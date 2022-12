Popálené děti mohou plout virtuální ledovou krajinou a očima plnit úkoly. Pomáhá jim to od bolesti

Výměna obvazů je pro pacienty s popáleninami mimořádně nepříjemná, a zvlášť pro děti. Musí vydržet v klidu sedět či ležet, šeredně je to pálí a bolí a navíc se ani nemohou nijak zabavit, protože nejčastěji mají poraněné právě ruce. A tak je lékaři musí aspoň nadopovat analgetiky. Dílčím řešením by ovšem mohla být virtuální realita, kterou lze ovládat jen očima. A právě to zkoušejí experti z pražské Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Chlad zmírňuje bolest – fakticky i pocitově. Proto je součástí projektu program nazvaný Cold River čili studená řeka. Pacient si na hlavu nasadí headset od společnosti HTC Vive a vydá se na cestu lodičkou v zimní krajině. Během plavby navíc plní různé úkoly, za které získává body, to vše jen s pomocí monitoringu pohybu očí.

„Při léčbě popálenin je problematické zapojit pacienta s pomocí běžných herních ovladačů. Často jsou totiž popáleninami postižené končetiny a obecně musí většinou pacient při převazech setrvávat v jedné pozici,“ říká Zbyněk Pohořelský, majitel společnosti VR Space, která virtuální program navrhla. Speciální headsety od HTC disponují technologií sledování pohybu očí a umožňují interakci prostřednictvím prostého pohledu.

Základní úvaha je taková, že na zklidnění dětí působí jednak zimní prostředí, v němž se ve virtuálním světě ocitnou, jednak psychické vtažení do hry a pohlcení mysli plněním úkolů. Z dosavadních výsledků plyne, že to funguje. Pacienti v lékařských výzkumných dotaznících uvádí pokles bolesti o zhruba 15 procent.

Podle Tomáše Kafky, který stojí za vývojem hry pro pacienty, je klíčové právě to, že musí plnit úkoly. „Zahrnutí herních mechanismů a skóre dramaticky zvyšuje soustředění pacienta na hru a motivuje ho, aby se při dalším převazu snažil být lepší.“

Výzkumný projekt s názvem VRBurns.eu má mezinárodní ambice, finančně ho podpořila Technologická agentura ČR, která se snaží propojovat akademické prostředí s komerčními firmami. Kromě VR Space a Kliniky popáleninové medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady se do něj zapojila také 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.

Studie se zpracovává od roku 2020 a už jen z prostého popisu situace, kterou se snaží řešit, je zřejmé, jak nepříjemný zážitek převazy pro děti musí být: „V souvislosti s převazy obvazů se vyskytuje bolest jednak při jejich výměně, jednak při odstraňování odumřelé tkáně.“

Foto: VRBurns.eu Záběr z lékařské aplikace Cold River

Projekt navazuje na některé mezinárodní experimenty a výzkumy, už koncem 90. let vznikla aplikace SnowWorld, která také ulevuje od bolesti s pomocí pocitu ledového okolí a virtuální reality – jen je poplatná své době. „Z dnešního pohledu už je zastaralá a nefunguje tak dobře, jak by šlo a jak by bylo záhodno. Technologický rozvoj v této oblasti byl v uplynulých letech velký a software ho musí následovat,“ přiznává český projekt, že chce to, co už někteří lékaři znají, posunout ještě více do 21. století.

O tom, že virtuální realita by mohla být (nejen) při těchto úkonech nápomocná, se v technologických a medicínských kruzích diskutuje posledních 20 let. Hodně úsilí se věnuje například tomu, aby se lékaři dokázali s pomocí virtuální reality dobře připravit na složité operace a mohli si je vyzkoušet nanečisto.