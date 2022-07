Česko-slovenský startup hlídá technické výpadky a spoléhá na něj Rohlík i ESET. Teď získal stamiliony

Nečekané technické výpadky vyjdou firmy na nemalé prostředky a najít dostupného vývojáře, který by co nejrychleji problém identifikoval a vyřešil, je často obtížné. Výrazné zjednodušení tohoto procesu přináší česko-slovenský startup Better Stack, který automaticky monitoruje dostupnost, stav a změny webových služeb. V případě závady propojí vývojáře, pomůže najít příčiny problému a usnadní spolupráci na jeho vyřešení i informování zákazníků. Startupu věří také globální investoři, kteří jej nyní podpořili stovkami milionů korun.

I když Better Stack zakládala podnikatelská dvojice Juraj Masár a Veronika Kolejáková teprve loni, již nyní na startup spoléhá přes 70 tisíc vývojářů a využívá jej přes 1 400 firem po celém světě včetně jmen jako Time Magazine, Decathlon, Accenture, ESET, Rohlík či Český rozhlas.

„S problémy, se kterými se vývojáři každodenně potýkají, máme osobní zkušenost ze svých předchozích zaměstnání. V Better Stack jsme se proto rozhodli vyřešit alespoň některé z nich. Jsme prostě vývojáři, kteří vymýšlejí nástroje, které jsme vždycky chtěli používat,“ říká Juraj Masár z pozice ředitele startupu.

„V Better Stacku se snažíme vyvrátit mýtus, že vývojářské nástroje nemohou být navržené tak, že je radost s nimi pracovat. Myslíme si, že všichni uživatelé, ať už jsou to freelanceři, nebo techničtí ředitelé velkých korporací, si zaslouží skvělou uživatelskou zkušenost. Investice nám zásadně pomůže se škálováním produktu a našeho týmu,“ doplňuje Masár.

Jeho vizi věří také investoři, kteří do Better Stacku v rámci takzvané série A posílají 17 milionu dolarů, tedy přibližně 410 milionů korun. Kolo vedl fond Creandum, jenž historicky podpořil například Spotify, Bolt nebo Klarnu. Přispěly také české fondy Credo Ventures a Kaya VC, zahraniční Susa Ventures a K5 Global a zároveň také více než deset andělských investorů. Historicky startup získal podporu 1,6 milionu dolarů (dle aktuálního přepočtu bezmála 40 milionů korun) od Susa Ventures, což ale mediálně nekomunikoval.

Foto: Better Stack Tým startupu Better Stack

„Zakladatelé Better Stacku Veronika a Juraj naprosto skvěle rozumí tomu, jak by měl vypadat moderní B2B software. Věříme, že máme před očima zakladatelské duo a firmu, která bude definovat novou kategorii produktů v monitorování a sledování softwarové infrastruktury, a Better Stack se tak stane další globálně úspěšnou středoevropskou firmou. Jsme velmi hrdí, že se na tom můžeme podílet,“ dodává Tomáš Obrtáč, partner ve venture kapitálovém fondu Kaya.

„V Creandu nám velmi záleží na kvalitě a podobě produktů. Nejenže Better Stack nově definoval, jak vypadají krásné a intuitivní produkty v kategorii observability, ale především umožňuje svým zákazníkům vytvářet lepší produkty. Díky desetkrát nižším nákladům a desetkrát lepšímu výkonu jsme přesvědčeni, že se Better Stack stane důležitou součástí softwarové infrastruktury,“ doplňuje Carl Fritjofsson, generální partner fondu Creandum.

Sérioví startupisté

Takzvaných „sériových podnikatelů“, jak se označují úspěšní zakladatelé řady startupů, u nás není mnoho. Slovák Masár, který dlouhodobě působí v Praze, mezi takové ale patří. Kariéru začínal jako softwarový inženýr v londýnské pobočce firmy Prizeo, jež prošla prestižním akcelerátorem Y Combinator. V roce 2012 pak Masár založil společnost Appivia.com, tu po dvou letech Prizeu prodal.

Následně se v roce 2014 stal viceprezidentem pro vývoj ve společnosti Represent.com, kterou v akvizici za sto milionů dolarů koupil CustomInk. A tím výčet nekončí. Masár poté založil startup na monitoring zákaznické zkušenosti customer.guru, v roce 2019 společně s Veronikou Kolejákovou nástroj pro analýzu akciových trhů Wallmine.com a v loňském dubnu pak oba spoluzaložili startup Better Stack. I proto firmu CzechCrunch loni zařadil do výběru 25 startupů, jež se vyplatí sledovat.

Kolejáková přitom svoji kariéru začínala v jiném oboru. Původně se věnovala výzkumu v rámci molekulární biologie a biochemie živých organismů, pak ale změnila obor a vystudovala informatiku na prestižní Imperial College London. Začala se věnovat IT a její první cesta směřovala do americké farmaceutické firmy MSD.

Následně se přesunula do Kanady, kde pracovala jako vývojář v e-commerce platformě Shopify. Po roce získala pozici softwarové inženýrky v londýnské pobočce Googlu a rok nato spoluzaložila analytický nástroj Wallmine, loni pak Better Stack. Společně s Masárem totiž věří, že spolehlivost softwaru je stále nevyřešený problém, což ukázaly i letošní masivní výpadky Facebooku či Twitteru – a Better Stack má přinášet odpověď na tuto výzvu.

Řešení v jedné platformě kombinuje monitoring webů, správu incidentů a technických výpadků i takzvané stavové stránky. Podle zakladatelů je řešení násobně levnější a až stokrát rychlejší alternativou oproti konkurenci, přičemž je intuitivní pro týmy vývojářů a usnadňuje osvojení ve větších firmách. Kromě rychlosti a ceny oproti současným nástrojům umožňuje jednodušší spolupráci mezi vývojáři.

Přesná byznysová čísla Better Stack odmítá komunikovat, ukazatel opakujících se měsíčních tržeb (MRR) ale měl za posledních dvanáct měsíců vyrůst osminásobně. Tým startupu aktuálně tvoří čtrnáct členů, v příštím roce má tento počet narůst na trojnásobek.