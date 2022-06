Pokračování jihokorejského masakru. Netflix potvrdil příchod druhé řady seriálu Hra na oliheň

Co se stane, když do arény naženete stovky lidí ve složitých životních situacích, ukážete jim obří balík peněz a pak jim dáte možnost o něj soutěžit přes na první pohled triviální dětské hry? A každá chyba se trestá smrti? Totální masakr plný krve. Ano, řeč je o seriálovém hitu Hra na oliheň z dílen Netflixu, který se po nad očekávání úspěšné první sérii vrátí – a populární streamovací služba to teď konečně oficiálně potvrdila.

Hra na oliheň (v angličtině Squid Game) ukázala divákům poněkud netradiční seriálový koncept, který se velmi rychle setkal s obrovským úspěchem. Propojení dětských her a brutálních scén si za úvodních sedmnáct dní od uvedení v září minulého roku pustilo přes 111 milionů účtu, což z Hry na oliheň udělalo vůbec nejúspěšnější seriál Netflixu. A fanoušci dychtili po pokračování.

Její tvůrce Hwang Tong-hjŏk ho už neformálně potvrdil loni v listopadu, přičemž minulý měsíc o druhé řadě odhalil více detailů. Zatímco první řada představila alegorii na extrémní pozdní kapitalismus, rychle rostoucí sociální nerovnosti a ptala se, co jsou lidé schopní udělat pro únik z chudoby či získání bohatství, druhá si položí ještě hlubší otázku: „Je možná skutečná solidarita mezi lidmi?“

Začalo se mimo jiné spekulovat, že by pokračování tohoto jihokorejského fenoménu, který ovládl celý svět, mohlo dorazit už příští rok. A byť termín zatím známý není (možná příští rok, možná přespříští rok), jedno je nyní stoprocentní – druhá řada Hry na oliheň byla samotným Netflixem oficiálně potvrzena. Televizní streamovací služba to prostřednictvím slov tvůrce seriálu oznámila na svém blogu.

„Trvalo dvanáct let, než se podařilo uvést do života první sezónu Hry na oliheň. Stačilo ale dvanáct dní, aby se stala nejoblíbenějším seriálem Netflixu vůbec. Jako scénárista, režisér a producent děkuji všem fanouškům po celém světě. Děkujeme vám, že náš seriál sledujete a milujete. Nyní se Ki-hun vrací. Frontman se vrací. Druhá série se blíží,“ napsal Hwang Tong-hjŏk.

Více detailů o novince není, Netflix ale přece jen jednu perličku ještě zmínil – diváci prý poznají i přítele panenky Young-hee.