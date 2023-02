Ponožkoboty Skinners loni utržily 100 milionů. O čtvrtinu míň než předtím, firma je ale spokojená

Mluví o fenoménu bosého obouvání – a pokud v Česku existuje někdo, kdo bere toto slovní spojení doslovně, budou to právě Skinners. Brněnská firma totiž boty udělala z ponožek, vybavila je silnou podrážkou a pevným materiálem, uzpůsobila tak, aby s nimi šlo uběhnout třeba maraton, plavat ve vodě nebo chodit po městě. A v případě potřeby prostě srolovat a schovat do kapsy. Takových párů bot loni prodala 200 tisíc a celkové tržby dotlačila na 100 milionů korun. Společnost si výsledky chválí, i když se dostala níž než o rok dřív.

Skinners obsloužili třicet dva tisíc zákazníků, hlavně z Česka. Firma si ale vyšlápla do dalších států Evropy – mezi ty nejsilnější patřilo Německo, Rakousko a Švýcarsko, kam mířilo kolem osmnácti tisíc objednávek. Ponožkoboty si podle společnosti oblíbili amatérští i profesionální sportovci, za šest let existence firma vyrobila už přes 700 tisíc párů.

Pravdou ovšem je, že ještě úspěšnější než ten loňský byl rok předloňský. V roce 2021 se totiž ponožkobot Skinners prodalo na 240 tisíc párů, což pro firmu z Brna znamenalo tržby 135 milionů korun – a takové číslo znamenalo meziročně rovnou dvojnásobek. Pomáhají k tomu i crowdfundingové kampaně. V těch totiž už Skinners umí doslova velmi dobře chodit.

Akce na Kickstarteru jim zajistila 24 milionů korun i odbyt ve Spojených státech. Ta loňská na Hithitu na odstartování výroby nového produktu – tentokrát opravdové boty – nasbírala sice „jen“ 7,5 milionu korun, stala se ale druhou nejúspěšnější kampaní českého crowdfundingového portálu. Zaujala dokonce natolik, že styl, slova i dikci ředitele Petra Procházky okopírovala jiná společnost.

Loni tak firma překonala čtrnáctkrát cílovou částku – a právě s touto kampaní zároveň vstoupila do segmentu barefoot obuvi. Model si připsal prvních jedenáct tisíc vyrobených párů a Walkery, jak boty ve Skinners označili, se vyprodaly velmi rychle. Teď zákazníci čekají na naskladnění dalších vyrobených kusů. „Letos bychom chtěli navýšit výrobu na čtyřicet tisíc kusů a dosáhnout na dvojnásobný obrat,“ představuje si Petr Procházka, spoluzakladatel Skinners. Značku založil spolu s Michaelou Steinhauser.

Foto: Skinners Petr Procházka, spoluzakladatel značky Skinners

Skinners věří, že velký trh je za hranicemi. Na začátku letošního roku proto firma oznámila vstup do Německa a aby na sebe v zemi upozornila, hodlá utratit kolem 50 milionů korun. Speciální boty tu jsou dostupné u více než sto partnerů. Firma předpokládá, že do tří let prodá stovky tisíc párů bot, to znamená zhruba 150 milionů korun obratu.

Na domácím trhu se zatím plánuje první kamenná prodejna v Brně. Obchod už funguje, ale jen ve zkušebním provozu. Otevřít se má na jaře. Jedním z cílů pro letošek je zároveň zprovoznění vlastních výrobních prostor na jižní Moravě, které mají sjednotit výrobu, jež doteď probíhala u partnerů.