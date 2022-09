Pomůžete odhalit tajemství vesmíru? Přihlaste se na pražský hackaton pod hlavičkou NASA

Nekonečná složitost vesmíru odpradávna přitahovala lidstvo. Kdo by si přitom nechtěl zkusit poodhalit něco z jeho tajemství přímo pod hlavičkou americké NASA? Třeba vývojem mobilní aplikace, kterou lze kompletně dokončit během pár dní? Právě na to se zaměří hackaton NASA Space Apps, který letos zavítá do pražského planetária. Jde o největší vědeckou a vesmírnou akci svého druhu na světě a CzechCrunch je jejím mediálním partnerem.

NASA Space Apps se každoročně koná ve stejný termín ve městech po celém světě. Pro pořádání české odnože hackatonu byla vybrána firma Keboola, která vytváří stejnojmennou cloudovou platformu, jež firmám umožňuje snadnější přístup k datům. Týmy, které se akce zúčastní, budou mít 36 hodin na to, aby přišly s kreativními řešeními různých výzev, jež se týkají planety Země a vesmíru.

Zároveň mají navázat kontakty s podobně smýšlejícími lidmi z celého světa. Data pro zmíněné výzvy poskytne NASA a dalších devět partnerských vesmírných organizací.



Pestrosti výtvorů se meze nekladou. Kupříkladu jedním z loňských vítězů se stala aplikace Space Travelers, která dětem ve věku deset až čtrnáct let pomůže seznámit se s nebezpečími, jimž mohou astronauti čelit ve vesmíru při cestování na velké vzdálenosti, například při cestě na Mars. Jiná aplikace se zase soustředila na mapování globální distribuce hmyzu s pomocí geografických dat.

Akce se uskuteční o víkendu 1. a 2. října v tematických prostorách pražského planetária. Vítáni jsou všichni, nezáleží na věku ani dovednostech. Výzvy jsou koncipovány tak, aby se mohl zúčastnit téměř každý – tvůrci, inovátoři, kodéři i datoví vědci všeho druhu.

Podmínkou není ani předchozí zkušenost s programováním, pouze chuť řešit vybranou výzvu a pracovat s daty. Registrace je zdarma a je otevřena pro maximálně šestičlenné týmy až do začátku akce. Přihlásit se ale mohou ale i jednotlivci.