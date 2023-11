Porsche odhalilo novou generaci Panamery. Hybrid vyjde na 5 milionů a nabídne pocity z jízdy na motorce

Uložit 0

Porsche bylo vždy známé pro svou strategii jemného vypilovávání svých modelů k dokonalosti. Díky tomu sice nové generace aut nepřinášejí velké skoky, na jaké jsme zvyklí u jiných automobilek, nicméně vždy přichází komplexní zdokonalení detailů, které mohou ve finále výrazně přispět k požitku z jízdy. Příkladem je i nejnovější Panamera v nestárnoucím designu a s celou řadou technologických inovací.

Panamera přichází ve své již třetí generaci, která se vzhledově zas tak neliší od předchozí verze. Až by se dalo říct, že si prošla jen decentním designovým omlazením, které nadále ctí nízkou siluetu a skutečně velké rozměry. Uznejte, že délku přes pět metrů na sobě vůz nedává na první dobrou příliš znát.

Jednou z největších novinek je v reflektorech použití technologie HD Matrix LED, která v každém z nich nabízí 32 tisíc pixelů, které jsou schopny vypustit lumeny až na vzdálenost 600 metrů. Zároveň také nabízí několik nových technologických vychytávek, jako je například osvětlení jízdních pruhů. Jedná se však o výbavu na přání, a tak bude Panamera standardně vybavována klasickými Matrix LED světlomety.

O pohon novinky se bude v základu starat přeplňovaný šestiválec o objemu 2,9 litru, který poskytne výkon 353 koní, což je mezigenerační zesílení o celých 23 koníků. Inovace se dotkly vstřikování paliva, časování zapalování a také plnícího tlaku.

Ve verzi s pohonem zadních kol dokáže novinka pelášit rychlostí až 275 kilometrů v hodině, přičemž z 0 na 100 kilometrů vystřelí za 5,2 sekundy. V případě pohonu všech kol to bude dokonce za 4,8 sekundy s maximální rychlostí 270 km/h.

Samotný vrchol motorové nabídky představuje verze Turbo E-Hybrid, která je vybavená čtyřlitrovým osmiválcem kombinovaným s elektromotorem integrovaným do osmistupňové dvouspojkové převodovky. Dohromady poskytují výkon 680 koňských sil, které stačí na to, aby Panamera zrychlila z 0 na 100 km/h za 3,2 sekundy, přičemž maximální rychlost činí 315 km/h.

Čistě na elektrický pohon vůz díky baterii o kapacitě 25,9 kWh ujede 91 kilometrů. Doba nabíjení akumulátoru je při výkonu 11 kW něco málo přes dvě a půl hodiny.

Aby si jezdec maximálně užil schopnosti vrcholné verze, je k dispozici aktivní podvozek Active Ride se zcela novými tlumiči, které pracují s elektricky ovládaným čerpadlem. Tato nová technologie se výrazně podepisuje na celkovém komfortu během jízdy, kdy by vůz měl zůstávat v rovině, ať už se prudce brzdí či zostra akceleruje. Měl by také vozu pomoci s náklony do zatáček, jízda by tak měla připomínat svezení na motocyklu.

Jen velmi lehkou proměnou si prošel i interiér, který nově nabídne za příplatek i druhý displej pro spolujezdce. Zajímavostí je například i chlazená přihrádka na chytrý telefon s bezdrátovým dobíjením. Ještě zajímavější je však cena novinky. Ta bude dostupná od částky 2 786 116 korun.

Verze s pohonem všech kol bude o 105 tisíc dražší. Vůbec nejvyšší hybridní verze pak vyjde na 4 988 286 korun. První majitelé by se nové Panamery měli dočkat v březnu příštího roku.