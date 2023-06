Ponorka, co se vydala k Titaniku, implodovala krátce po ponoru, říká pobřežní stráž. Nikdo nepřežil

Byla by to pouze bizarní kuriozita – několik bohatých lidí, včetně britského miliardáře Hamishe Hardinga, si za 250 tisíc dolarů udělala výlet ponorkou k vraku slavného Titaniku. Jenže pak se ponorka s názvem Titan ztratila. Zpráva okamžitě obletěla svět a rozjelo se pátrání. Teď ale přišlo oznámení, že se našly trosky ponorky. Celá posádka prakticky jistě zahynula.

Miniponorka se do hloubky necelých čtyř kilometrů vydala v neděli 18. června, zhruba 700 kilometrů od pobřeží kanadského ostrova Newfoundland. Pouhou hodinu a 45 minut od ponoru ale ponorka ztratila veškerou komunikaci s povrchem – a zmizela. Jelikož měla mít na palubě zásobu kyslíku asi na 70 až 96 hodin, předpokládalo se, že existuje šance plavidlo najít a posádku zachránit.

Teď ale na tiskové konferenci mluvčí pobřežní stráže oznámil, že trosky, nedávno nalezené nedaleko vraku Titaniku, s nejvyšší pravděpodobností patří Titanu. Pravděpodobným scénářem je, že ponorka implodovala ještě před dosažením finální hloubky a všichni na palubě okamžitě zahynuli.

„Trosky odpovídají katastrofickému selhání tlakové komory,“ uvedl mluvčí. Vyjádřil upřímnou soustrast pozůstalým všech pěti lidí, kteří zahynuli, a dodal, že nalezení nebo vylovení jejich těl je vysoce nepravděpodobné kvůli „neuvěřitelně nehostinnému prostředí“ na dně oceánu. Odhaduje se, že tlak v okolí Titaniku se pohybuje okolo 375 atmosfér.

Výprava, kterou organizovala americká společnost OceanGate, obsahovala celkem pět členů. Byli mezi nimi britský miliardář Hamish Harding, pákistánsko-britský miliardář Shahzada Dawood, jeho devatenáctiletý syn Suleman a hlubokomořský průzkumník a expert na Titanik Paul-Henri Nargeolet. Na palubě byl také zakladatel OceanGate Stockton Rush.

Celý výprava byla kritizována dlouho před nedělním spuštěním ponorky na vodu, zejména kvůli nedostatečnému důrazu na bezpečnost a testování. „Není tam žádná záloha, žádný únikový modul,“ řekl televizi BBC americký novinář David Pogue, který se v Titanu pod hladinu vydal loni.

Zařízení působilo v několika směrech improvizovaným dojmem: řízení probíhalo pomocí ovladačů herní konzole, některé prvky byly jen svařené trubky. Odborníci na podmořské výpravy z Marine Technology Society Rushovi už v roce 2018 napsali dopis, kdy upozorňovali na nedostatečnou bezpečnost.

Zakladatel OceanGate ale s upozorněními otevřeně polemizoval. „Víte, existuje určitá hranice. V jistém okamžiku je bezpečnost čistým plýtváním. Pokud chcete být v bezpečí, nevstávejte z postele. Nenastupujte do auta. Nedělejte nic. V určitém okamžiku budete muset podstoupit určité riziko a je to ve skutečnosti otázka poměru rizika a odměny,“ řekl Rush pro CBS News.

K události se pro americkou televizi ABC News vyjádřil i režisér slavného Titanicu James Cameron, který ohledáváním slavného vraku podle vlastních slov strávil více času než kapitán lodi u jejího vedení. K Titaniku se v průběhu let ponořil třiatřicetkrát. Před lety se přímo podílel také na vývoji ponorky Deepsea Challenger, v níž se v roce 2012 sám vydal na dno Mariánského příkopu, téměř třikrát hlouběji, než kde leží Titanik.

‘Titanic’ director James Cameron on the ‘catastrophic implosion’ of Titan submersible: “I’m struck by the similarity of the Titanic disaster itself, where the captain was repeatedly warned about ice ahead of his ship and yet he steamed at full speed into an ice field.“ pic.twitter.com/vO8JkCXS5f

— ABC News (@ABC) June 22, 2023