Pomáhá bojovat s výpadky webů. Na česko-slovenský Better Stack spoléhá již 150 tisíc vývojářů

Automaticky monitoruje dostupnost, stav a změny webových služeb. A v případě závady propojí vývojáře, pomůže najít příčiny problémů a usnadní spolupráci na vyřešení. Startup Better Stack za tímto účelem využívá již 150 tisíc uživatelů po celém světě a podpořen loňskou investicí přesahující 400 milionů korun nyní hlásí zisk zajímavých klientů, zdvojnásobení týmu na pětadvacet lidí i rebranding.

„Od doby, co jsme oznámili poslední investici, jsme ušli pořádný kus cesty. Během roku jsme byli schopni plně spustit produkt, který je přibližně desetkrát rychlejší a patnáctkrát levnější než nástroje, které teď používá devadesát procent našeho trhu,“ popisuje spoluzakladatel Better Stacku Juraj Masár. Původem Slovák úspěšné startupy staví jako na běžícím pásu.

Původně řešení Better Stacku využívaly zejména další startupy a menší firmy, postupně se mu ale daří získávat klienty i mezi těmi největšími globálními korporacemi a institucemi, jakou jsou Salesforce, Accenture, Deloitte, UNICEF či kanadská vláda. U nás jej využívají podniky jako ESET, Rohlik.cz, ePojisteni.cz či třeba Český rozhlas. Celkem má přes dva tisíce zákazníků.

Výpadky a spolehlivost softwaru jsou totiž problém, který řeší všechny světové firmy. Když například v roce 2019 nebyl Facebook dostupný čtrnáct hodin, odhadované škody se vyšplhaly na 2,2 miliardy korun, informovala televize CNN. Better Stack takové výpadky řeší prostřednictvím monitorovací platformy.

„Naším cílem je vybudovat nejlepší produkt na stavění spolehlivého softwaru. Každý nápad, ať už je to úkol do školy, startup, nebo korporátní produkt, dnes začíná tím, že vývojář pojmenuje novou složku na GitHubu. My chceme, aby bylo monitorování a optimalizace aplikace s Better Stackem dalším krokem,“ přibližuje druhá spoluzakladatelka Better Stacku Veronika Kolejaková.

Na této cestě startup podpořili také investoři, kteří mu v rámci takzvané série A poslali přibližně 410 milionů korun. Loňské kolo vedl fond Creandum, jenž historicky podpořil například Spotify, Bolt nebo Klarnu, a přispěly také české fondy Credo Ventures či Kaya VC a další investoři.

Koncem loňska se tržby startupu pohybovaly v řádu mezi 50 až 250 miliony korun, přičemž nyní uvedl, že meziměsíčně roste o dvanáct procent. Better Stack navíc od CzechCrunche získal ocenění Startup Awards v kategorii mladý startup roku a patří i do našeho výběru 25 českých startupů, které se vyplatí sledovat.

V rámci nedávného rebrandingu Better Stack sloučil do jedné platformy své dosavadní nástroje jako Logtail či Better Uptime. Spojuje tak monitoring webů, logging, správu incidentů a technických výpadků a takzvané stavové stránky. Produkt staví na open-source databázi ClickHouse – a právě díky ní má být podle svých zakladatelů až stokrát rychlejší a násobně levnější oproti konkurenčním nástrojům.