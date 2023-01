Polovina slavných Daft Punk se vrací. Thomas Bangalter vydá svou první sólovou desku

Vystupovali vždy společně a nikdy neukázali svou tvář, i přesto je celý svět moc dobře znal. Jsou bráni jako průkopníci elektronické hudby a inspirace pro mladé umělce – a byť už se už legendární francouzský tandem Daft Punk rozpadl, jejich odkaz žije stále. Právě odloučení ale mohlo být ku prospěchu věci, protože Thomas Bangalter, jedna polovina kapely, oznámil, že chystá vlastní sólové album.

Thomas Bangalter je na scéně elektronické hudby velkým pojmem hlavně díky formaci Daft Punk, kterou on a jeho středoškolský kamarád Guy-Manuel de Homem-Christo založili. A jakmile pak duo vydalo přelomové album Homework, které příští měsíc oslaví šestadvacetileté výročí od vydání, věděl o nich celý svět.

Jejich agresivně znějící syntezátory s jednoduchými tóny žánru house vzali hudební průmysl útokem – a Daft Punk se drali na vrchol. Po Homework vydala francouzská dvojice pár dalších studiových alb, která byla také velmi dobře přijata, spolupracovala na velkých hitech známých interpretů a její koncerty, kde vystupovala v ikonických maskách robotů, lákaly tisíce fanoušků.

Cesty se ovšem rozešly před dvěma lety, kdy Daft Punk zničehonic oznámili oficiální rozpad. Vydali k tomu jen osmiminutové video na webu skupiny s názvem Epilog. Rok po zaříznutí kapely ještě fanoušky potěšili specialitou, kdy odvysílali legendární živé provedení alba Homework a oznámili vydání nové edice, která obsahuje remixy, jež dříve nebyly dostupné online, náznak návratu ale neproběhl. Není však všem dnům konec.

Do éteru se dostala zpráva, že Bangalter se na hudební scénu vrací – na 7. duben letošního roku chystá vlastní sólové album Mythologies, které nabídne dvacet tři nových, čistě instrumentálních skladeb. Bližší údaje o novince zatím nejsou známé, podle oficiálních informací má jít o „o zásadní lyrické dílo, ve kterém spoluzakladatel Daft Punk znovu objevuje svůj přístup ke kompozici a odhaluje lásku k barokní hudbě a americkému minimalismu“.

Z uvedené citace si lze vyložit cokoliv, album by nicméně mělo mít i jistý přesah do baletu. Jak uvádí server Variety, má jít o dílo, které vzniklo na objednávku francouzského choreografa Angelina Preljocaje pro stejnojmenný balet.

Patrně tak půjde o experimentální zvuk a je otázkou, jestli v na dnešní poměry solidním množství skladeb bude slyšet něco z Bangalterova minulého profesního života, kdy jako robot bavil fanoušky housu.

Coming this April 🎶 Mythologies is Thomas Bangalter’s first opus for orchestra, through which the co-founder of Daft Punk reinvents his relationship to composition.

Pre-order and learn more here: https://t.co/VJwDLXzoKt pic.twitter.com/0sxH4N3vwP

— Warner Classics & Erato (@WarnerClassics) January 24, 2023