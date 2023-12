Pořádková policie dostala do výbavy novou tatrovku. Má vodní dělo a umí jet i do strany

Uložit 0

Na klid nejen v Praze začne brzy dohlížet nový policejní pomocník. Speciální pořádková jednotka Praha dostala do výbavy zcela novou tatrovkou, která je stavěná na hlídání vyhrocených situací, ale například i na průzkum oblastí zasažených bojovými či škodlivými průmyslovými látkami.

Na demonstrace, fanoušky rizikových fotbalových utkání a další potenciálně nebezpečné akce, by měl již brzy začít dohlížet zcela nový multifunkční vodní stříkač postavený na podvozku Tatra 815-7, který má nově ve své výbavě Speciální pořádková jednotka Praha – a časem se ho mají dočkat i další pořádkové útvary v zemi.

Technika nové policejní tatrovky je to nejmodernější, co mají momentálně v Kopřivnici, kde tyto vozy vznikají, k dispozici. A jelikož zde mluvíme o vozidlu stavěném do nejnáročnější podmínek, pojí se s ním hned několik zajímavostí. K dispozici je řízení předních i zadních kol, díky čemuž je snadno ovladatelný, ať už postupuje kupředu, nebo jede vzad. Nicméně je schopen také takzvaného krabího pohybu, kdy dokáže jet také do stran.

Foto: Policie ČR Vůz stojí na technice modelu Tatra 815-7

O pohon se stará dieselová jednotka o výkonu 280 kW kombinovaná s automatickou převodovkou, pokud by bylo potřeba se rychle z místa vytratit. Už od pohledu je ale jasné, že tohoto obrněnce jen tak něco nerozhází. Na šířku má 2,5 metru, na délku přes osm a jeho celková váha přesahuje 15,5 tuny. Příď zdobí velká radlice, pokud by bylo potřeba například překonat barikády, a cestující chrání mříž na čelním skle.

Dalším výrazným prvkem je vodní dělo. To dokáže vypustit při tlaku osm barů až dva tisíce litrů vody za minutu, přičemž vůz disponuje nádrží o objemu čtyř tisíc litrů. Tatrovka ovšem nemá sloužit jen pro účely hlídání pořádku během demonstrací. Celkově je koncipován jako specifický služební dopravní prostředek, který bude možné využívat při vzniku mimořádných událostí v rámci Integrovaného záchranného systému.

„Díky přetlakové kabině s možností využití filtrace vzduchu přes speciální filtr proti bojovým a průmyslovým látkám jej lze využít i jako vozidlo průzkumu zasažené oblasti. Jeho technologie lze plně ovládat z kabiny a je speciálně chráněné proti zahoření podvozku a disponuje zhášecím systémem skrápění celého vozu,“ vyjmenovává jednotlivé funkcionality vozu Irena Pilařová z odboru komunikace a vnějších vztahů Policie České republiky.

„Dokáže také na dálku přenášet běžný a termovizní obraz speciální kamerou uchycenou na teleskopickém stožáru. Instalovaným LED osvětlením na teleskopickém stožáru lze osvětlit potřebný prostor v okolí. Dále může být využito k přenesení potřebných informací velkým reproduktorem. Z podstaty věci je možné stříkač použít i k přesně směřovanému hašení dálkově řízenými vodními lafetami opatřenými kamerami i směrovými světly,“ dodává.

Policie by měla brzy vybavit totožnými stroji i další pořádkové jednotky napříč republikou. Současná rámcová dohoda hovoří o pořízení pěti vozidel v celkové ceně bezmála 124,5 milionu korun.