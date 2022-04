Polda na stopě pirátů. Nový díl známé české hry ohrožují ilegální kopie, tvůrci zvažují konec

Skutečně kultovních českých her není mnoho, série Polda však mezi ně rozhodně patří. Adventura, jejímž hrdinou je lehce přihlouplý policista Pankrác, se poprvé objevila v 90. letech. A dočkala se hned šesti pokračování. Poslední díl, ve kterém se Pankrác musí vypořádat s mimozemskou invazí, vyšel tento měsíc. Jenže více než mimozemšťané trápí Poldu 7 piráti. Ilegální kopie hry se totiž začala rychle šířit internetem a vývojáři začali mluvit i o konci studia. Jenže právě piráti by mohli prodejům hry paradoxně pomoci.

První díl série Polda od vývojářského studia Zima Software vyšel v roce 1998 a ve své době se trefil do černého. Nevybíravý humor, který si pro sprostá slova nejde daleko, v kombinaci s nápaditými českými kulisami a originálním dabingem s Luďkem Sobotou v hlavní roli, si získal velkou popularitu.

Poslední díl, Polda 7, měl oficiální premiéru začátkem tohoto měsíce a hráči se v něm při řešení mimozemské invaze setkají s karikaturami takových postav, jako jsou Donald Trump, Andrej Babiš či Čestmír Mázl.

Že je herní Polda mezi hráči stále velmi populární dokládá i úspěch crowdfundingové kampaně na HitHitu, která vznik sedmého dílu doprovázela. Tvůrci si v ní došli pro téměř 1,5 milionu korun, byť jejich původním požadavkem bylo 400 tisíc. Jenže právě kampaň, respektive odměna, díky které mohli přispěvatelé získat hru dva týdny před oficiální premiérou, Poldovi 7 pořádně zavařila.

Foto: Zima Software Hra přináší charakteristicky český humor i dabing

Ještě před oficiálním vydáním se totiž na internetu objevila ilegální kopie hry. A i když leckdo předpokládal, že nostalgiků, kteří nebudou váhat za nového Poldu zaplatit 700 korun, se najde nespočet, celá situace se k nelibosti vývojářů vyvrbila úplně opačně. Ilegální kopie se začala šířit rychlostí blesku, přičemž podle tweetu Filipa Krauchera z herního webu Indian-tv, takto hru uloupilo na 60 tisíc lidí.

To na české herní scéně rozpoutalo ostrou diskuzi, na čí straně je chyba. A jak moc to může Poldovi 7, respektive celému vývojářskému studiu Zima Software, uškodit. Podle Krauchera totiž hru v kampani podpořila, tedy zakoupila, přibližně jen tisícovka lidí. A na herní platformě Steam se po vydání objevilo 44 recenzí, což napovídá slabým prodejům. Finančně nejúspěšnější čtvrtý díl Poldy zaznamenal na 25 tisíc prodaných kopií na PC, což studiu mělo vynést řádově nižší desítky milionů.

Nízké prodeje Poldy 7 ostatně naznačil sám hlavní autor hry Petr Svoboda v rozhovoru pro web Vortex. „Prodalo se toho celkem málo, nechci psát přesná čísla, ale náklady to zatím nepokrylo,“ uvedl Svoboda s tím, že situace může vést k pozastavení některých plánů studia či dokonce k ukončení jeho činnosti.

Stats proč je kolem Poldy 7 drama. Z HitHitu víme, že hru má +- 990lidí. Novináři,influ. dostali kód zdarma. To je něco kolem 1200 kopií. Proti tomu torrenty, fóra a uložto – jsme spočítali imprese tak kolem 60 000+. Na Steamu pouze 44 recenzí ze zakoupených. Tohle si nezaslouží. pic.twitter.com/8oFmwhVpWB — Filip Kraucher (@filipkraucher) April 18, 2022



„Měli jsem fakt hodně plánů – Steam verze starších dílů, remaster Poldy 2, který se lidem moc líbí, nového Poldu, případně novou temnou adventuru. Když se ale neprodá dost sedmičky, tak to prostě všechno padne a půjdu si vydělávat jako běžný programátor,“ řekl Svoboda.

Jenže kauza by mohla Poldovi 7 ve finále paradoxně pomoci. Diskuze, která okolo celé situace vznikla, byla totiž tak masivní, že hra začala přitahovat stále větší pozornost. Ve jménu hesla špatná reklama, taky reklama, se prodeje začaly v posledních dvou týdnech zvedat, jak potvrdil ve svém tweetu Martin Schovanec, spolumajitel internetového obchodu s počítačovými a konzolovými hrami Xzone.

„Hru jsme měli v předprodeji skoro od začátku roku a 90 % objednávek přišlo poslední 1-2 týdny. Marketing byl skoro nulový, nakonec tyhle negativní zprávy s pirátstvím můžou pomoct, protože plno fandů Poldy se o novém dílu dozví,“ okomentoval Kraucherův tweet Schovanec.

Jeho slova potvrdil Ján Ilavský z Beat Games, kteří stojí za vývojem světově úspěšné hry pro virtuální realitu Beat Saber. Ilavský Kraucherův tweet okomentoval tím, že ani nevěděl, že Polda 7 vyjít má. A možná by si hru ani nekoupil, protože Poldu nikdy nehrál. Přesto poté, co se díky kauze dostala adventura i k němu, přemýšlí, že do břitkého humoru Pankráce zainvestuje.

Pirátské kopie Poldy však nejsou pro studio Zima Software nic nového, jak ostatně již v roce 2017 Svoboda potvrdil pro web Lupa.cz. Ten tehdy informoval, že vývoj šestého dílu Poldy vyšel na 1,2 milionu korun, zisky ale nakonec jen tak tak pokryly náklady, protože i v tomto případě prodejům výrazně ublížily pirátské kopie.

Jak moc se celá aféra podepíše na úspěchu sedmého pokračování, ukáže několik následujících týdnů. Celý případ je ovšem ukázkou toho, že bez protipirátské ochrany starosti vývojářů s vypuštěním hry ani zdaleka nekončí.