Je to přesně rok, co francouzské hudební duo Daft Punk ohlásilo, že po 28 letech končí. Ačkoliv za tu dobu vydalo jen čtyři dlouhohrající alba, zásadně ovlivnilo domácí elektronickou scénu a udělalo si velké jméno inovátorů i ve světě. Vše přitom začalo debutovým albem Homework, které teď oslavilo 25 let od vydání. Daft Punk k té příležitosti na internetu odvysílali jeho legendární živé provedení z roku 1997 a oznámili vydání nové edice, která obsahuje remixy, jež dříve nebyly dostupné online.

Dnes je většina posluchačů zná jako dva retro-futuristické roboty se stříbrnou a zlatou helmou, v začátcích své hudební kariéry ale Guy-Manuel de Homem-Christo a Thomas Bangalter vystupovali jako relativně obyčejní lidé. V éře alba Homework je bylo možné na koncertech vidět bez jakýchkoliv masek. To platilo také o koncertu z nočního klubu Mayan v Los Angeles, jehož záznam Daft Punk včera odvysílali na Twitchi. Šlo ale o jednorázovou událost – zpětně si ho pustit nejde.

Proto se vyplatí uznávané hudebníky sledovat na sociálních sítích, kam se včera po roce naprostého mediálního ticha vrátili. Například popisek na Instagramu stále hlásí aktivitu Daft Punk v letech 1993 až 2021 jako uzavřenou kapitolu, několik příspěvků ale ohlašuje jak vysílání koncertu, tak výročí debutového alba. Kdoví, co ještě dvojice chystá. A lidé zjevně chtějí víc – účet Daft Punk za necelý den na Instagramu získal milion sledujících.

Podobným způsobem – téměř bez ohlášení a s velkým rámusem – do světa přišlo také Homework. Homem-Christo a Bangalter v první polovině 90. let prošli pár neúspěšnými kapelami a později to zkusili jako DJské duo. Druhý původní singl Da Funk vzbudil zájem nahrávacích společností a podepsali smlouvu s Virgin Records, která jim zajistila platformu velkého vydavatele – a zároveň ponechala kreativní volnost.

Počátkem roku 1997 vyšlo album Homework, které si okamžitě získalo pozornost díky jednoduchému, ale originálnímu přístupu k žánru house. V médiích zaměřených na elektronickou hudbu se o něm mluvilo jako o jednom z nejzajímavějších debutových nahrávek za dlouhou dobu. Tomu odpovídaly i prodeje. Dlouhohrající deska se vyšplhala na třetí místo nejprodávanějších ve Francii a v žebříčcích se udržela skoro dva roky. Prorazila i ve světě, kde dosáhla místa 150 v žebříčku Billboard 200.

Debut Daft Punk se vzdálil tehdy dominujícímu trendu evropské elektronické hudby zvanému Eurodance. Ten kombinoval vlivy základních rytmů techna s výraznou basovou linkou, chytlavými melodiemi a bohatým využitím rapu nebo zpívaných vokálů. Třeba hit Coco Jamboo zná snad každý, kdo má nějakou zkušenost s devadesátkovou evropskou hudbou. Homework se vydávalo zcela jiným směrem.

Daft Punk na něm využívali typické charakteristiky housu jako mechanický rytmus a střední tempo, rozšiřovali je ale o rozsáhlou hru se zvuky. Nebáli se ani používat agresivněji znějící syntezátory, brát si inspiraci z jiných žánrů, přičemž celé album (jak ostatně naznačuje název) funguje jako zkoumání jejich pravidel a limitů. Homework se stalo jedním z hlavních příkladů inovativního subžánru progressive house a přitáhlo pozornost celého světa k francouzské elektronické hudbě. Ačkoliv pracuje s určitými retro vlivy, dodnes nezní zastarale.

Při oslavě dvaceti let od jeho vydání tak vůbec netřeba pomýšlet na významnou kapitolu z análů hudební historie, ale jednoduše si užívat chytlavé rytmy a propracovanou produkci. Aby si posluchači mohli Homework přece jen poslechnout v trochu jiném kontextu, než dobře znají, Daft Punk na digitální platformy poslali jeho speciální výroční edici s patnácti remixy. Devět z nich si dosud nebylo možné oficiálně pustit online.

Homework (25th Anniversary Edition) je k dispozici na všech hlavních streamovacích službách. Fajnšmekři se pak mohou těšit také na vinylovou edici, která je momentálně dostupná k předobjednání s datem vydání 15. dubna. Na vinylu Daft Punk znovu vydají i živou nahrávku Alive 97.