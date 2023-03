Pomůže s čísly, udělá prezentaci. Microsoft nasazuje nástroj na bázi GPT-4 i do Excelu či PowerPointu

Časy, kdy vám během práce ve Wordu asistovala animovaná sponka jménem Clippy, která nabízela nápovědu a tipy na používání, jsou už – bohužel, nebo bohudík – dávno pryč. Teď ovšem Microsoft asistenci do svých produktů vrací, jen v mnohem chytřejší a modernější formě. Populární balíček produktivních nástrojů doplňuje o umělou inteligenci poháněnou novým řečovým modelem GPT-4, která vám má pomáhat při práci. Nebo za vás rovnou tvořit i prezentace v PowerPointu.

Umělá inteligence je téma, které silně rezonuje i napříč jednou z největších technologických firem světa. Microsoft do ní vkládá nesmírné naděje, což potvrdil masivní, několikamiliardovou investicí do americké společnosti OpenAI, která stojí za nástroji DALL·E a ChatGPT (respektive GPT-4). Do svého webového vyhledávače Bing integroval právě řečový model ChatGPT, čímž posunul jeho schopnosti a ukázal Googlu, že jeho výsadní pozice není neotřesitelná.

Satya Nadella, který Microsoftu již devátým rokem velí, si stojí za názorem, že umělá inteligence nemá lidi nahrazovat, ale pomáhat jim, především v kancelářských činnostech. Proto teď Microsoft oznámil, že své hlavní produkty pro práci doplní o funkci pod názvem Copilot, tedy nástroj, který má pomocí umělé inteligence lidem ulehčovat rutinní, ale místy i kreativní úkony ve Wordu, Excelu, PowerPointu, Outlooku nebo v komunikační službě Teams.

Jak už to u nástrojů podobného charakteru bývá, fantazii se meze nekladou. Copilot má uživatelům sloužit v nejrůznějších případech – ať už jde rychlé shrnutí informací z dlouhého dokumentu ve Wordu, analyzování čísel v Excelu, úpravu i celou tvorbu prezentací v PowerPointu, připomenutí e-mailů v Outlooku nebo organizování videokonferencí ve službě Teams. Stačit k tomu má krátký textový povel, kde uživatel vysvětlí, co konkrétně po funkci potřebuje.

„Dnešek představuje další významný krok ve vývoji toho, jakým způsobem komunikujeme s výpočetní technikou. Zásadně změní způsob naší práce a spustí novou vlnu růstu produktivity. Díky funkci Copilot dáváme lidem více možností a zpřístupňujeme technologie skrze nejuniverzálnější rozhraní – přirozený jazyk,“ zmínil Nadella. Microsoft má zkrátka ambice změnit to, jak přistupujeme ke kalendáři, konverzacím, dokumentům, mítinkům a kontaktům.

Výše uvedený výčet je pouhým zlomkem toho, co má Copilot umět. Microsoft tomu věnoval celou sekci na webu, kde mimo jiné uvádí, že nová funkce dokáže i navrhnout úpravy textu, aby dokument ve Wordu zněl (ne)formálněji, nebo třeba v Excelu namodelovat situaci, jak by změna míry růstu dané proměnné ovlivnila hrubou marži. Evidentně tak bude možné zadávat i velmi specifické požadavky, u kterých je umělá inteligenci rychlejší a přesnější než člověk. A o tom to celé má být.

Spolu s Copilotem firma vytvořila i nástroj, který pojmenovala Business Chat. Ten také funguje napříč produkty z balíčku Microsoft 356 a umí například shrnout více e-mailů, vytvořit přepisy konverzací v Teams nebo zvýraznit, kdy se na schůzkách objevilo konkrétní téma. A ano, funguje z velké části na GPT-4, novém, pokročilém řečovém modelu od OpenAI, který byl představen před pár dny a ve svých schopnostech znatelně odskočil od předchozí verze ChatGPT.

Teď se ovšem nabízí důležitá otázka – kdy bude funkce dostupná plošně? Microsoft má novinku aktuálně testovat pouze s dvaceti klienty z řad firem a až v následujících měsících ji bude zpřístupňovat širšímu okruhu zákazníků. O tom, kdy se Copilot dostane i do rukou běžných uživatelů, zatím žádná zmínka nepadla. Každopádně je ale vidět, jak velké úsilí Microsoft do umělé inteligence vkládá a že chce být o krok napřed. Není v tom ale sám.

Zdaleka totiž nejde jen o Microsoft, který prvky umělé inteligence do svých služeb nasazuje. Namátkou lze vybrat třeba oblíbenou komunikační platformu Slack, která ChatGPT integrovala tak, aby shrnoval porady nebo za pracovníky odpovídal na dotazy. A zapojuje se také Google, který oznámil, že podobnou technologii implementuje do svého produktivního rozhraní Workspace, kde bude k dispozici i pro úkony v e-mailovém klientu Gmail.