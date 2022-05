Nová Hra na oliheň by mohla vyjít už příští rok, říká její tvůrce. Prozradil také, co v ní uvidíme

Fanoušci Hry na oliheň, pozor! Režisér a scénárista populárního seriálu zveřejnil další detaily o chystaném pokračování. Je tady další vydání newsletteru Watch, kde shrnujeme nejzásadnější dění ve filmovém a televizním světě, upozorňujeme na zajímavé trailery a doporučujeme, co si pustit.

Hra na oliheň se možná vrátí už příští rok

Hra na oliheň původně měla být jen film, pak jednorázová minisérie. Korejský seriál ale loni naprosto ovládl Netflix, stal se zdaleka největším hitem v historii streamovací služby a miliony diváků se prakticky dožadovaly pokračování. Tvůrce Hwang Tong-hjŏk ho tedy neformálně oznámil už v listopadu, následovalo oficiální potvrzení a teď se objevily nové detaily. Režisér a scenárista Hry na oliheň v rozhovoru pro Vanity Fair řekl, že „lidstvo bude opět podrobeno zkoušce v dalších hrách.“

Prozradil také, co bude hlavním motivem druhé řady. Zatímco první představila alegorii na extrémní pozdní kapitalismus, rychle rostoucí sociální nerovnosti a ptala se, co jsou lidé schopní udělat pro únik z chudoby či získání bohatství, druhá si položí ještě hlubší otázku: Je možná skutečná solidarita mezi lidmi? Tento motiv se v zásadě objevil v zatím posledním díle Hry na oliheň, pokračování tak na něj bude moci přirozeně navázat.

(Následují spoilery) Diváci mohou očekávat také přiblížení dalších osudů hrdiny Ki-huna a důležitou roli má hrát tajemný Front Man neboli muž se zlatou maskou dohlížející na průběh her. Druhá řada seriálu by mohla prozkoumat například jeho vztah s bratrem – policistou. (Konec spoilerů). Nakonec Tong-hjŏk řekl, že práce na nové Hře na oliheň nabírají obrátky a na obrazovky by mohla dorazit už na konci příštího roku nebo začátku roku 2024. Netflix, který ztrácí uživatele, jistě udělá vše ve své moci pro to, aby to tak skutečně bylo.

Co ukazují trailery

Banda

Pandemie natáčení zkomplikovala, po dvou letech po konci druhé řady ale teď na obrazovky míří třetí série Bandy, seriálu o zkorumpovaných, morálně zkažených superhrdinech. Satira marvelovek i dnešní společnosti by se mohla vydat ještě dále než dosud. Titulní banda dostane nejlepší šanci zlikvidovat mocného Homelandera a korporaci, pro niž pracuje. Více zde.

Spiderhead

Joseph Kosinski, režisér Tronu: Legacy a Top Gunu: Maverick, natočil s Chrisem Hemsworthem v hlavní roli sci-fi thriller a zároveň černou komedii o droze pro manipulaci lidskými emocemi. Dražší filmy od Netflixu nebývají příliš zajímavé, tento by ale mohl být výjimkou.

Umbrella Academy

Nová řada Umbrella Academy znamená novou apokalypsu, které musí dysfunkční rodina superhrdinů předejít. Tentokrát se budou muset utkat nejen s vlastní emoční nestabilitou, ale hlavně se svými protějšky z alternativní časové roviny.

Papírový dům: Korea

Jeden z nejsledovanějších seriálů Netflixu, španělský loupežný thriller Papírový dům, loni skončil. Už brzy se ale na streamovací službu vrátí v novém zpracování, které vzniklo v Koreji. Skupina lupičů se zde rozhodne vzít zpět to, co jim vzal kapitalismus při spojení severní a jižní části země.

Co hýbe světem filmu a televize

Černé zrcadlo se vrací

Kvůli problémům s duševním vlastnictvím to skoro tři roky vypadalo, že pokračování po hůře přijaté páté řadě dystopického sci-fi hitu už nevznikne. Překážky se ale podle všeho podařilo překonat, podle informací serveru Variety totiž Netflix chystá novou sezónu s více díly a dražší produkcí. Mnoho dalších detailů zatím neznáme, fanoušci Černého zrcadla se ale snad mají na co se těšit. Více zde.

Zemřel Vangelis, autor hudby Blade Runnera

Skladatel filmové hudby Vangelis, vlastním jménem Evángelos Odysséas Papathanassíou, v 79 letech podlehl nemoci covid-19. V poslední době nebyl umělecky tolik aktivní, výraznou mírou se ale podílel na definování zvuků 80. let. Jeho nejslavnějšími soundtracky jsou Blade Runner a Oscarem oceněné Ohnivé vozy s ikonickým hlavním motivem. V roce 1992 napsal široce známou hudbu pro historický snímek 1492: Dobytí ráje. Celkově jeho jméno figuruje u více než osmdesáti filmových a televizních soundtracků a dvaceti studiových alb.

