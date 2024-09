Podvedla newyorské banky, hotely i své přátele. Teď jde tančit do televize pod dohledem úřadů

Uložit 0

Říkala si Anna Delveyová a tvrdila bankám, hotelům i svým novým přátelům v New Yorku, že pochází z velmi bohaté německé rodiny. V roce 2019 ale bublina lží splaskla a Delveyovou, nebo chcete-li Sorokinovou, jak zní její pravé příjmení, poslal americký soud do vězení za podvody. O tři roky později se za dobré chování dostala ven. Kvůli propadlému vízu se ale ocitla v domácím vězení a soudí se o vyhoštění ze země. Teď ovšem dostala nezvyklou nabídku: zatančit si v televizním pořadu, který například v loňském roce sledovalo přes šest milionů diváků.

„Trochu mě přemlouvali, abych do toho šla. Pak jsem dostala povolení od imigračního a už bylo pozdě vycouvat,“ řekla třiatřicetiletá Sorokinová magazínu The Hollywood Reporter. Povolení bylo jediné, co jí skutečně stálo v cestě. V původní dohodě se soudem byla totiž podmínka, že nesmí vyjet dál než 70 mil (112 kilometrů) od svého bydliště v New Yorku. A taneční soutěž americké televize ABC Dancing with the Stars, která spadá pod stejnou licenci jako česká StarDance …když hvězdy tančí, se bude natáčet v Los Angeles.

Premiéru by pořad měl mít 17. září. Spolu se Sorokinovou se ve třicáté třetí řadě soutěže objeví například i herečka Tori Spelling, známá z kultovního seriálu Beverly Hills 90210, nebo bývalá hvězda NBA Dwight Howard. Anna Sorokinová je přitom svým způsobem také celebrita, její případ zná nejeden Američan díky minisérii na Netflixu Neskutečná Anna.

Její chování mívalo vždy stejný vzorec. Například v únoru 2017 se tehdy luxusně oblečená šestadvacetiletá žena, která se představila jako Anna Delveyová, přišla ubytovat do drahého butikového hotelu v newyorském Soho. Zarezervované měla apartmá za 400 dolarů (v přepočtu 8 000 korun) za noc. Zůstala v něm měsíc, účet ale stejně jako v řadě dalších hotelů nezaplatila. Recepčnímu přitom nechala spropitné rovných sto dolarů, což byla její běžná praktika. Budila tak dojem, že je skutečně zámožná.

Postupně si kolem sebe vybudovala okruh známých a přátel z newyorské smetánky. Tvrdila, že její otec je velmi bohatý německý magnát a že ona sama brzy získá desítky milionů ze svěřenského fondu. Do té doby údajně plánovala vybudovat soukromý umělecký klub a nadaci pro začínající umělce, a tak pro svůj projekt sháněla finance. Nikdo se ale dlouhou dobu nezaobíral otázkou, jestli Sorokinová mluví pravdu a nějaké peníze opravdu má.

„Nosila velmi luxusní oblečení, od Balenciagy a tak. Někdo zmiňoval, že létá soukromým letadlem. Po Manhattanu běhá spousta něčích dětí, které mají peníze ve svěřenských fondech, a všechny jsou vašimi nejlepšími přáteli, i když o nich vlastně nic nevíte,” popisoval marketingový ředitel Tommy Saleh v článku časopisu New York Magazine, jenž se pak stal předlohou zmíněné minisérie z roku 2022.

Saleh se poprvé potkal se Sorokinovou v roce 2013 na fashion weeku v Paříži a stali se přáteli. Nebyl ale sám, kdo naletěl – v jejím okolí byste našli například i filmovou hvězdu ze série Sám doma Macaulaye Culkina.

Jenže peníze, i ty vypůjčené, časem dojdou. Sorokinová musela střídat hotely, kterým nebyla schopna platit účty. Trpělivost nakonec došla až Rachel DeLoache Williamsové, tehdejší fotoeditorce časopisu Vanity Fair, která se se Sorokinovou přátelila. Po nepovedené společné dovolené v Maroku jí „bohatá dědička“ měla dlužit 62 tisíc dolarů (zhruba 1,2 milionu korun).

DeLoache Williamsová se obrátila na policii s tvrzením, že je Sorokinová možná podvodnice, a rozjelo se vyšetřování. Bankám, hotelům a soukromé letecké společnosti měla nakonec Sorokinová podle soudu dlužit celkem dvě stě tisíc dolarů (zhruba 4 miliony korun). To, že by se pokusila o velké bankovní podvody, se obžalobě ale nepodařilo prokázat. I proto ji z vězení propustili už po třech letech. Původně jí hrozilo let dvanáct.

Kromě podvodů vyšla najevo i její reálná identita. Anna Sorokinová se narodila ve městě Domodědovo v Moskevské oblasti v Rusku. Když jí bylo šestnáct, emigrovala s rodiči do Německa. Šlo o běžnou středostavovskou rodinu. Celý příběh s fondem a bohatým otcem si Sorokinová vymyslela. Dancing with the Stars pro ni ale může znamenat značný přísun tentokrát legálních peněz. Pokud jí budou porotci a diváci fandit, vítěz soutěže si podle odhadů „vytančí“ až 360 tisíc dolarů (7,2 milionu korun).