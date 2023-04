Ponožkoboty Skinners si vyšlápnou do Ameriky, pomůže jim v tom český obr Shipmonk

Vytvořili z ponožek obuv a za šest let existence svého výtvoru prodali na 700 tisíc kusů. Velmi nezvyklá obuv s názvem Skinners si kromě domácího Česka našla odbyt především v Německu, Rakousku a Švýcarsku, ale společnosti to nestačí, uchytit by se chtěla i ve Spojených státech. Proto si v nich brněnská firma právě teď zakládá dceřinou entitu s názvem Skinners Technologies. Zajistila jí lokální management, sídlo ve Wyomingu a velmi zajímavého partnera – fulfillment na americkém trhu zajistí Shipmonk, jeden z nejúspěšnějších českých logistických startupů.

Skinners přesto nejsou za oceánem novinkou. Zákazníci si je už dřív našli a objednali přes crowdfundingovou kampaň na Kickstarteru, která oslovila jak lidi, tak i několik prodejců outdoorového vybavení. Takže si ponožkoboty proběhly mimo jiné třeba i bostonský maraton. Kdo si ale Skinnersky chtěl koupit, musel si počkat, až k němu doputují ze starého kontinentu.

„Dodávání zboží z Evropy bylo finančně, časově i logisticky velmi náročné, a to nás na americkém trhu blokovalo v rozvoji. Pandemie covidu navíc prudce zvýšila poptávku v Evropě, a naše výrobní kapacity se tak soustředily sem,“ říká Petr Procházka, který odstartoval Skinners společně s Michaelou Steinhauser.

V Americe firma založila dceřinou společnost, zajistila sklady i obchodní oddělení. Už teď do Spojených států v rámci expanze odeslala čtyři tuny zboží v hodnotě 35 milionů korun. A další miliony plánuje investovat do podpory brandu.

Společnost už dříve uvedla, že věří, že velký trh je za hranicemi. Třeba pro vstup do Německa si vyčlenila 50 milionů korun na podporu značky s tím, že do tří let prodá stovky tisíc párů bot, což znamená zhruba 150 milionů korun obratu. Americká expanze má navázat právě na vstup na německý trh, kde značka působí prostřednictvím stovky lokálních partnerů.

Ve Spojených státech prodej koncovým zákazníkům vedle vlastního e-shopu Skinners.cc zaštítí také Amazon a dále prodejny maloobchodních partnerů. Sklady má mít firma v Pensylvánii a fulfillment pod křídly zmíněného Shipmonku. „Hledali jsme partnera, který bude kvalitní, flexibilní a bude dobře znát americký trh,“ říká Michaela Steinhauser s tím, že filozofie firem jsou si blízké. „Věřím, že za pár let budeme patřit mezi největší partnery Shipmonku,“ doplňuje.

Projekt Jana Bednáře je jedním z nejrychleji rostoucích startupů na Floridě a rozesílá více než 1,5 milionu balíků měsíčně pro téměř tisícovku amerických firem a korporací. „Fandíme nasazení, se kterým se vrhli do zahraniční expanze, a jsme rádi, že jim díky našim zkušenostem a zázemí můžeme pomoci prorazit na tak náročném trhu, jaký představují Spojené státy,“ komentuje plány Skinners.

Během prvního roku by si pro sebe mladá firma ve Spojených státech představovala prodej 50 až 60 tisíc párů, podobně jako na českém trhu. Postupně by se podle ní měl podíl tržeb z amerického trhu zvyšovat.

Skinners v roce 2022 vytlačily tržby na 100 milionů a vytvořily téměř 200 tisíc ponožkobot. Společnost celkem obsloužila 32 tisíc zákazníků, do zahraničí putuje až 60 procent produkce. Výsledky jsou nicméně proti roku 2021 nižší, i tak jsou s nimi zakladatelé spokojeni.

Firma odstartovala také prodej barefootových bot, na domácím trhu si zajistila první kamennou prodejnu v Brně a jedním z cílů pro letošek je zprovoznění vlastních výrobních prostor na jižní Moravě, které mají sjednotit výrobu, jež doteď probíhá u partnerů.