováním posílal signály, jak má táhnout. „Nepodváděl jsem,“ zopakoval mnohokrát Niemann a nejednou ještě dodal: „Klidně budu hrát nahý.“ Na jeho obranu se vyjádřil i bývalý světový šampion Garry Kasparov.

Naopak nejbohatší muž světa Elon Musk, který v mládí také hodně hrál šachy, podpořil teorii o erotických udělátkách coby nástrojích šachové manipulace. Později ale své tweety raději smazal.