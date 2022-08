Pojišťovna Simplea spouští plně onlinové sjednání životní pojistky. Na člověka nenarazíte

V příštím roce by chtěla digitální pojišťovna Simplea v obratu pokořit miliardu korun a dopomoci k tomu má i nová služba, která umožňuje sjednat životní pojištění kompletně online. To znamená, že během celého procesu nemusíte ani jednou narazit na lidského operátora. „Z našeho průzkumu vyplynulo, že dnešní nabídky se jako online jen tváří, ve skutečnosti mají spoustu omezení,“ říká šéf Simpley Martin Švec. Jeho pojišťovna funguje od začátku digitálně a bezpapírově, a tak je online sjednání pojistek dalším logickým krokem vpřed.

Nabídek, jak se pojistit online, najdete na internetu mnoho. Nicméně mnoho z nich vás nakonec zavede k operátorům, s nimiž musíte některé detaily dořešit. Ať už osobně, nebo minimálně telefonicky. Toho se chtěla Simplea vyvarovat, a tak postavila komplexní technologickou cestu, na níž není potřeba operátor. Celý systém zároveň zvládne odbavit i složitější poptávky. V nabídce jsou různé druhy pojistek a možnost přizpůsobit si řešení dle individuálních potřeb, finančních i zdravotních.

„Oblastí, ve kterých jsme mohli přinést něco nového a unikátního, bylo opravdu hodně. A jsem rád, že se nám podařilo splnit to, co jsme si předsevzali – vytvořit online sjednání bez nutnosti kontaktu s operátorem. A to nejen pro zdravé klienty a s plnou nabídkou pojistného krytí. Jde o online proces od začátku do konce, tedy jak během sjednání smlouvy, tak i následně po celou dobu trvání pojištění,“ popisuje Martin Švec novou službu digitální pojišťovny Simplea. Ta patří do finanční skupiny Partners a specializuje se na životní pojistky.

Modernizovat v mnoha ohledech zkostnatělé pojišťovnictví se zatím Švecovi a jeho týmu daří. Loni se Simplea v obratu přiblížila půl miliardě korun, udržela se v zisku a zahájila expanzi do dalších zemí. Pro desítky tisíc svých klientů nyní otevírá možnost zařídit si například pojištění v případě výpadku příjmu nebo pojistku hypotéky jednoduše na dálku. Důležitým aspektem nového produktu je, že online a v reálném čase probíhá i ocenění zdravotního stavu a Simplea s klientem rovnou podepíše také smlouvu. Identita zákazníka je ověřena přes BankID a smlouva je podepsána zaplacením pojistného.

„Dalším chytákem bývá ocenění zdravotního stavu, které proběhne až po uzavření smlouvy – sjednáte si tedy smlouvu online, ale pojišťovna vám až na základě vyhodnocení zdravotního stavu jejich pracovníkem řekne, zda vás bere a za jakých podmínek. A to třeba i se zpožděním dvou týdnů. Mnozí lidé si tak mohou myslet, že mají pojištění vyřízené a následně se dozví, že žádné nemají,“ popisuje Martin Švec.

Letos by se Simplea obratově ráda dostala až k 700 milionům korun, příští rok přes miliardu. Po vstupu na Slovensko má pomoci také plánovaná expanze do Polska. Pojišťovna patří do stáje finanční skupiny Partners, za níž stojí Petr Borkovec a další podnikatelé. Celá skupina v loňském roce utržila rekordní více než tři miliardy korun, plánuje spustit očekávanou banku a vedle digitální pojišťovny rozvíjí také penzijní společnost Rentea, nemovitostní fond Trigea a patří jí rovněž mediální vydavatelství Next Page Media. Pod něj spadají například projekty Peníze.cz, Finmag, Heroine či Football Club.