Seriál Daredevil dostane pokračování

Před pár měsíci z Netflixu zmizelo několik původních seriálů streamovací služby vycházejících z komiksů Marvelu. Všechny se přesunuly na Disney+ a teď se objevila informace, že Daredevil dostane další řadu s původním představitelem Charliem Coxem v hlavní roli. Vrátí se nejspíš i Vincent D’Onofrio jako Kingpin. Vzhledem k tomu, že první tři řady seriálu byly mnohem temnější a násilnější než typický obsah spíše rodinné streamovací služby, se teprve uvidí, jak bude pokračování vypadat.

Další Piráti z Karibiku budou bez Johnnyho Deppa

V posledních týdnech probíhá veřejně vysílaný soudní spor mezi bývalými manželi Johnnym Deppem a Amber Heard o domácím násilí a údajných pomluvách ze strany herečky. Ve spojitosti s tím se často probírá také pokračování filmové série Piráti z Karibiku. Její producent Jerry Bruckheimer v rozhovoru pro The Sunday Times zmínil, že se připravují dvě verze scénáře pro pokračování. Hlavním rozdílem mezi nimi je začlenění nové postavy pro herečku Margot Robbie. Naopak pro Deppa v pirátských dobrodružstvích podle Bruckheimera momentálně místo není. Zároveň ovšem nevyloučil, že se v budoucnu nezmění.

Co si dnes pustit

Love, Death & Robots

Netflix | Sci-Fi/Animovaný | 2022 | 3 řady | ČSFD

Foto: Netflix Seriál Love, Death & Robots

Unikátní animovaná antologie Netflixu představující zajímavé a většinou sci-fi koncepty v sérii krátkých filmů se vrací. Diváci se v osmi nových „epizodách“ mohou opět těšit na přehlídku poutavých animačních stylů od realismu až po iluzi miniaturního světa. Režie se tentokrát chopil i slavný David Fincher. Jeho první krátkometrážní animovaný snímek nese název Děsivá výprava a pojednává o posádce lodi lovící žraloky, kterou napadne obří korýš.

Delikatesa

HBO Max | Komedie/Drama | 2021 | 112 min. | ČSFD

Reprofoto: Movieclips Indie/YouTube Film Delikatesa

Delikatesa je francouzská historická komedie o vaření, zkaženosti šlechty a revoluci. Příběh odehrávající se v 18. století představuje kuchaře Mancerona, který byl vyhozen ze služeb vévody a ztrácí veškerou motivaci. Do života mu ale vstoupí neznámá ambiciózní žena. Spolu dostanou revoluční nápad – otevřít první francouzskou restauraci bořící staré třídní rozdělení.

Abstract: The Art of Design

Netflix | Dokument | 2017-2019 | 2 řady | ČSFD

Foto: Morten Germund/Netflix Dokumentární série Abstract: The Art of Design

Vzhledem k představení projektu nové pražské filharmonie od dánského studia BIG není od věci podívat se na edukativní dokument Netflixu, kde figuruje jeho ředitel Bjarke Ingels. V sérii o designu v různých sférách se slavný architekt objevuje v epizodě zaměřené, jak jinak, na architekturu. Ukazuje, jak přemýšlí o funkci, vzhledu i sociálním aspektu budov, mluví také o udržitelnosti nebo odvaze přicházet s šílenými nápady. Další epizody Abstract podobným způsobem pokrývají ilustrace, design bot, automobilů, interiérů nebo umění fotografie. První řada je i na YouTube.

Portrét dívky v plamenech (Arthouse)

Aerovod | Drama/Romance | 2019 | 121 min. | ČSFD

Reprofoto: NEON/YouTube Film Portrét dívky v plamenech

V 18. století dostane malířka Marianne zakázku namalovat portrét Héloise, mladé dívky z bohaté rodiny. Héloise se má vdávat, vzpouzí se ale domluvenému svazku a postupně se začne sbližovat s umělkyní. Portrét dívky v plamenech je nadčasovým příběhem o útlaku společenských tradic a zakázané lásce, který je ozvláštněný lesbickým vztahem v centru. Známá premisa se zde ale dočkala mistrovského zpracování plného emocionálních detailů a nádherných obrazů. Film režisérky a scenáristky Céline Sciammové získal v roce 2019 Zlatou palmu v Cannes za scénář.

