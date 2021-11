Porsche jsou hlavně rychlá sportovní auta, ale budoucnost nevidí německá automobilka pouze ve dvou, ale také v jedné stopě. V posledních letech se pustila do vývoje elektrických kol a teď své snahy ještě upevňuje. Kupuje většinový podíl v chorvatském výrobci elektrokol Greyp Bikes, v jehož příběhu je zainteresovaná zajímavá postava. Jedná se totiž o sesterskou společnost automobilky Rimac, za níž stojí Mate Rimac, pro své snahy v elektromobilovém světě označovaný jako chorvatský Elon Musk.

V Greyp Bikes přitom Porsche není žádným nováčkem. Přes svou investiční divizi Porsche Ventures do firmy investovalo poprvé už v roce 2018, kdy získalo zhruba desetiprocentní podíl. Bylo to ve stejné době, kdy se poprvé rozhodlo vsadit také právě na Mateho Rimace a jeho stejnojmennou značku, která vyvíjí extrémně rychlé elektromobily. V automobilce Rimac už dnes Porsche drží téměř čtvrtinu a společně nově rozvíjí také ikonickou značku Bugatti.

Porsche se však vedle svého úspěšného elektrického modelu Taycan a dalších aut stíhá zaměřovat také na elektrická kola. Začátkem letošního roku představilo dva modely s celoodpruženým rámem z hliníkových vláken, jejichž cena v přepočtu atakovala až čtvrt miliardy korun. Levnější model vyšel zhruba na 200 tisíc. Podle všeho to je teprve začátek větší snahy proniknout i do světa jednostopých vozidel, a proto teď Porsche za nezveřejněných podmínek získalo většinový podíl v Grey Bikes.

Elektrické kolo chorvatské značky Greyp Foto: Greyp

„Po nabídce na převzetí od jiného investora, který měl o Greyp zájem, uplatnila společnost Porsche své smluvně dohodnuté předkupní právo. Většinové převzetí výrobce elektrokol dále rozšiřuje její aktivity v tomto odvětví,“ uvedlo Porsche v tiskové zprávě. Minoritními akcionáři zůstávají Mate Rimac a další zakladatelé značky Greyp, přičemž celá transakce má být zfinalizována do konce letošního roku. „Vždy jsem věřil, že Greyp má potenciál stát se nesmírně úspěšnou společností světové úrovně a jedním z lídrů v oboru,“ uvedl třiatřicetiletý Mate Rimac.

Společnost Greyp Bikes vznikla před sedmi lety, dnes má kolem stovky zaměstnanců a vyrábí elektrická kola plná moderních technologií, co se týče konektivity i samotných elektrických motorů. Mate Rimac zároveň přiznal, že značka byla dosud ve stínu jeho hlavní značky Rimac, kvůli čemuž nemohla naplno rozvinout svůj potenciál. To by se nyní mělo dle vyjádření mladého elektromobilového průkopníka změnit.

Ve spolupráci s Porsche plánuje Greyp dál investovat do výzkumu a vývoje budoucnosti elektrické mobility, která vedle lehkých hliníkových rámů a stále se zlepšujících malých elektromotorů obsahuje také software a konektivitu, která přidává na zážitku z jízdy. Nechybí například integrovaný „počítač“, který je neustále online, a akční kamery, které snímají jízdu. Také kola Greyp patří do luxusního segmentu, když jejich cenovka zpravidla vysoce převyšuje sto tisíc korun.

Porsche přitom tvrdí, že jeho zmíněná letos představená elektrokola za stovky milionů korun jsou téměř vyprodána. Německá automobilka, která je vůbec nejziskovější značkou koncernu Volkswagen, tak bude do této oblasti investovat i nadále. Při vývoji kol dlouhodobě spolupracuje rovněž s německou značkou Rotwild a v plánu má představovat další modely.