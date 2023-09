Poradí ještě dřív, než se rozvine cukrovka nebo rakovina. České Macromo teď získalo investici

Spojuje genetické testy, data o fyzické aktivitě i aktuální krevní výsledky. To vše zkombinuje na jedno místo do mobilní aplikace, a slouží tak jako „předlékář“, který člověku nabídne rady dříve, než bude zapotřebí vyhledat odbornou pomoc. Při rozvoji chronických onemocnění jako srdeční choroby nebo cukrovka by jinak mohlo být příliš pozdě. Český startup Macromo tak chce zlepšit zdravotní stav lidí a získává dvacet milionů korun od investorů.

Petr Štěpánek byl v dětství nadšený do biologie, doma si stavěl vlastní malou laboratoř. Protože se ale jako žák základní školy nedokázal dostat k pořádnému vybavení, začal sbírat různé staré stroje a mechanismy a rozebíral je, díky čemuž objevil vášeň pro elektroniku a inženýrskou mechaniku.

Později s kamarádem například stavěli elektronické skateboardy Flashboard a pak i chytré budíky Undout, jež vzešly z nápadu zakladatele Facebooku Marka Zuckerberga. Nebo se třeba podílel na rozběhu hardwarového akcelerátoru Next Zone na pražském Andělu.

To vše Štěpánek stihl ještě během studia střední školy, a když přemýšlel nad studiem vysoké, vzpomněl si na svou dětskou vášeň. „Rozhodl jsem se spojit biologii a technologie, takže jsem začal studovat bioinformatiku a hodně se zajímat o genomiku – studium genomu organismů,“ vypráví svůj příběh pro CzechCrunch.

Foto: Macromo Aplikace Macromo

Před dvěma lety si díky přístupu ke školním technologiím osekvenoval celý svůj genom – což dohromady vydalo na dvě stě gigabajtů dat – a ručně jej postupně zkoumal. „Jsou to zajímavá data, protože dokážou ukázat na potenciální rizika, například zda máte predispozice pro určité nemoci,“ říká Štěpánek. To vše jej nakonec dovedlo k nápadu na další startup.

S dalšími dvěma kolegy Evou Kuttichovou (která v Silicon Valley vytvářela digitální produkty a odmítla lukrativní nabídku od Applu, aby místo toho spolupracovala se Štěpánkem) a Michalem Pohludkou (jenž stojí i za největší českou firmou zformovanou na Karlově univerzitě GeneSpector, která za rok a půl fungování překonala půlmiliardové tržby) založili Macromo. Společně za pomoci aktivního investora Adama Sládka a s týmem pracují na tom, aby lidem ukázali komplexní obrázek o jejich zdraví.

„To, zda se nějaká nemoc rozvine, je kombinací životního prostředí, životního stylu a genetiky. V současnosti v podstatě neexistují řešení, která by data ze všech těchto zdrojů dokázala sjednotit,“ vysvětluje Štěpánek. Sám přitom přiznává, že firem, které rozebírají genom, jsou globálně tisíce – u nás například DNA ERA. Doporučení pro životní styl na základě fyzické aktivity pak nabízí třeba aplikace MyAge.

Macromo ale plánuje jít ještě o několik úrovní výš. „Chceme lidem umožnit přehledně a efektivně sledovat své zdraví, a to ze zdrojů, které již mají,“ říká Štěpánek a odkazuje například na doplňky jako chytré hodinky, díky nimž si hodně lidí sleduje svou fyzickou aktivitu, avšak data nepárují s dalšími zdroji o svém zdraví.

Testování DNA a data z fitness trackerů chce Macromo kombinovat s pravidelnými krevními testy a dalším laboratorním vyšetřením, aby tak dokázalo vytvořit komplexní obrázek o zdraví lidí. Zjednodušeně tak Macromo jeho tvůrci pojmenovávají jako maják, který si posvítí na možné riziko a následně navrhne optimální řešení dříve, než nastane zdravotní problém.

Během své cesty bylo v roce 2021 Macromo také účastníkem naší Startup Academy. „V té době bylo Macromo pouhým nápadem a během Startup Academy se nám podařilo posunout ho do fáze MVP (minimálního životaschopného produktu – pozn. red.). Zároveň jsme se díky akademii seznámili s advokátní kanceláří Eldison, se kterou spolupracujeme dodnes,“ říká Štěpánek.

Investice 20 milionů korun

Pojítkem mezi vším je mobilní aplikace, která funguje od loňského září. Dle vyjádření si zatím testovací sadu DNA objednala asi tisícovka lidí. Samotná aplikace v současnosti propojuje výsledky testů DNA s rodinnou anamnézou a krevními testy, další funkcionality mají přibývat, a to i díky investorům, kteří do Macromo v rámci takzvaného pre-seed kola vkládají dvacet milionů korun.

Konkrétně jde o ženský investiční kolektiv Lumus, zakladatele a generálního ředitele Spadia Labs Martina Radinu, bývalého technického ředitele Mews Jana Širokého, majitele nanotechnologické společnosti IQ Structures manžele Francovy, Václava Lavičku a další anděly. „Díky nové investici urychlíme vývoj. Na podzim tohoto roku plánujeme vydat aktualizaci a integraci s fitness hodinkami pomocí Apple Health,“ predikuje Štěpánek.

„Důraz Macroma na brzkou intervenci při chronických nemocech řeší klíčovou mezeru ve zdravotní péči, což potenciálně může zachránit životy a snížit břemeno zdravotnictví. Jsme také nadšeni samotným týmem zakladatelů, který do projektu přináší jedinečnou kombinaci zkušeností a odborných znalostí,“ komentuje Vladimíra Činčurová z Lumus Investments.