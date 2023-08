Popeyes na Václaváku otevře hned vedle největšího konkurenta. Těšit se může i Brno

Kdo by si pomyslel, že okolo smaženého kuřete bude takové haló. Na druhou stranu jde o kuře známého fastfoodového řetězce Popeyes – a ten má každou chvíli zamířit i do Česka. Lokální zástupci americké firmy, která proslula pro nabídku smažených kuřecích pochoutek s chutí tradiční lousianské kuchyně, dlouhodobě odmítali sdělit podrobnosti ohledně lokality a data otevření, teď ale pro CzechCrunch jeden detail prozrazují.

O příchodu Popeyes do Česka se ví již od konce minulého roku, kdy bylo oznámeno, že slavná americká síť s rychlým občerstvením na tuzemském trhu zprovozní několik svých restaurací. Respektive ne přímo ona, ale společnost Rex Concepts CEE, která je bude provozovat. Že šlo o velkou zprávu, potvrdil i zájem lidí, kteří vstup dalšího důležitého hráče na fastfoodovém poli – a silnou konkurenci pro McDonald’s, KFC nebo Burger King – vítali.

Dlouho ale nedočkavou veřejnost nechávala v napětí ohledně termínu otevření první pobočky a jejího místa. Jak Marko Blaževič, který má budování značky Popeyes ve střední a východní Evropě na starosti, následně potvrdil, řetězec nejprve vstoupí do Prahy, konkrétně na Václavské náměstí, tedy jednu z nejrušnějších lokalit metropole. A začaly dohady o tom, do jaké budovy budou fanoušci Popeyes chodit. Teď už je jasno.

První pobočka se otevře v historickém Domu módy, kde dosud sídlila pobočka Sberbank. „Bude to naše vlajková loď, vícepatrová sedmisetmetrová restaurace, tomu odpovídá i tato exkluzivní adresa. Již brzy ji rozsvítí naše ikonická oranžová barva,“ říká Blaževič pro CzechCrunch. Potvrzeno to bylo i ze strany Pražské správy nemovitostí pro server iDNES.cz, který se zprávou přišel jako první.

Foto: Popeyes Typická smažená kuřata od Popeyes

Nabídka smaženého kuřete značky Popeyes tak bude zákazníkům servírována z horní části Václavského náměstí, která se stává nákupně čím dál zajímavější, a to hlavně kvůli velké pobočce módního řetězce Primark, která se otevřela předloni v červnu. Vstup do Popeyes bude přímo z rohu ulice, tudíž získá dobrou visibilitu. Jen pár metrů pod restaurací se nachází pobočka KFC, jeho největší konkurence, co se sortimentu týče.

Neznámou ale zatím stále zůstavá termín otevření – zástupci uvádí nepříliš konkrétní „přelom září a října“ a odmítají sdělit přesný den. Ví se nicméně předpoklad, že do konce letošního roku by měly být na českém trhu v provozu čtyři restaurace. Vedle té zmíněné v Praze se dočkají také v Brně, a to prý už měsíc po oficiálním vstupu do Česka, a dále ve dvou dalších lokalitách, které zástupci neupřesňují.

S ohlášeným vstupem se vcelku logicky nabízí otázka, jak Popeyes na českém trhu ovlivní silné postavení trojice zajetých fast foodů typu McDonald’s, Burger King a KFC. „Plány Popeyes, respektive Rex Concepts CEE, se zdají ambiciózní, takže očekávám, že se uchytí,“ řekl pro CzechCrunch Jan Gonda, šéf České asociace franšízingu.

„Minimálně v USA je Popeyes velice známý a je na úrovni ostatních velkých řetězců, které fungují i tady. Hlavní franšízant ale bude muset mít dostatek trpělivosti, kvalitní know-how a hlavně kapitál na expanzi. Jinak bude rozšíření složitější,“ doplnil. Jestli uchycení Popeyes v Česku dokáže vydláždit cestičku dalším známým fastfoodovým podnikům, které působí primárně v Americe (Five Guys, Arby’s či In-N-Out Burger), ukáže až čas.

Foto: Popeyes Restaurace fastfoodového řetězce Popeyes

Klíčovým aspektem pro úspěch může být také fakt, kdo za Rex Concepts CEE stojí. Firma totiž patří investičnímu holdingu McWin, za nímž je Henry McGovern. Ten je ve světě známý jako zakladatel a bývalý dlouholetý šéf španělské společnosti AmRest, která do střední Evropy přivedla značky jako KFC, Burger King, Pizza Hut nebo Starbucks.

„Ať bude doba jakákoliv, vždy se lidé pracující v kancelářích a studenti budou muset stravovat. A protože ne všichni mají čas chodit do restaurací, možnost rychlého občerstvení bude stále využívána. Myslím, že hlavně mladí lidé mají systém fast foodu rádi, což mu dodává na síle. Ostatně stačí navštívit obchodní centra,“ dodává Gonda v reakci na možnou oblibu Popeyes v Česku.